Paradeplatz mit Disney, Logitech, Postfinance und Rieter

«Paradeplatz» Dicke Post für Postfinance-Chef Köng, Disney-Grüsse vom Logitech-CEO - und ein «Care-Team» für die Rieter-Spitze Ein Blick auf die etwas anderen Wirtschaftsgeschichten der Woche: Die neuesten «Paradeplatz»-Meldungen. SaW-Redaktion 04.12.2021, 05.00 Uhr

Mickey Mouse hat seit dieser Woche eine neue Chefin. AP HO

Dicke Post gab es diese Woche an die Adresse des Postfinance-Chefs Hansruedi Köng: Der Chef müsse zurücktreten, schrieb ein erboster Postfinance-Kunde in einem Leserbrief in der «Aargauer Zeitung». «Tun Sie das bitte, Herr Köng, wir werden Sie nicht vermissen.» Beim besagten Leserbrief-Absender handelt es sich übrigens um den Komiker Peach Weber, dem offensichtlich ob all den Gebühren und Negativzinsen, die er nun berappen muss, das Lachen vergangen ist. Sonst hätte er wohl Köng etwas freundlicher einfach «Sun, fun and nothing to do!» gewünscht.