Espresso für 10.50 Fr.: Die anderen Wirtschafts-News der Woche

Paradeplatz Inflationswucher an der Espressotheke ++ Frieren mit Klaus Schwab und Co. ++ Fussmarsch mit UBS-Chef Hamers auf der Davoser Autobahn

Das WEF von Klaus Schwab ist stolz darauf, immer nah am Puls des Welt- und Wirtschaftsgeschehen zu sein. Eines der Topthemen dieser WEF-Ausgabe ist die Inflation – und die bekommen auch die gut betuchten WEF-Gäste zu spüren. Im Grandhotel Belvédère kostet der Espresso – eines der günstigsten Getränke im Angebot – in diesen Tagen 10.50 Franken. Noch im Mai – beim WEF 2022 – waren es «nur» 10 Franken.

Der Preis für eine Flasche Mineralwasser kletterte im gleichen Zeitraum von 18.50 auf 19.50 Franken. Das sind Aufschläge von 5 Prozent und mehr. Damit schlägt die WEF-Teuerung die vergleichsweise tiefe Schweizer Inflation, doch das dürfte den Organisatoren nur recht sein: Sie sehen sich ohnehin als globale Veranstaltung.

Zeitgeist beweist das WEF auch beim Energiesparen: Es ist definitiv kühler im früher so aufgewärmten Kongresszentrum. Angesichts der drohenden Energieknappheit sei die Temperatur tatsächlich gesenkt worden, bestätigt WEF-Manager Alois Zwinggi. Aber das sei nicht der einzige Grund für die eher kühleren Temperaturen. Es werde als Coronaprävention auch mehr gelüftet. Krisen, will uns das WEF damit wohl sagen, kann man mit den richtigen Entscheiden in den Griff bekommen.

Ziemlich hilflos wirken die WEF-Organisatoren hingegen angesichts der Blechlawine, die sich tagein tagaus über die Davoser Strassen wälzt und für Stau sorgt. Es gibt ein paar wenige Manager, wie offenbar UBS-Chef Ralph Hamers, die in diesen Tagen aufs Auto verzichten und die paar Hundert Meter zwischen Hotel und Kongresszentrum zu Fuss zurücklegen. All die anderen Wirtschaftsleute und Politiker ziehen es vor, auf Podien grosse Worte über Klimawandel und Energieverbrauch auszutauschen und draussen mit dem benzinbetriebenen Auto herumgefahren zu werden.

Fussgänger und UBS-Chef Ralph Hamers. Bild: Chris Iseli/WIR

Das wiederum dürfte den UBS-Nachhaltigkeitschef Michael Baldinger ziemlich ärgern. Er hat sein Verhalten schon derart auf Nachhaltigkeit und das Erreichen der Net-Zero-Ziele getrimmt, dass er, wie er an einem Medienanlass in Davos festhielt, jüngst bei einem Essen mit seiner Familie im Restaurant ein «Cola Net Zero» bestellte.