Paradeplatz: Helvetic-Ebner, Coop-Wyss und Swiss-Vranckx

«Paradeplatz» Martin Ebners private Haar-Stylistin, der Frauen-Rabatt bei Coop und die grosse Kaffee-Frage der Swiss Ein Blick auf die etwas anderen Wirtschaftsgeschichten der Woche: Die neusten «Paradeplatz»-Meldungen. SaW-Redaktion 05.03.2022, 05.00 Uhr

Helvetic-Airways-Inhaber Martin Ebner stellte sich diese Woche den Fragen der Medien am Flughafen Zürich. Keystone

Am Dienstag luden Financier Martin Ebner und sein Helvetic-Airways-CEO Tobias Pogorevc zu einem Mediengespräch in einen Hangar am Flughafen Zürich. Für das adrette Aussehen des 76-jährigen Milliardärs sorgte aber nicht etwa eine teure Beauty-Truppe, sondern seine Frau Rosmarie, die ihm kurz vor seinem Auftritt höchstpersönlich die Haare zurecht kämmte. Jö.

Coop-CEO Philipp Wyss. Sandra Ardizzone

Am 8. März ist der Tag der Frauen. Coop-Chef Philipp Wyss gibt sich spendabel und bietet deshalb dieser Tage in seinen Import-Parfumerie-Shop 30 Prozent Rabatt auf alle Damendüfte. Allerdings: So manche Kundin würde es wohl mehr freuen, wenn dies gar nicht nötig wäre. Denn oftmals sind Produkte für Frauen teurer als vergleichbare Artikel für Männer. Das nennt sich «Pink Tax» und sorgt nach wie vor für rote Köpfe.

Swiss-Chef Dieter Vranckx. EPA

Diese Woche präsentierte Swiss-Chef Dieter Vranckx vor Medienleuten die Jahreszahlen seiner Airline mit einem happigen Verlust und düsteren Aussichten angesichts des Ukraine-Kriegs. Dennoch gab es Raum für andere, weltbewegende Fragen. Nämlich: Kann es sich die Swiss wirklich erlauben, 3.90 Franken für einen Kaffee auf der Kurzstrecke zu verlangen, wenn er bei vielen Konkurrenten gratis ist? Für ein Fazit ist es wohl zu früh. Drum: Abwarten und Tee trinken. Oder Kaffee.