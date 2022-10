Paradeplatz: CS-Körner, Belästigung bei Schützengarten, Coop-Wyss

«Paradeplatz» CS-Chef Körner hat UBS-Heimweh ++ Sprachlektion für Schützengarten-Herren ++ Coop kupfert schamlos ab Ein Blick auf die etwas anderen Wirtschaftsgeschichten der Woche: Die neuesten «Paradeplatz»-Meldungen. SaW-Wirtschaftsredaktion Jetzt kommentieren 22.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Von Bier versteht die Brauerei Schützengarten einiges. Vom Umgang mit sexueller Belästigung hingegen wenig.

Credit-Suisse-Chef Ulrich Körner. Zvg / chm

Ulrich Körner wechselte Anfang 2021 von der UBS zur Credit Suisse, wo er im August 2022 zum Konzernchef aufstieg. So richtig angekommen scheint er in der Bank Alfred Eschers aber noch nicht. Im Alumni-Netzwerk der Universität St.Gallen, wo Körner sein Studium 1994 abgeschlossen hat, gibt er folgende Geschäftsadresse an: UBS AG, Paradeplatz 6, 8001 Zürich. Das ist zwar nur zwei Hausnummern vom neuen Büro entfernt (Paradeplatz 8), aber ansonsten liegen nicht nur bezüglich Aktienkursentwicklung gerade Welten zwischen den beiden Grossbanken. Am 25. Oktober feiert Körner seinen 62. Geburtstag – eine gute Gelegenheit, die Ex-Kommilitonen über den neuen Arbeitgeber ins Bild zu setzen, sodass die Gratulationen an der richtigen Adresse ankommen.

Es ist leider ein Klassiker: Der Vorgesetzte, der trotz sexueller Belästigung gegenüber einer Angestellten im Amt bleibt, während sie versetzt wird. So geschehen bei der St.Galler Brauerei Schützengarten. Erst nach der Berichterstattung durch den «Blick» sprach Geschäftsleiter Reto Preisig die Entlassung des Übeltäters aus. Dabei müssten es doch gerade alle Schützengarten-Herren besser wissen, denn ihre Brauerei produziert das neue alkoholfreie Migros-Bier mit dem Namen «Non». Und Non heisst Nein. Was ist denn daran so schwer zu verstehen?

Heinz, äh, Karl – so heisst das neue Eigenmarken-Ketchup von Coop. Coop-Magazin

Coop-Chef Philipp Wyss wird immer mehr zum Kopie-König. Zuletzt sorgte der Detailhändler mit seinen Glaces für Aufsehen, die offensichtlich von den mit Tieren verzierten Kult-Glaces von Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen inspiriert waren. Und nun wagt sich Wyss an ein US-Kultprodukt. Denn neuerdings verkauft Coop seine Ketchup-Eigenmarke unter der Marke Karl. Und ein PR-Artikel im Coop-Magazin lässt darauf schliessen, dass sich Wyss fürs Abkupfern nicht mal schämt: «Nicht Heinz, nein, Karl ist der Name!»

Seit neustem gendert auch der Wirtschaftsprüfer PWC. Die Oktoberausgabe seines Magazins CEO heisst «ceo:in – Das Magazin für Entscheidungstragende».