Paradeplatz: Migros-Zumbrunnen, Coffee B, Federer, ABB-Rosengren

«Paradeplatz» Konfuse Kaffee-Kommunikation bei der Migros, der haarsträubende Roger-Federer-Vergleich – und Queen-Trost vom ABB-Chef Ein Blick auf die etwas anderen Wirtschaftsgeschichten der Woche: Die neuesten «Paradeplatz»-Meldungen.

Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen ist stolz auf die Kaffee-Innovation Coffee B. Doch bei der Lancierung und Kommunikation scheint bei der Migros nicht alles rund zu laufen. Michael Buholzer / KEYSTONE

«Die grösste Produktinnovation in der Unternehmensgeschichte» hatte Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen vor einigen Wochen angekündigt, bevor er der Öffentlichkeit das neue Kaffeesystem Coffee B vorstellte. Und danach? Na ja. In vielen Kanälen waren die Maschinen und Kaffee-Bälle nicht verfügbar. Das Doppelbranding (Coffee B by Café Royal) wirkt unausgegoren. Und im neusten Migros-Magazin erhält die Innovation gerade mal einen Anriss auf der Frontseite. Das Hauptthema auf dem Cover sind Hüttenwanderungen im Tessin. Bei der angeblich grössten Migros-Produktinnovation ever würde der Migros ein Koffein-Schub gut tun.

Jura-Chef Emanuel Probst (links) und sein Werbepartner Roger Federer. Sven Thomann/Blick/Freshfocus

Bleiben wir beim Kaffee. In der «Sonntagszeitung» gab Emanuel Probst, Chef und Inhaber der Jura-Kaffeemaschinenfabrik in Niederbuchsiten SO, ein Interview und stellte dabei einen fragwürdigen Vergleich an. Sein Werbe-Aushängeschild, Tennis-Ass Roger Federer, sei einer von ganz wenigen Weltstars - «in der Liga von Michael Jordan oder Nelson Mandela». 20 Grand Slams sind offenbar gleich viel wert wie der erfolgreiche Kampf gegen die Apartheid.

Der Tod von Queen Elisabeth II. sorgte auf politischer Ebene für zahlreiche Kondolenzschreiben. Müssen aber auch Firmenchefs ihre Trauer publik machen? ABB-Chef Björn Rosengren findet offenbar: Ja. Auf Linkedin spricht der Schwede der königlichen Familie, der Bevölkerung Grossbritanniens und des Commonwealths, sowie allen anderen Menschen auf der Welt, die trauern, sein Mitgefühl aus. Die US-Pizza-Kette Dominos tat es ihm gleich (s. Video unten). Fragt sich, ob Rosengren sich auch äussern wird, wenn es um die Aufarbeitung der dunklen Geschichte der Royals geht - von gestohlenen Schmuckstücken aus der Kolonialzeit bis hin zu den Pädophilie-Vorwürfen an Prinz Andrew.