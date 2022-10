Paradeplatz: SRF-Wappler, CSS-Colatrella und Migros-Zumbrunnen

«Paradeplatz» Kollektives Frieren im SRF-Studio, Fehler suchen mit der CSS – und Aufatmen bei Hardcore-Nostalgikern der Migros Ein Blick auf die etwas anderen Wirtschaftsgeschichten der Woche: Die neuesten «Paradeplatz»-Meldungen. SaW-Wirtschaftsredaktion Jetzt kommentieren 15.10.2022, 05.00 Uhr

SRF-Chefin Nathalie Wappler will Strom sparen. Ennio Leanza / KEYSTONE

SRF ist auf Energiesparkurs. So haben die hauseigene Taskforce und der hauseigene Krisenstab – doppelt hält offensichtlich besser – entschieden, dass die leuchtenden Logos an den Gebäuden ausgeschaltet und die Heizleistung in den Studios und Büros um 1,5 bis 2 Grad reduziert werden soll. Damit nicht genug: Die Mitarbeitenden müssten ihre «privaten Geräte wie Kühlschränke, Wasserkocher oder Kaffeemaschinen» am Arbeitsplatz vom Strom nehmen, erklärt Marcel Scherrer, der Leiter Sicherheit bei SRF. Das runtergekühlte SRF-Team von Direktorin Nathalie Wappler darf sich selbst also keinen wärmenden Tee mehr machen, sondern muss diesen in der Kantine erwerben. Damit heizt das Medienhaus wenigstens den Umsatz des Restaurants an.