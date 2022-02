CPH Chemie + Papier Holding rechnet mit hervorragenden 2022

Perlen Nach Brand, Cyberattacke und Verlust: CPH rechnet mit einem «hervorragenden 2022» Die CPH Chemie + Papier Holding hat ein bewegtes Jahr hinter sich. Vor allem die gestiegenen Material- und Energiekosten setzten der Luzerner Industriegruppe zu. Das Management sieht sich dennoch gut aufgestellt – und will international expandieren. Gregory Remez Jetzt kommentieren 22.02.2022, 17.49 Uhr

Zerreissprobe bestanden: CPH kann sich auf dem schwierigen europäischen Papiermarkt bisher behaupten. Bild: Patrick Hürlimann (Perlen, 25. Februar 2020)

Es gebe eine gute und eine schlechte Nachricht, sagte CPH-Verwaltungsratspräsident Peter Schaub am Dienstag anlässlich der Bilanzmedienkonferenz der Luzerner Industriegruppe. «Die Gute ist, dass unsere Produkte auch im vergangenen Geschäftsjahr gefragt waren. Die Schlechte, dass die Energiekosten sowie die Kosten für Rohmaterialien wie Altpapier und den Kunststoff PVC derart stark gestiegen sind, dass sie aufs Ergebnis drücken.»

Zwar konnte die CPH Chemie + Papier Holding im Geschäftsjahr 2021 nach dem Corona-Einbruch wieder deutlich mehr umsetzen und hat es fast auf Vorkrisenniveau zurückgeschafft; so stieg der Gruppenerlös um 11,6 Prozent auf 496,7 Millionen Franken (siehe Tabelle unten). Allerdings führten allen voran die gestiegenen Rohmaterialkosten zu einem halbierten Betriebsergebnis auf Stufe Ebitda (vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von 25,7 Millionen Franken.

Auf das Nettoergebnis drückte zudem die vor rund einem Monat kommunizierte Wertminderung von 150 Millionen Franken auf das Anlagevermögen der Papierproduktion in Perlen, sodass unter dem Strich ein Nettoverlust von 151,4 Millionen Franken stehen blieb. Als Grund für den Abschreiber nannte CPH den «anhaltenden Verdrängungskampf auf dem europäischen Markt für grafische Druckpapiere».

Papierpreise steigen wieder – Konsolidierungsdruck bleibt

Der Bereich Papier steuerte 2021 nach wie vor am meisten zum Umsatz bei. Die einzige Schweizer Papierfabrik verkaufte für 230,9 Millionen Franken Zeitungs- und Magazinpapier; das ist knapp die Hälfte des Gesamterlöses. Zwar normalisierte sich die Papiernachfrage in Westeuropa nach dem pandemiebedingten Einbruch im Vorjahr, doch zugleich sanken die Papierpreise 2021 zwischenzeitlich auf einen neuen Tiefststand. Zusammen mit den rekordhohen Preisen für Altpapier, das CPH für die Papierherstellung benötigt, habe sich das «toxische Gemisch» ergeben, das sich nun im Ergebnis zeige, sagte CEO Peter Schildknecht.

Die schlechte Verfügbarkeit des Altpapiers führte dazu, dass die Anlagen zwischenzeitlich nicht voll ausgelastet werden konnten. Hinzu kam ein Brand bei der Altpapieranlieferung in Perlen Anfang Oktober, der zwar keine Spuren im Ergebnis hinterliess, in dessen Folge aber die Schweizer Presse über Wochen ihre Umfänge reduzieren musste; auch diese Zeitung war betroffen. Schildknecht:

«Wir wussten schon im Vorfeld, dass 2021 eines der herausforderndsten Jahre für den Bereich Papier wird. Das hat sich bestätigt.»

Und die Konsolidierung auf dem europäischen Papiermarkt werde weitergehen. Obwohl die Papierpreise 2022 wieder steigen dürften, sei am europäischen Papiermarkt mittelfristig keine Entspannung in Sicht. Deshalb wolle die CPH-Gruppe ihre Strategie der Kostenführerschaft auf dem Papiermarkt fortsetzen.

Expansion in Asien und Lateinamerika

Um künftig weniger vom Papier abhängig zu sein, hatte CPH die beiden anderen Standbeine Chemie und Verpackungen in den letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut. 2021 legte der Chemiebereich ein Rekordergebnis hin. Die Sparte, die unter anderem Molekularsiebe für die Produktion von medizinischem Sauerstoff herstellt, wuchs um satte 30 Prozent auf 95,1 Millionen Franken und trug so erstmals einen Fünftel zum Gesamtumsatz der Gruppe bei.

Aber auch im Verpackungsbereich, der unter anderem Blisterfolien für Medikamentenverpackungen fertigt und im letzten Jahr einen Rekord schrieb, hat CPH von der Pandemie profitiert. Dort stieg der Umsatz 2021 trotz tieferer Volumen auf 170,7 Millionen Franken. Nun soll der Bereich vor allem in den vielversprechenden Märkten Asien und Lateinamerika weiter wachsen. Bis 2025 geht CPH von einem globalen Wachstum der Pharmaindustrie von bis zu 5 Prozent aus. Mit der Inbetriebnahme eines neuen Beschichtungswerks in Brasilien, die noch in diesem Jahr erfolgen soll, werde ein «neuer Meilenstein bei der internationalen Expansion» erreicht, so Schildknecht. Damit könne die Gruppe auch ihre Währungsabhängigkeit vom Schweizer Franken reduzieren.

Der 7. Januar 2022: Ein Tag, den CPH so schnell nicht vergisst

Auf das laufende Jahr blickt die Luzerner Industriegruppe mit viel Zuversicht und rechnet in allen Geschäftsbereichen mit steigenden Umsätzen. «Wir rechnen mit einem hervorragenden 2022», sagte Präsident Schaub. Den Cyberangriff gleich zu Beginn des Jahres habe man «intern bereits abgehakt». «Wie schon beim Brand im Oktober haben wir sehr schnell reagiert und so Schlimmeres abgewendet.»

Der 7. Januar sei sicher ein Tag, den CPH so schnell nicht vergessen werde, ergänzte Konzernchef Schildknecht auf jene Cyberattacke anspielend, in deren Folge die Produktion an den Standorten in Perlen und Müllheim für knapp eine Woche ausgesetzt werden musste. Man habe die IT-Systeme jedoch aus eigener Kraft wiederherstellen können, betont Schildknecht.

«Lösegeld bezahlt haben wir nicht.»

Für das Ergebnis 2022 geht CPH nicht von einem materiellen Einfluss aus.

