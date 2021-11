Neue Automaten am Flughafen Zürich legen Biometrie-Dossier an

Zürich ohne «Preclearance»

Mit der Öffnung der US-Grenzen für vollständig Geimpfte aus dem Schengen-Raum am 8. November hat auch die Zahl der Transatlantik-Passagiere, die durch die Passkontrolle müssen, wieder deutlich zugenommen. Die US-Behörden bieten interessierten Flughäfen ein sogenanntes «Preclearance»-Programm an, bei dem die nötigen Dokumente bereits am Abflug-Flughafen geprüft werden. Das beschleunigt die Einreise in die USA. Reisende aus der Schweiz haben hier allerdings das Nachsehen: Für den Flughafen Zürich sei das derzeit «kein priorisiertes Thema», sagt eine Sprecherin.