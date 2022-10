Der Paradeplatz mit Swiss-Vranckx, Post-Cirillo, Edelweiss-Bauer

«Paradeplatz» Hollywood-Tipp für den Swiss-Chef ++ Die Post macht der Migros Konkurrenz ++ Edelweiss gibt sich abgehoben Ein Blick auf die etwas anderen Wirtschaftsgeschichten der Woche: Die neuesten «Paradeplatz»-Meldungen. SaW-Wirtschaftsredaktion Jetzt kommentieren 29.10.2022, 05.00 Uhr

Kaley Cuoco spielt in der Serie «The Flight Attendant» die Hauptrolle. Warnermedia Entertainment / www.imago-images.de

Dieser Vorschlag dürfte Swiss-CEO Dieter Vranckx gefallen: Die Hollywood-Schauspielerin Kaley Cuoco («The Big Bang Theory») spielt eine Angestellte einer US-Airline in der HBO-Serie «The Flight Attendant». In einem Interview mit TMZ fand sie, Passagiere sollten dem Kabinenpersonal Trinkgeld geben. Ein paar Franken als Zustupf? Das wird Sandrine Nikolic-Fuss, Präsidentin der Kabinengewerkschaft Kapers, nicht genügen. Sie fordert 5 Prozent mehr Lohn und einen Einstiegslohn von 4000 statt 3400 Franken.

Post-Chef Roberto Cirillo liefert nicht nur Briefe aus, sondern hilft gratis auch beim Texten. Post/Lena Schläppi

Post-Chef Roberto Cirillo macht der Klubschule von Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen Konkurrenz. Auf der Online-Plattform Linkedin warb der gelbe Riese diese Woche für einen Gratis-Onlinekurs unter dem Titel «Texten». Da kann es nicht mehr lange dauern, bis der orange Riese Zalando-Pakete ausliefert.

Die Lufthansa-Tochter Edelweiss schmückt sich gerne mit Swissness. Doch aktuell gibt sich die Airline von CEO Bernd Bauer am Zürcher Paradeplatz sprachlich etwas abgehoben. Auf einem riesigen Plakat steht da: «Leave 9 to 5. Love time off.» Ob diesen englischen PR-Slogan wirklich alle Passanten verstehen? «9 to 5» ist auf English gleichbedeutend mit dem Arbeitstag, der hierzulande allerdings bereits um 8 beginnt. Und «time off» steht für Freizeit. Alles klar, beziehungsweise: Got it?

So wirbt Edelweiss derzeit am Zürcher Paradeplatz. Screenshot: Linkedin / Patrick Heymann

In der aktuellen Energiekrise war viel die Rede von den «gefangenen Kunden» in der Grundversorgung. Sie profitieren derzeit davon, dass sie ihren Anbieter nicht wechseln konnten und bleiben von den explodierenden Strompreisen auf dem freien Markt verschont. Mit einem wortwörtlich gefangenen Kunden beschäftigt sich der Preisüberwacher Stefan Meierhans: nämlich mit einem unzufriedenen Gefängnisinsassen. Der Mann sitzt in der Strafanstalt Saxerriert (SG) und findet, die dortigen Kioskpreise seien überhöht. Auf Druck des Preisüberwachers sucht das Gefängnis nun eine Lösung. Man sei sich bewusst, dass das Verhältnis vom Arbeitsentgelt gegenüber den Kioskpreisen nicht optimal sei, so die Strafanstalt. Der Insasse dürfte derweil die Inflationszahlen genau im Blick behalten.