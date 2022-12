Paradeplatz: Swisscom-Verwaltungsrat wurde nicht vorgewarnt

Paradeplatz Swisscom-Verwaltungsrat erfuhr aus der Presse von seinem Rauswurf ++ Maulkorb für Preisüberwacher? ++ Breitling-Chef macht auf John Travolta Renzo Simoni, gut bezahlter Swisscom-Verwaltungsrat, wurde vom Bundesrat in die Wüste geschickt - via Medienmitteilung. Der Blick auf die etwas anderen Wirtschaftsgeschichten der Woche: Die neuesten «Paradeplatz»-Meldungen. SaW-Wirtschaftsredaktion Jetzt kommentieren 22.12.2022, 20.40 Uhr

Noch-Swisscom-VR Renzo Simoni: Er ist nur noch bis März 2023 im Amt. sc

«Ich hab's aus der Presse erfahren»: Sagt das ein Direktbetroffener über seinen Rauswurf, ist wohl etwas schief gegangen. So geschehen im Fall des Swisscom-Verwaltungsrats Renzo Simoni. Der Bundesrat hat am Mittwoch entschieden, ihn nicht mehr als seinen Vertreter in den Swisscom-Verwaltungsrat zu delegieren. Der künftige Kommunikationsminister Albert Rösti soll in Abstimmung mit der künftigen Finanzministerin Karin Keller-Sutter die geeignete Person finden, welche die Interessen des 51-Prozent-Aktionärs Bund vertritt. Simoni, seit 2017 im Amt, hat am Mittwochabend aus den Online-Medien erfahren, dass er den Posten los ist. Auch am Donnerstag hörte er nichts aus dem Bundeshaus: Weder von Noch-Bundesrätin Simonetta Sommaruga, welche Simoni loswerden wollte, noch von unteren Chargen im Departement. Kommunikationsversagen - aber vielleicht ist das in Simonis Lohn von fast 300’000 Franken pro Jahr inbegriffen.

Breitling-Chef Georges Kern alias John Travolta alias Danny Zuko in «Grease» (1978) mit einer für die Weihnachtsfeier engagierten Tänzerin als Sandy, im Film gespielt von Olivia Newton-John. Screenshot: Linkedin

Christmas Nights statt Summer Nights - etwa so lautete das Motto kürzlich bei Breitling. Die Uhrenfirma unter der Leitung von Georges Kern feierte nach zwei Jahren Covid-Pause wieder eine spezielle Weihnachtsfeier. Das Thema: Das US-Kultmusical «Grease» aus dem Jahr 1978 mit John Travolta und Olivia Newton-John. Logisch, dass sich der CEO als Hauptfigur mit Tolle inszenierte. Dafür brauchte es aber einen Kostüm-Kniff, wie der Manager auf Linkedin haargenau anmerkte: Alle mit Glatze mussten eine Perücke tragen - und dazu gehörte auch Kern.

Preisüberwacher Stefan Meierhans kündigte in seinem Newsletter eine Analyse zu einem kontroversen Thema an: «Preise und Margen der (Bio-)Lebensmittel im Detailhandel». Die Grossverteiler Migros und Coop, denen diese Schlagzeile mutmasslich bereits den Schweiss auf die Stirn getrieben hatte, können aber aufatmen. Oder hatten ihre Anwälte gar die Finger im Spiel, wie auf Twitter geraunt wurde? Jedenfalls musste Meierhans - wohl zähneknirschend - weiter unten im Text vermelden: «Der an dieser Stelle vorgesehene Newsletter-Beitrag zur Vorabklärung des Preisüberwachers zu Preisen und Margen im (Bio-)Detailhandel entfällt vorderhand aufgrund von rechtlichen Abklärungen».

Preisüberwacher Stefan Meierhans krebst zurück. Peter Klaunzer / KEYSTONE