Paradeplatz: Marc Walder, Post-Cirillo, Flughafen-Zürich-Brosi

Paradeplatz Marc Walder hält eine «inspirierende Rede» ++ Peter Spuhlers Hockey-Plausch ++ Der designierte Flughafen-Chef gibt Gas Der Blick auf die etwas anderen Wirtschaftsgeschichten der Woche: Die neuesten «Paradeplatz»-Meldungen. SaW-Wirtschaftsredaktion 04.02.2023, 05.00 Uhr

Ringier-Chef Marc Walder (rechts) sprach diese Woche an einer Alumni-Veranstaltung über sein Lieblingsthema, die digitale Transformation. Screenshot: Linkedin / Philippe D. Monnier

Seit der Corona-Leaks-Affäre hat sich Ringier-Chef Marc Walder in der Öffentlichkeit rar gemacht. Einen Auftritt beim Wharton Club of Switzerland, einem Alumni-Verein der University of Pennsylvania, liess er sich diese Woche aber nicht nehmen. Wie ein Club-Vertreter auf Linkedin schreibt, lieferte der Medienmanager im edlen Zürcher Zunfthaus zur Saffran «eine faszinierende Rede über die digitale Transformation». Was Walder hingegen ausgelassen haben dürfte - das sind Erkenntnisse zum digitalen Informationsaustausch mit Bundesräten.

Die Post von Chef Roberto Cirillo enttäuschte diese Woche die Journalisten. An einer Medienkonferenz in Zürich-Oerlikon konnte die Post zwar gute Nachrichten zur Elektrifizierung ihrer Zustellflotte verkünden, doch die angekündigte Testfahrt auf einem Elektroroller entpuppte sich als Simulator. «Aus Sicherheitsgründen», wie es hiess. Der gelbe Riese scheint der vierten Gewalt nicht allzu viel zuzutrauen.

Der designierte Flughafen-Zürich-Chef Lukas Brosi sucht einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für seinen jetzigen Job. Thomas Delley / KEYSTONE

Er lässt nichts anbrennen! Erst vergangene Woche wurde Lukas Brosi als Nachfolger von Flughafen-Zürich-Chef Stephan Widrig bekannt gegeben. Die Führung des grössten Schweizer Landesflughafens übernimmt der heutige Finanzchef im Frühling. Doch bereits jetzt sucht er höchstpersönlich einen Nachfolger für sich selber. «Bist du die/der neue CFO der Flughafen Zürich AG?», fragt der 44-Jährige die Community. Schliesslich weiss «Brosi 1» am besten, was «Brosi 2» bieten muss.

Das Spiel SOB gegen Stadler. SOB/Conradin Knabenhans

Stadler-Rail-Chef Peter Spuhler wollte einst Eishockeyprofi werden und unterstützt heute die ZSC Lions. Das scheint auf die Mitarbeitenden abgefärbt zu haben: Beim Spiel gegen das Team der Südostbahn (SOB) gingen sie kürzlich siegreich vom Eis. Das genaue Resultat lassen die SOB-Leute unerwähnt: Sie hätten ihre Haut gerne «etwas teurer verkauft», heisst es nur. Stattgefunden hat das Spiel natürlich nicht irgendwo, sondern in der neuen ZSC-Arena in Zürich. Anfahren konnten die Mannschaften – natürlich – in einem SOB-Zug, natürlich hergestellt von Stadler.