Paradeplatz: Nestlé-Schneider, On-Federer, Flughafen-Widrig

«Paradeplatz» Haariger Besuch im Nestlé-Büro, Wortakrobaten bei der Turnschuhfirma On - und ein Eliteclub ohne Sexismus-Scham Ein Blick auf die etwas anderen Wirtschaftsgeschichten der Woche: Die neuesten «Paradeplatz»-Meldungen. SaW-Wirtschaftsredaktion Jetzt kommentieren 09.07.2022, 05.00 Uhr

Mark Schneider ist ein Fan des «Bring your Dog to Work Day». Screenshot: Linkedin

Kürzlich fand der internationale «Bring your Dog to Work Day» statt, bei dem Angestellte ermuntert werden, ihre haarigen Vierbeiner ins Büro mitzunehmen. Fan von dieser Idee ist auch Nestlé-Chef Mark Schneider. Auf Linkedin zeigt sich der Deutsch-Amerikaner gut gelaunt mit seiner Hündin Milou.

Diversity, schon mal gehört? Mitte-Präsident Gerhard Pfister offenbar nicht. Wie die «Handelszeitung» - gestützt auf Insider - berichtet, sorgte seine Stimmenthaltung kürzlich dafür, dass der Lions Club Zug, in dem sich Vertreter aus Politik und Wirtschaft treffen, auch im Jahr 2022 eine reine Männerangelegenheit bleibt. Mit einem Ja Pfisters wäre das Resultat ins Positive gekippt. Mit oder ohne Pfister: Schlecht gebrüllt, ihr Zuger Löwen.

Nicole Pfammatter, Chefin des Schweiz-Geschäfts der Migros-Reisetochter Hotelplan. Lydia Lippuner / Aargauer Zeitung

Hotelplan-Schweiz-Chefin Nicole Pfammatter bricht eine Lanze für Zürich angesichts des internationalen Flugchaos. Es mag zu gewissen Stunden ein Mehraufkommen geben, «aber alles ist unter Kontrolle», schreibt sie auf einem Online-Portal und bedankt sich beim Flughafen, der Kantonspolizei und der Swissport «für den unermüdlichen Einsatz». Das scheint gut zu tun. Denn die Antwort von Flughafen-Zürich-Chef Stephan Widrig folgt prompt: «Was für ein schönes Kompliment!»

«Thank you for reaching out. This is an automatic response to let you know that we’re On it»: Diese automatische Antwort erhält, wer sich mit einer Medienanfrage an den Turnschuhhersteller On richtet, bei dem Tennis-Ass Roger Federer mitinvestiert ist. Die Antwort beruhigt den Absender der ursprünglichen Nachricht. Immerhin ist das mehr als die Fehlermeldungen, die bei einem ungültigen Link auf der On-Webseite begegnen: «Oops. Du bist vom Kurs abgekommen.»