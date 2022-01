Von Uber & Co. ausgenutzt: Diese Firma will Freelancern helfen

PayrollPlus Von Uber & Co. ausgenutzt: Schwyzer Firma bietet Auffangnetz für Freelancer und Private Wegen Dienstleister wie Uber nimmt die Zahl der Freischaffenden in der Schweiz zu. Diese haben häufig keinerlei soziale Absicherung. Eine Schwyzer Firma will dieses Problem der Scheinselbstständigkeit lösen – und gleichzeitig die Behörden entlasten. Gregory Remez Jetzt kommentieren 18.01.2022, 05.00 Uhr

Die Arbeitswelt befindet sich im Umbruch, und das nicht erst seit der Pandemie. Neue Technologien verändern Produktion, Handel, Konsum – und pflügen damit auch den Arbeitsmarkt um. Erhebungen zeigen, dass die Zahl der Selbstständigen und Freischaffenden in der Schweiz zunimmt. Sie arbeiten als Taxifahrer, Lieferbotinnen, Berater oder freiberufliche Softwareentwicklerinnen. Für ihre Dienste kriegen sie zwar Geld, haben aber häufig keinerlei soziale Absicherung. Bekanntlich zahlen die Wegbereiter dieser neuen «Gig-Economy» wie der US-Fahrdienstvermittler Uber keine AHV-Beiträge und sind an keiner Pensionskasse angeschlossen.

In der Pandemie besonders gefragt: Lieferdienste wie jener von Uber Eats. Bild: Getty Images (Kiew, 20. April 2019)

Das Schwyzer Unternehmen PayrollPlus will diesem Missstand einen Riegel schieben. «Das Problem der Scheinselbstständigkeit hat sich in den letzten Jahren akzentuiert», sagt Gründer und Inhaber Edgar Weber. Firmen wie Uber, die «ihre Leute nicht offiziell anstellen», sind dem 54-jährigen Unternehmer schon länger ein Dorn im Auge. «Die Betroffenen müssten eigentlich eine Firma gründen. Viele behaupten von sich, dass sie selbstständig seien, allerdings fehlt ihnen dafür eine Bestätigung der Ausgleichskasse. Das ist nichts anderes als Scheinselbstständigkeit, verbunden mit allen rechtlichen Unsicherheiten.»

Lohnabrechnung kostet Zeit, Geld und Nerven

Der Trend geht laut Weber in eine eindeutige Richtung: «In Zukunft werden viele Leute eine eigene Firma haben, aber es fehlt ihnen die soziale Absicherung.» Genau hier wolle sein Unternehmen ansetzen, indem es Freischaffende anstellt – für Weber kein Widerspruch, sondern «eine Marktlücke». Das Potenzial sei gigantisch, in der Schweiz gebe es momentan rund 100'000 sogenannte Freelancer, Tendenz steigend.

Das heutige System sei «nicht mehr zeitgemäss»: PayrollPlus-Chef Edgar Weber am Firmensitz in Pfäffikon. Bild: PD

Doch nicht nur die Gruppe der Freischaffenden, sondern auch Private und Kleinfirmen hat PayrollPlus im Auge. Für Weber ist die Rechnung einfach: «Etwa 350'000 Kleinstunternehmen, 200'000 Privathaushalte und 100'000 Freelancer in der Schweiz haben alle etwas gemeinsam: Sie müssen Löhne abwickeln.» Das koste Zeit, Geld und Nerven, zudem brauche es arbeits- und sozialversicherungsrechtliches Know-how. Angesichts der heutigen technologischen Möglichkeiten sei es nicht mehr zeitgemäss, wenn sich Einzelunternehmen selber um Löhne und Personalversicherungen kümmern müssen.

Mit einer selbstentwickelten digitalen Lohnplattform will PayrollPlus ihnen diese Arbeiten abnehmen – und so den Gang zum Treuhänder ersparen. «Im Prinzip spielt es keine Rolle, ob jemand als Freelancer, Firma oder Privathaushalt unsere Dienste in Anspruch nimmt», sagt Weber. PayrollPlus übernimmt die Rechnungsstellung an den Kunden, zahlt den Lohn aus und kümmert sich um die Abrechnung von AHV- und Sozialbeiträgen. Damit wird das Schwyzer Unternehmen de facto zum Arbeitgeber für alle angeschlossenen Privatpersonen und Freelancer, wodurch diese ­Anspruch auf eine Pensionskasse und Arbeitslosengelder erhalten.

Verwirrung um Bezeichnung «Mitarbeitende»

Das erklärt auch, wie sich PayrollPlus unter dem Radar des öffentlichen Interesses zu einem der grössten Arbeitgeber der Zentralschweiz entwickeln konnte. So lag das Unternehmen im letztjährigen Ranking mit über 1700 Angestellten bereits auf Platz 15. Auf Nachfrage erklärt Weber, dass damit 1500 Freelancer und 200 Privathaushalte gemeint sind, die ihre Löhne über die PayrollPlus-Plattform abwickeln; hinzu kommen rund 600 Kleinstunternehmen, die Weber aber nicht zu seinen «Mitarbeitenden» zählt. Eine Bezeichnung übrigens, die in der Vergangenheit immer wieder auch für Verwirrung und Kritik gesorgt hat, weil PayrollPlus am Sitz in Pfäffikon effektiv nur 15 Angestellte beschäftigt.

Schon bald aber sollen es mehr werden. Die Baubewilligung für ein eigenes Bürogebäude in Pfäffikon stehe bevor, sagt Weber. Auch sei mittelfristig ein Börsengang geplant. Möglich macht dies das konstante Wachstum von PayrollPlus in der jüngeren Unternehmensgeschichte. Weber hatte die vor über 30 Jahren gegründete Personalverleihfirma im Jahr 2016 mit der Entwicklung der All-in-one-Lohnplattform neu ausgerichtet. Seither wächst der Umsatz rasant, von knapp 6 Millionen Franken 2015 auf 95 Millionen Franken 2021.

Im Kanton Schwyz gehört PayrollPlus bereits heute zu den grössten AHV-Beitragszahlern, wie die Ausgleichskasse Schwyz auf Anfrage bestätigt. Nun will sich das Unternehmen auch den Rest der Deutschschweiz vorknöpfen. Stand Januar 2022 stehe man bereits bei 2300 «Mitarbeitern». Er ist überzeugt: «In fünf Jahren werden wir uns fragen, wie es nur sein konnte, dass jeder Betrieb, jeder Freischaffende und jeder Privathaushalt alles einzeln abgerechnet und einbezahlt hat.» Denn einen weiteren Pluspunkt habe seine Plattform: Sie erspare den Behörden enorm viel administrativen Aufwand.

