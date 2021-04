Pharma 50 Millionen Dosen bis Ende Jahr? Novartis ist bereit für die Impfstoffproduktion Im Unterschied zu Lonza im Wallis hat der Basler Pharmakonzern in Österreich offenbar keine Probleme mit der Rekrutierung von Spezialisten zur Herstellung des Corona-Vakzins. Daniel Zulauf 28.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Produktion der Novartis-Tochter Sandoz im österreichischen Kundl im Tirol. PD

Novartis ist bereit für den Start der Impfstoffherstellung. Man erwarte in Österreich schon bald die behördlichen Bewilligungen zur Aufnahme der Wirkstoffproduktion, sagte Konzernchef Vasant Narasimhan am Dienstag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten zum Geschäftsverlauf im ersten Quartal.

Novartis wird im Werk Kundl im Tirol das Vakzin des deutschen Impfstoffentwicklers CureVac produzieren. Noch vor Ende Jahr sollen dort 50 Millionen Dosen hergestellt werden. Für 2022 ist ein Produktionsvolumen von 250 Millionen Dosen geplant. Das Produktionsvolumen lasse sich bei einem allfälligen zusätzlichen Bedarf relativ einfach weiter steigern, wenn die nötigen Erfahrungen einmal gesammelt seien, sagte Narasimhan.

100 Spezialisten: Im Tirol verfügbar - im Wallis gesucht

Die Frage einer Journalistin nach allfälligen Engpässen beim Personal oder bei den Rohstoffen beantwortete der CEO negativ. Novartis investiert in Österreich 20 Millionen Euro zur Bewältigung des CureVac-Auftrages. Für die Produktion braucht es das Know-How von Biotechnologen und Biochemikern, die sich in der Bedienung von chemischen Anlagen auskennen. Von den 100 Leuten, das Novartis-Werk seit Anfang März in Kundl sucht, benötigen viele das beschriebene Profil.

Kundl im Tirol mit der Sandoz-Produktionsstätte im Vordergrund. Hier arbeiten 4500 Mitarbeitende.

Genau solche Leute fehlen derzeit in gleicher Zahl dem Lonza-Werk in Visp, wo der Impfstoff des amerikanischen Pharmaunternehmens Moderna hergestellt wird. Vergangene Woche hatte Moderna-Chef Stéphan Bancel Lonza direkt für die aktuellen Lieferschwierigkeiten verantwortlich gemacht. In der Folge hatte der «Sonntagsblick» berichtet, Lonza-Präsident Albert Baehny habe den Bedarf an Biotech-Spezialisten gegenüber Gesundheitsminister Alain Berset mit 80 bis 100 Personen beziffert. Eine offizielle Bestätigung dieser Information hat Lonza bislang nicht geliefert.

Bestätigt hat inzwischen aber der Bund, dass er Lonza bei der Rekrutierung des benötigten Personals zu Hilfe kommen wolle. Geprüft werde der Beizug von Fachkräften aus bundesnahen Betrieben oder aus Forschungsprogrammen von Hochschulen. Von den 36 Millionen vom Bund bestellten Impfdosen sollen 13,5 Millionen Dosen von Moderna kommen. Die Lieferverzögerungen bringen die Impfprogramme in den Kantonen durcheinander. Von CureVac hat der Bund fünf Millionen Dosen bestellt. Die Firma hat erst vor wenigen Tagen den Antrag zur Zulassung des Vakzins bei der Schweizer Behörde Swissmedic eingereicht.

Tiroler Landeshauptmann Platter: «Hervorragende Rahmenbedingungen»

In Österreich sieht man die Novartis-Produktion nicht zuletzt als Bestätigung der eigenen Standortpolitik. Im vergangenen Jahr beteiligte sich der Staat mit 50 Millionen Euro an einer Investition von insgesamt 200 Millionen Euro, mit der Novartis die eigene Penicillin-Herstellung in Kundl erneuern und ausbauen will. Noch vor zwei Jahren stand die Zukunft des letzten Antibiotika-Produktionswerkes in Europa auf der Kippe. Jetzt sieht Novartis darin eine «gesellschaftliche Verantwortung», wie die Tiroler Tageszeitung Österreich-Chef Michael Kocher zitierte.

Erst vor wenigen Wochen kündigte das Land Tirol zudem eine Millionen-Investition in den Aufbau eines «Health Hubs», eines wissenschaftlichen Knotenpunktes für den Life-Sicences-Bereich ein. Bis 2025 will das Land so 30 neue Unternehmen anlocken und 200 hoch qualifizierte Arbeitsplätze entstehen lassen. Schon jetzt beschäftigt der Sektor 11'000 Leute in der Region.

Landeshauptmann Günther Platter sagte auf Anfrage unserer Zeitung: «Ich bin überzeugt, dass Novartis in Tirol auch in personeller Hinsicht hervorragende Rahmenbedingungen für die Produktion vorfindet.» Die Impfstoffproduktion in Tirol könne die Rückkehr zur Normalität nachhaltig absichern, da zu erwarten sei, dass auch in den kommenden Jahren Impfstoffe gegen das Coronavirus benötigen würden, sagte Platter.

Novartis investiert auch im Werk Stein im Kanton Aargau in die Impfstoffproduktion. Allerdings wird dort kein Wirkstoff hergestellt sondern das Vakzin von Pfizer-Biontech nur abgefüllt. Novartis rechnet unverändert mit einer Aufnahme dieser Tätigkeit bis spätestens Ende Juni.

Schwacher Jahresstart Novartis hat einen langsamen Start ins neue Jahr erwischt. Der Umsatz schrumpfte in den ersten drei Monaten wechselkursbereinigt um zwei Prozent auf 12,4 Milliarden Dollar. Während das Geschäft mit Original-Arzneien unter Ausklammerung von Währungseffekte mit einem Quartalsumsatz von 10,1 Milliarden Dollar auf Vorjahreshöhe stagnierte, schrumpfte der Umsatz mit Nachahmermedikamenten der Division Sandoz um 13 Prozent auf 2,3 Milliarden Dollar. CEO Vasant Narasimhan begründete die verhaltene Entwicklung einerseits mit den Vorratskäufen, die den Umsatz im Vorjahr um 500 Millionen Dollar aufgebläht hatten. Anderseits hätten aber auch die ungewöhnlich milde Grippesaison sowie die pandemiebedingte Verschiebung von Therapien und Behandlungen die Nachfrage gedämpft. Unter dem Strich resultierte für Novartis ein wechselkursbereinigter Rückgang des Gewinns um sieben Prozent auf 2,1 Milliarden Dollar. Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern weiterhin mit einem leichten Wachstum im niedrigen bis mittleren Prozentbereich. Bei Sandoz geht Novartis aber neu von einem leichten Umsatzrückgang in 2021 aus. (dz)