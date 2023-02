Pharma: Warum sich Novartis über die neue EU-Strategie ärgert

Pharma Medikamentenpreise: Brüssel und die grossen Pharmakonzerne zanken sich über eine Verbilligung – was auf dem Spiel steht Die neue Pharma-Strategie der EU-Kommission sorgt bei den den Chefs der grossen Schweizer Medikamentenhersteller für Aufregung. Eine EU-Kommissarin will offenbar auch Tabus antasten. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 08.02.2023, 05.00 Uhr

Er sieht die neue Pharma-Strategie der EU als Investitionsbremse: Novartis-Chef Vasant Narasimhan Gian Ehrenzeller / EPA

Die EU-Kommission verfolgt hehre gesundheitspolitische Ziele. Einige werden auch Eingang in die sogenannte Pharma-Strategie finden, welche die EU-Kommission im Frühjahr als Marschroute auf dem Weg zu einer Gesundheitsunion den 27 Mitgliedsstaaten zu präsentieren gedenkt.

Es geht um ein umfangreiches Paket von Massnahmen, mit deren Hilfe die EU mehrere Ziele erreichen will: Patienten in allen Mitgliedsländern den Zugang zu innovativen und bezahlbaren Medikamenten garantieren; die europäische Versorgungssicherheit für Medikamente verbessern; das Gesundheitssystem krisenfester machen.

Europa komme der Zusage nach, «einen zukunftssicheren und patientenorientierten Arzneimittelmarkt zu schaffen, in dem die EU-Industrie innovieren, florieren und weiterhin ein weltweiter Vorreiter sein kann», formulierte die zuständige EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides ihre Ambition beim Projektbeginn im November 2020. Den Abgeordneten im EU-Parlament versprach sie ein Jahr später einen «Game-Changer».

Offenbar steckt einiges an Zündstoff in dem Plan der Brüsseler Behörde. Medikamentenhersteller sollen ihr Marktmonopol früher aufgeben müssen, um rascher Platz zu machen für Anbieter preisgünstiger Nachahmerprodukte, weiss das Onlinemagazin «Politico», dem nach eigenen Angaben ein Entwurf der neuen europäischen Medikamenten-Strategie vorliegt.

Nötige Entschädigungen würden verwehrt

Konkret wolle die EU-Kommission die Zeit um zwei Jahre verkürzen, während der die Hersteller neuer, patentgeschützter Medikamente ihre Arzneien konkurrenzfrei auf dem Markt verkaufen dürfen. Mit rund elf Jahren sei der durchschnittliche Konkurrenzschutz nach Markteinführung für die Hersteller von Originalmedikamenten in Europa ohnehin deutlich länger als in anderen Märkten, hatte die Kommissarin schon bei früheren Gelegenheiten festgestellt.

Die Pläne der EU-Kommission haben die grossen Pharmakonzerne in Alarmbereitschaft versetzt. In der vergangenen Woche schimpfte Novartis-Chef Vasant Narasimhan auf der Pressekonferenz anlässlich der Vorlage der Geschäftszahlen: Europa wolle sich als guter Standort für innovative Medikamentenhersteller präsentieren, diesen aber die nötige Entschädigung verwehren. Die EU-Kommission arbeite mit «bürokratischen» Methoden und sie täte gut daran, die Kritik ernst zu nehmen.

Marie-France Tschudin, Narasimhans wichtigste Managerin im Novartis-Konzern, sagte am gleichen Anlass, die Diskussion um eine Beschränkung der Gesundheitskosten in Europa sei zwar nicht neu, der Blick in die Zukunft aber besorgniserregend. Novartis und die ganze Industrie seien besorgt über die Marschrichtung einiger Mitgliedsländer und der EU-Kommission.

Das Hauptproblem sei, dass die Forschungsauslagen der Pharmafirmen in diesen Kreisen nur als Kosten und nicht als Investitionen gesehen würden. Die Industrie müsse das Problem künftig nicht mehr nur bei den europäischen Gesundheits-, sondern auch bei den Finanzministerien adressieren. Dort dürfte die Branche freilich längst vorstellig geworden sein.

Gemäss dem Corporate Europe Observatory, einer Kampagnengruppe, die sich die Schaffung von Transparenz bei der Lobbyarbeit von Unternehmen in Brüssel zur Aufgabe macht, gehört die Pharmaindustrie zu den einflussreichsten Wirtschaftszweigen in der europäischen Politik. Derzeit lobbyiert der Sektor mit einer Studie, die aufzeigen will, dass die Medikamentenpreise nicht das Hauptproblem der hoch belasteten europäischen Gesundheitsbudgets seien.

Die Studie untersuchte die Gesundheitsausgabe von 15 EU-Ländern und stellt fest, dass der Anteil der Medikamentenausgaben mit 15 Prozent seit 20 Jahren relativ stabil geblieben sei, während das Vertrauen in die Leistungen der Medikamente zugenommen habe.

Zuspruch vieler Konsumentengruppen

Dennoch dürfte sich Kyriakides auf den Zuspruch vieler Konsumentengruppen in Europa verlassen können. Als zunehmend stossend wird in der Bevölkerung unter anderem der Fakt empfunden, dass innovative Medikamente in reicheren EU-Ländern typischerweise deutlich früher auf den Markt gebracht werden als in ärmeren Mitgliedsstaaten.

Ein Grund dafür ist das EU-Referenzpreissystem, das Medikamentenherstellern einen starken Anreiz gibt, zuerst die Märkte mit höheren Preisen zu bedienen, um in den Tiefpreismärkten geringere Abschläge vornehmen zu müssen.

Sie sieht die neue Pharma-Strategie als «Game-Changer»: Stella Kyriakides, Gesundheitskommissarin in der EU-Kommission. Agency / Anadolu

Die EU-Kommission will diesen Herstellern aber offenbar die Möglichkeit geben, einen Teil des zu streichenden Patentschutzes zurückzugewinnen, wenn die neuen Medikamente zeitgleich im ganzen EU-Raum verfügbar gemacht würden, schreibt «Politico».

«Wenn es um das Setzen der richtigen Anreize geht, kann Gesundheitspolitik schnell sehr kompliziert werden», sagt Jasmina Kirchhoff, Projektleiterin für den Pharmastandort Deutschland beim Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. «Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Vorschlag der EU-Kommission zur Verkürzung der Patentlaufzeit von allen EU-Ländern befürwortet wird», meint sie. Novartis-Chef Narasimhan konstatierte vergangene Woche nicht zufällig, dass Deutschland (und die Schweiz) löbliche gesundheitspolitische Ausnahmen in Europa darstellten.

