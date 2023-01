Medikamente: Verkäufe steigen auf über 7 Milliarden Franken

Pharmaindustrie 2022 wurden in der Schweiz Medikamente für über 7 Milliarden Franken verkauft: Insbesondere der Absatz mit Erkältungsmittel ist gestiegen Zehn Prozent mehr Medikamentenpackungen verkauften Apotheken und Ärzte im vergangenen Jahr. Bei rund 300 Produkten verfügte das Bundesamt für Gesundheit Preissenkungen. Pascal Michel 1 Kommentar 31.01.2023, 08.00 Uhr

Erkältungsmittel waren 2022 die Kassenschlager. Anthony Anex / KEYSTONE

Im vergangenen Jahr gingen in der Schweiz Medikamente im Wert von 7,03 Milliarden Franken über die Theke. Dabei handelt es sich um Fabrikabgabepreise, wie es in einer Mitteilung von Interpharma und der Vereinigung der Pharmafirmen heisst. Erhoben hat die Daten das Institut IQVA. Die Anzahl verkaufter Packungen ist um zehn Prozent gestiegen. «Dieser Zuwachs ist grösstenteils auf den gesteigerten Bedarf an Erkältungsmitteln zurückzuführen», halten die beiden Verbände fest.

Insgesamt konnte die Pharmaindustrie ihren Absatz an Medikamenten um 6,1 Prozent steigern. Gleichzeitig dämpften die sinkenden Medikamentenpreise das von der steigenden Nachfrage getriebene Wachstum.

Weniger innovative Medikamente

Das Marktwachstum ist gemäss den beiden Interessensverbänden insbesondere durch den steigenden Bedarf an medizinischer Versorgung und durch die demografische Entwicklung getrieben. Das sieht Interpharma nicht nur positiv. Denn neue und innovative Therapien hätten im vergangenen Jahr nur unterdurchschnittlich zum Wachstum beigetragen. «Innovative Medikamente können nicht nur die Kosten einer Krankheit für die Gesellschaft senken, sondern betroffenen Patientinnen und Patienten gar das Leben retten oder ihnen zumindest Lebensqualität zurückgeben.»

Dies zeige sich etwa bei den Krebserkrankungen: Auch wenn Krebs die häufigste Todesursache bleibe, seien die Erkrankungen deutlich besser behandelbar und es würden heute im Vergleich zu früher weniger Menschen an oder mit Krebs sterben. «Sowohl in den Therapiegebieten Krebs (+5,8%) als auch Autoimmunerkrankungen (+6,5%) blieb das Wachstum deutlich hinter dem Vorjahr zurück, dies nicht zuletzt aufgrund von Patentabläufen», heisst es in der Mitteilung.

BAG greift bei Preisen ein

Gleichzeitig sind im letzten Jahr die Medikamentenpreise zum 22. Mal in Folge gefallen. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) senkte für das Jahr 2022 die Preise von mehr als 300 Arzneimitteln – unter anderem von Medikamenten in den Bereichen Herz und Kreislauf, Infektiologie und Ophthalmologie um durchschnittlich zehn Prozent.

Diese institutionalisierten Preissenkungen hätten dazu beigetragen, das Marktwachstum um 2,7 Prozent zu senken, hält Interpharma fest. Dies zeige, dass die Überprüfung des BAG greife und das Preisniveau der Medikamente in der Schweiz kontinuierlich sinke.

