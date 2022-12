Paradeplatz: Ranveer Singh, Martin Nydegger, Stephan Widrig

Paradeplatz Bollywood-Märchen ohne Happy End +++ Ton-Panne bei den Oligarchenjägern +++ der Flughafen-Chef auf Personalsuche Ein Blick auf die etwas anderen Wirtschaftsgeschichten der Woche: Die neuesten «Paradeplatz»-Meldungen. SaW-Wirtschaftsredaktion Jetzt kommentieren 03.12.2022, 05.00 Uhr

Der Bollywood-Film «Simmba» (2018) mit Ranveer Singh wurde auch in der Schweiz gedreht, wie der romantische Song «Tere Bin» zeigt. Youtube

Jahrelang galt die Schweiz als Traumdestination vieler Inderinnen und Inder. Der Boom kam in den 1980er- und 1990er-Jahren dank Regisseur Yash Chopra, der mehr als ein Dutzend Filme in der Schweiz drehte, so auch den Klassiker «Dilwale Dulhania Le Jayenge» (kurz: DDLJ) mit Kultstar Shah Rukh Khan. Doch dann wurde es ruhig um die indischen Touristen. Also plante die Organisation Schweiz Tourismus die Wende und engagierte 2016 Bollywood-Star Ranveer Singh stolz als Botschafter. Doch wie Schweiz-Tourismus-Direktor Martin Nydegger dem Reiseblog «Der Internaut» nun verrät, wurde diese Partnerschaft 2019 klammheimlich beendet. Ein Bollywood-Märchen ohne Happy-End? Unvorstellbar!

Was haben wir in der Pandemie gelernt? Im digitalen Alltag vor allem eines: die reibungslose Durchführung einer Videokonferenz. Beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) hapert es nach zwei Jahren Lernphase noch immer. Als das Amt am Donnerstag eine virtuelle Pressekonferenz zu russischen Oligarchengeldern abhielt, dauerte es zehn Minuten, bis die Tonverbindung stand. Da die Beamten ohnehin alle aus ihren Berner Büros in die Kameras redeten, stellt sich die Frage: Warum hat das Seco noch nicht bemerkt, dass Pressekonferenz vor Ort wieder möglich sind?

Stephan Widrig verlässt im April den Flughafen Zürich. Gaetan Bally / KEYSTONE

Nach 23 Jahren in der Aviatik wird Flughafen-Zürich-Chef Stephan Widrig die Branche im Frühling verlassen. Er wechselt zum Immobilienkonzern Allreal. Was waren seine Beweggründe? Was ist seine Bilanz? Solche Themen wollte er diese Woche an einer Pressekonferenz nicht beantworten, er sei schliesslich noch im Flughafen-Amt. Das hindert ihn allerdings nicht daran, auf Linkedin auf Personalsuche für seinen neuen Arbeitgeber zu gehen: «Interessiert, meine künftige LeiteriIn Human Resources bei der Allreal zu werden?», fragt er da und liefert auch gleich den Link zum Stelleninserat. Auf Social Media ist Widrig also schon abgeflogen.

