Good Soaps gewinnt vor Bundespatentgericht

Patentstreit 1:0 für Luzerner Ökoseife: Good Soaps siegt vor Bundespatentgericht Das unterlegene deutsche Unternehmen Werner & Mertz sieht nun die breite Entwicklung von nachhaltigen Reinigungsmitteln gefährdet – und zieht weitere Schritte in Betracht. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 01.04.2022, 15.00 Uhr

Die Good-Soaps-Verantwortlichen freuen sich über den positiven Entscheid des Gerichts: Erfinderin und Chemikerin Regine Schneider und Finanzchef Remo Richli. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 1. April 2022)

Manchmal kann ein komplex wirkender Rechtsstreit ganz simpel sein vorläufiges Ende finden. Die Gründerin des Luzerner Start-ups Good Soaps, Regine Schneider, habe an einem Treffen mit dem deutschen Reinigungsmittelhersteller Werner & Mertz 2009 nichts erfahren, was sie nicht bereits gewusst habe. «Die Klage ist daher vollumfänglich abzuweisen», schreibt das Bundespatentgericht in St.Gallen in seinem Urteil vom 16. März, das jetzt publik wird.

Anders gesagt: Die Deutschen sind den überzeugenden Beweis schuldig geblieben, dass die Produktformel von Good Soaps, wie Reinigungsmittel auf Basis von «nachhaltigen» europäischen Pflanzen- statt Palmölen hergestellt werden können, eigentlich von ihnen geklaut wurde.

Mehrere Jahre und Verhandlungstage hatte der Patentstreit zwischen dem kleinen Luzerner Start-up und dem bekannten Hersteller der Frosch-Reinigungsprodukte gedauert. Dieser war aufs Parkett getreten, als Good Soaps die Technologie patentieren wollte.

Dass die Luzerner Firma in einen Rechtsstreit verwickelt war, hatte für sie Konsequenzen. So hat beispielsweise die Klimastiftung Schweiz, die immer wieder die Produktentwicklungen finanziell unterstützt hatte, zuletzt darum gegeben, ihr Logo vorläufig auf einem neuen Geschirrspülmittel nicht zu verwenden.

Good Soaps rechnet mit Patent in wenigen Monaten

Ist die Erleichterung über das Urteil jetzt gross? «Das Urteil bedeutet vor allem, dass wir unser Eigentum behalten dürfen. Persönlich empfinde ich das eher als Selbstverständlichkeit, was es scheinbar aber nicht ist», schreibt Good-Soaps-Finanzchef Remo Richli auf Anfrage.

«Ich musste lernen, dass fremdes Eigentum nicht von allen respektiert wird.»

Nach Einreichung des Gerichtsurteils beim Europäischen Patentamt rechne er nun mit einer Patenterteilung in den nächsten zwei bis vier Monaten.

Enttäuscht zeigen sich die Deutschen, denn mit dem Urteil werde die von Werner & Mertz angestrebte offene und breite Entwicklung von nachhaltigen Reinigungsprodukten international behindert und verlangsamt. Deshalb habe man mehrfach versucht, eine aussergerichtliche Einigung zu erzielen, mit dem Ziel, dass beide Firmen das Patent nutzen könnten. «Damit wäre am Ende beiden Gesellschaften und vor allem den Konsumentinnen und Konsumenten und der Umwelt am meisten geholfen», schreibt das Unternehmen.

Nach Patenterteilung könnte weiteres Ungemach drohen

Wird durch das Urteil also breite Innovation verhindert? Diese Argumentation will der erfahrene Patentanwalt Martin Wilming, der das Verfahren von Anfang an verfolgt hat, nicht ganz gelten lassen. «So muss es sicher nicht kommen. Denn Grundgedanke des Patentsystems ist ja ohnehin, dass zeitlich begrenzte Monopole Wettbewerber zur Entwicklung von möglicherweise sogar besseren Umgehungslösungen anregen.»

Der «Open Innovation»-Ansatz, den Werner & Mertz gemäss der Stellungnahme in diesem Marktsegment verfolge, töne zudem natürlich im ersten Moment gut, beinahe altruistisch: Keine Patente, keine Behinderung, für niemanden. »Häufig gewinnt dabei dann aber der Marktmächtigere», so Wilming.

Sowieso heisst das erstinstanzliche Urteil noch nicht, dass der Fall abgeschlossen ist. Werner & Mertz könne das Urteil noch an die nächste Instanz, das Bundesgericht in Lausanne, weiterziehen. «Die Sachverhaltsfeststellung des Bundespatentgerichts ist jedoch bindend; das Bundesgericht überprüft nur die Rechtsanwendung», sagt Wilming. Es würde ihn aber nicht überraschen, wenn nach der Erteilung des Patents Einspruch durch Werner & Mertz eingereicht würde. «Dann geht es nicht mehr um die Frage: Wer hat’s erfunden? Sondern: Ist es überhaupt eine patentfähige Erfindung?»

Und dies könnte durchaus drohen. Denn auf Anfrage schreibt Werner & Mertz nun: «Wir werden das Urteil im Detail analysieren und uns einen Weiterzug an die nächsthöhere Instanz vorbehalten.» Und auch die Einlegung eines Einspruchs beim Europäischen Patentamt gegen das Patent nach der Erteilung sei eine zusätzliche Option.

