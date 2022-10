Paradeplatz: Valora-Mueller, Ricola-Richterich, Nestlé-Schneider

«Paradeplatz» Valora schaut bei «Forrest Gump» ab, der Nestlé-Chef macht den Bückling in Indien – und Ricola fährt auf Zürcher ab Ein Blick auf die etwas anderen Wirtschaftsgeschichten der Woche: die neuesten «Paradeplatz»-Meldungen. SaW-Wirtschaftsredaktion Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

Tom Hanks alias Forrest Gump im gleichnamigen Film aus dem Jahr 1994. WOZLVE

Brezel à gogo: Die Valora-Tochterfirma Ditsch USA präsentierte am Branchenanlass NACS in Las Vegas diese Woche ihre Laugenbrote. Screenshot: Linked-in

Der Kioskkonzern Valora von CEO Michael Mueller macht mit Brezeln gute Geschäfte. Hierzulande mit den Brezelkönig-Filialen, aber auch mit der Tochterfirma Ditsch USA. Diese nahm zuletzt an einem Branchenanlass in Las Vegas teil und verkündete auf Linked-in stolz das vielfältige Portfolio – fast so wie Bubba (Mykelti Williamson) aus dem Kultfilm «Forrest Gump», der seinem Freund (Tom Hanks) die vielen Shrimp-Variationen aufzählt, von Shrimp-Suppe über Shrimp-Salat bis zu Shrimp-Burgern und Shrimp-Sandwiches. Im Valora-Vokabular tönt das dann so: «Pretzelcuterie, S'mores Pretzel Bites, Mexican Street Corn Sticks, Pretzel Slider Sandwiches + many more.»

Mark Schneider traf sich kürzlich zum Austausch mit Indiens Premierminister Narendra Modi. Screenshot: Linked-in

Nestlé – wie viele andere Grosskonzerne natürlich auch – gibt sich in der Öffentlichkeit gerne als Weltverbesserer. Doch das Kerngeschäft bleibt: Geld machen. So zeigte sich sich Nestlé-Chef Mark Schneider kürzlich online äusserst demütig nach einem Business-Treffen mit Indiens umstrittenen Premierminister Narendra Modi. Geehrt fühle er sich nach der inspirierenden Diskussion, schrieb Schneider. Dass dabei auch über die Kritik an Modis nationalistischer Politik gesprochen wurde, darf bezweifelt werden.

Premiere beim Bonbon-Hersteller Ricola aus Laufen BL. Erstmals sponsort die Familienfirma, die von Felix Richterich präsidiert wird, einen Sportler. Dabei fiel die Wahl auf den Ski-Athleten Niels Hintermann. Der Abfahrer gehört in der kommenden Wintersaison zu den grossen Schweizer Hoffnungsträgern. Nur: Ricola stammt aus dem Baselbiet, Hintermann ist Zürcher. Das lehrt uns, dass die Schweizer Kräuterkraft nicht nur Husten, sondern auch kantonale Animositäten lindern kann.