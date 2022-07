Paradeplatz: Alisha Lehmann, Nestlé-Schneider, Swiss-Vranckx

«Paradeplatz» Nestlé wirbt mit fehlendem Nati-Star, der Swiss-Chef macht eine Liebeserklärung – und der Aktienkurs von Bersets Cessna sinkt Ein Blick auf die etwas anderen Wirtschaftsgeschichten der Woche: Die neuesten «Paradeplatz»-Meldungen. SaW-Wirtschaftsredaktion Jetzt kommentieren 16.07.2022, 05.00 Uhr

Alisha Lehmann (Mitte) ist an der Fussball-Europameisterschaft nicht dabei. Ramona Bachmann (links) und Viola Calligaris (rechts) hingegen schon. Screenshot: Cailler

Die Frauen-Fussball-Nati nimmt dieser Tage an der Europameisterschaft teil. Firmen wie die Credit Suisse von CEO Thomas Gottstein nutzen die Gunst der Stunde, um mit dem rot-weissen Team zu werben. So auch Nestlé-Chef Mark Schneider mit seiner Schokoladen-Marke Cailler. Auf manchen Kanälen wie Youtube erscheint ein Bild, in dem Alisha Lehmann eine Cailler-Schokolade in die Kamera hält, flankiert von Ramona Bachmann und Viola Calligaris. Nur: Die 23-Jährige Lehmann hat kurz vor EM-Beginn freiwillig auf eine Teilnahme am Turnier verzichtet, ist also gar nicht dabei. Bitter für die süsse Marke.

Dieter Vranckx, Chef der Swiss, fliegt am liebsten an die Südküste von Spanien. Gaetan Bally / KEYSTONE

Es geht in den Meldungen rund um das Chaos an internationalen Flughäfen schnell einmal vergessen: Die Swiss feiert dieses Jahr ihren 20. Geburtstag. In ihrem Bordmagazin blickt sie auf die Highlights aus dieser Zeit zurück - und ihr Chef Dieter Vranckx gibt Privates preis. Sein Lieblingsflug? «Meine Hochzeitsreise nach Singapur.» Sein erster Flug? «Im Alter von sechs Monaten von Brüssel nach Barcelona.» Seine Lieblingsdestination? «Málaga - wo die Sonne über 300 Tage im Jahr scheint.» Und mit der letzten Antwort auf die Frage, neben wem er an Bord am liebsten sitzt («Meine Frau!»), gewinnt der Schweiz-Belgier zumindest Punkte zu Hause, wenn auch nicht bei den Passagieren, die von den Flugannullationen betroffen sind.

Alain Berset, Hobbypilot und SP-Bundesrat, hebt zuweilen mit einer Cessna 182S ab, sofern ihn die französische Luftpolizei nicht wieder vom Himmel holt, wie kürzlich geschehen. Offenbar unterliess er es, im militärischen Sperrgebiet den Funkkontakt zu suchen. Flugzeuge der Marke Cessna baut der US-Mischkonzern Textron. Dessen Aktienkurs verlor seit den neusten Berset-Eskapaden fünf Prozent an Wert. Wer bereits hitzig den Rücktritt Bersets wegen dieser Politik-Posse fordert, für den dürfte der Kurssturz der US-Firma kein Zufall sein.