Paradeplatz: GC-Uhr von Jenny Wang, Schnee in Gstaad, Laura Meyer

Paradeplatz Teure China-Uhren für GC-Fans ++ Kognitive Dissonanz in Gstaad ++ Langlauf-Lektionen mit der Hotelplan-Chefin Der Blick auf die etwas anderen Wirtschaftsgeschichten der Woche: Die neuesten «Paradeplatz»-Meldungen. SaW-Wirtschaftsredaktion Jetzt kommentieren 07.01.2023, 05.00 Uhr

Grasshoppers-Besitzerin Jenny Wang und GC-Präsident Sky Sun an einem Meisterschaftsspiel ihres Clubs im Juli 2022 in Zürich. Michael Buholzer / KEYSTONE

Der Schweizer Fussballrekordmeister GC von Inhaberin Jenny Wang hat auf Instagram eine eigene Club-Uhr präsentiert. Doch die Kommentare der Fans sind nicht nur positiv. Moniert wird beispielsweise, dass es keine Schweizer Uhr sei. Herstellerin ist die chinesische Firma Seagull aus Tianjin. Dafür zeigt das Zifferblatt das ikonische Logo der Fussball-Institution und zwei Sterne, welche die 27 Meistertitel symbolisieren. Kostenpunkt des Zeitanzeigers: 349 Franken. Die Hoffnung auf einen 28. Titel? Unbezahlbar.

Die Hänge sind auch in Gstaad grün. In der Altjahreswoche versuchten die Bergbahnen, Schnee per Helikopter auf die Pisten zu schaffen. Der Versuch habe sich nicht bewährt, sagte Matthias In-Albon, Chef der Gstaader Bergbahnen, zum Onlineportal «Hauptstadt». Geklappt hat hingegen die Überwindung der kognitiven Dissonanz: Wegen hoher Temperaturen keinen Schnee zu haben, aber diesen mit einem Transportmittel zu beschaffen, das je nach Modell gerne mal über 200 Liter Kerosin pro Stunde verbraucht, ist auch eine Leistung.

Laura Meyer lernt Langlaufen - und zieht daraus Lehren fürs Geschäft. Screenshot: Linkedin

Hotelplan-Chefin Laura Meyer richtet auf Linkedin Neujahrsgrüsse an ihre Follower. Ihre eigenen Vorsätze für 2023 lauten: Gesund bleiben und Neues lernen. Zweiteres bedeute auch: Umfallen, lernen und weitermachen. «So geht es mir auch gerade im Langlaufski-Kurs.» Sie sei noch ziemlich wacklig und stürze gelegentlich. «Das ist anstrengend aber etwas Neues zu lernen macht auch richtig Freude und ist motivierend.» Logisch, dass sie diese Erkenntnis auch auf das Unternehmen ummünzt. Wobei Langlaufen wohl doch etwas einfacher ist als das Überstehen der Covid-Krise in der Tourismusindustrie.