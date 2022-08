Paradeplatz: Amag-Rühl, Domino's Pizza, Konsulenten, Edelweiss

«Paradeplatz» Amag hat ein Apostroph-Problem, PR-Experten üben sich im Pizza-Palaver – und Edelweiss verteilt neue Spielzeuge Ein Blick auf die etwas anderen Wirtschaftsgeschichten der Woche: Die neuesten «Paradeplatz»-Meldungen. SaW-Wirtschaftsredaktion Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die grammatikalisch nicht ganz korrekte PR-Botschaft vom Autohändler Amag in einem Zürcher Tram. bwe

Amag-Chef Helmut Ruhl. bild: Patrick Huerlimann

Amag-Chef Helmut Ruhl wirbt derzeit in Zürcher Trams bunt und grossflächig für seinen Automietdienst Clyde. Doch bei der Interpunktion nahmen es die Marketingverantwortlichen nicht so genau. Beim «Auto Abo» fehlt der Bindestrich. Und beim Satz «Darfs' ein bisschen more sein?» ist das Apostroph falsch platziert. Der immer wiederkehrende PR-Sprachenmix mit Englisch und Deutsch sei an dieser Stelle verziehen. Und: Auch Journalisten sind nicht über alle Orthographie-Fehler erhaben.

Domino's Pizza will in der Schweiz expandieren und sieht sich «auf Kurs». Antonio Gravante / 64750500,fotolia

Wirtschaftsleute sind oft Meister darin, mit vielen Worten wenig zu sagen. So geschehen diese Woche in einem Communiqué verfasst von einem der teuersten PR-Büros der Schweiz: den Konsulenten rund um Aloys Schmid, Jörg Neef und Victor Schmid. Der Titel: «Domino's Pizza Schweiz ist auf Kurs.» Konkrete Angaben zu Umsatz oder Gewinn? Fehlanzeige. Eine grosse Expansionsankündigung? Auch nicht. Somit bleiben die Informationen so greifbar wie geschmolzener Mozzarella auf einer Margherita.

2019 wurde am Flughafen Zürich ein Edelweiss-Flugzeug auf den Namen Stanserhorn getauft.

Die Swiss-Schwester Edelweiss unter der Leitung von Bernd Bauer bleibt ihrer Strategie treu. Sie tauft ihre Flugzeuge nach Regionen, in denen die geschützte Alpenblume heimisch ist. So wird der neuste Airbus demnächst an einer Feier den Namen Oberalp erhalten. Zudem werden die neusten Spielzeuge für die jüngeren Passagiere präsentiert. Dass auch ein Kinderbuch über Flug-Emissionen und deren Auswirkungen auf die Gletscherschmelze in den Alpen dazugehört, darf bezweifelt werden.