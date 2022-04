Paradeplatz: Post-Chef und Credit-Suisse-CEO

«Paradeplatz» Verschiedene Flaschengrössen, die Zürich-Probleme des Post-Chefs – und wäre das Bankerleben doch einfach ein Golfspiel Ein Blick auf die etwas anderen Wirtschaftsgeschichten der Woche: die neuesten «Paradeplatz»-Meldungen. SaW-Redaktion Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.00 Uhr

Im echten Leben gibt's nichts zu lachen: Credit-Suisse-Chef Thomas Gottstein. Ennio Leanza / AP

Es gibt sie noch, die guten Nachrichten für den Chef der Credit Suisse: Der glücklose Thomas Gottstein konnte seine Leistung steigern – zwar nicht bei seiner skandalgeplagten Bank, welche diese Woche einmal mehr tiefrote Zahlen präsentieren musste, aber immerhin auf dem Golfplatz. Gottstein, dürfen wir dem neusten Golfranking der «Bilanz» entnehmen, verbesserte sein Handicap von 1,1 auf 0,7 – und landete damit auf Platz 4. Im Golf gilt ja: Je tiefer das Handicap, desto besser die Leistung. Wäre das im Bankgeschäft auch so, wäre Gottstein wohl unschlagbar.

«Das gab's noch nie», jubelte Postauto diese Woche: Erstmals fahren wegen Bauarbeiten der Bahn die gelben Busse auf den Uetliberg. Den PR-Leuten von Post-Chef Roberto Cirillo unterlief aber ein gravierender Fehler, indem sie vom «Züricher Hausberg» schrieben. Für den Spott brauchten sie nicht zu sorgen: «Wie viel Fränkli das wohl kostet?», fragte jemand. Ein anderer kommentierte: «Dat heesst doch Züricher, wa?»

Wer die Preise nicht ganz so offensichtlich erhöhen will, schrumpft stattdessen einfach die Verpackungsgrösse. So geschehen bei der 0,5-Liter-Flasche von Coca-Cola vor drei Jahren. Zum gleichen Preis erhielt die Kundschaft fortan nur noch 0,45 Liter süsse Brause. Jetzt kehrt der Cola-Ableger in der Schweiz zur Halbliterflasche zurück – und setzt auf rezyklierbares PET. Gleichzeitig ersetzt eine 0,9-Liter-Flasche das bisherige Produkt, das 0,75 Liter fasste. Diese Grösse passe ideal für Ein- bis Zweipersonenhaushalte, erklärte Coca-Cola gestützt auf Marktforschungen. Ob die Zielgruppe, die mit dieser neuen Innovation beglückt wird, pro Deziliter Cola nun tiefer in die Tasche greifen muss, ist offen.

Tonspuren aus dem Kontext zu reissen, ist auf der Videoplattform Tiktok Trend. Da wollen auch die Migros und ihr Chef Fabrice Zumbrunnen nicht abseitsstehen – und verquicken ein Zitat eines der deutschen Sprache nicht mächtigen Autofahrers, der im Schneetreiben in einen Unfall verwickelt war («Glatt und dann mach so Auto so machen und dann pff Unfall») mit einem Video eines Einkaufs in der Migros, bei dem der Einkaufswagen plötzlich voll ist (zum Video). Ob solch fragwürdiger Humor auch zu den berühmten Migros-Werten gehört?

