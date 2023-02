Roche hat eine Negativserie in der Forschung zu verkraften.

Pharmaindustrie Horrorjahr für Roche: Der Pharmakonzern gerät ins Hintertreffen Das Glück war dem erfolgsverwöhnten Pharmamulti 2022 nicht gewogen. Der neue CEO geht mit Gegenwind an den Start. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 01.02.2023, 18.00 Uhr

Roche. Alexandra Wey / KEYSTONE

Roche hat ein enttäuschendes Jahr hinter sich. Was der Kursverlust der Beteiligungstitel im vergangenen Jahr (–23 Prozent) schon überdeutlich angekündigt hat, lässt sich aus den aktuellen Geschäftszahlen aber kaum herauslesen. Denn eigentlich haben die Basler 2022 nur ein Stück Hoffnung auf eine noch glänzendere Zukunft verloren. Trotzdem spricht Stefan Schneider, Pharmaspezialist beim Investmenthaus Vontobel von einem «sehr schwierigen» Jahr.

Dreimal in weniger als zwölf Monaten musste sich der erfolgsverwöhnte Medikamentenhersteller eingestehen, dass er nach teilweise jahrelanger, kostspieliger Forschungsarbeit möglicherweise auf Grund gelaufen ist. Die Negativserie begann im Frühjahr mit einer missglückten klinischen Studie des Brustkrebsmedikamentes Giredestrant. Kurz darauf konnte eine sogenannte Kombinationstherapie bestehend aus dem bewährten und umsatzstarken Antikörper «Tecentriq» und der Neuerfindung «Tiragolumab» nicht nachweisen, dass sie das Fortschreiten einer verbreiteten Form von Lungenkrebs lange genug aufhalten kann.

Vormachtstellung in der Onkologie verloren

Die Therapie wird zwar weiter getestet, weil es immer noch eine Chance gibt, dass sie doch noch einen Überlebensvorteil für die Patienten belegen kann. Trotzdem ist schon seit längerem klar, dass Roche in der Paradedisziplin langjährigen Herausforderern wie den beiden US-Konzernen Merck oder Bristol-Myers Squibb den Vortritt lassen musste.

Dass Roche die einstige Vormachtstellung in der Onkologie verlieren könnte, hatte sich bereits 2017 abgezeichnet – zu einem Zeitpunkt, als Avastin, Herceptin und Rituxan/Mabthera (AHR), die drei potentesten Antikörper-Franchisen aus den Labors der kalifornische Roche-Tochter Genentech, noch einen Jahresumsatz von über 20 Milliarden Franken generierten und damit für 40 Prozent aller Konzernverkäufe aufkamen. Die billigeren Kopien, die seither auf den Markt gekommenen sind, haben die Umsätze von Roche erodieren lassen.

Doch den jüngsten Rücksetzer mit der Tecentriq/Tiragoluma-Kombinationstherapie hatten Schneider und die meisten seiner Berufskollegen nicht erwartet. Mit der Therapie hätte Roche die Rückkehr an die Spitze der Onkologie schaffen wollen. Stattdessen haben Biosimilars die AHR-Franchisen aber weiter dezimiert, ohne dass die Lücke mit neuen Produkten hätte gefüllt werden können.

Es geht abwärts

Auch deshalb steht Roche in der Rangliste der wertvollsten Pharmafirmen aktuell nur noch auf dem fünften Rang hinter Mitbewerbern wie die Merck-Gruppe, die Anfang 2019 mit einem Rückstand von 30 Milliarden Dollar auf die zweitplatzierte Roche noch an fünfter Stelle gestanden hatte.

Alles anzeigen

Das ist kein Zufall. Branchenstudien hatten schon vor Jahren vorausgesagt, dass kleinere Mitbewerber wie Bristol-Myers Squibb oder Astra Zeneca teilweise auch mit Hilfe grosser Übernahmen, in die Top Ten aufsteigen und für eine stärkere Fragmentierung des globalen Onkologiemarktes sorgen würden. Diese Entwicklung hat sich bewahrheitet und zu einer deutlichen Verminderung der Umsatzanteile von Roche an diesem lukrativen Geschäft geführt.

Die erfolgsverwöhnten Basler, denen das AHR-Trio einen Anteil von einem Drittel am globalen Markt für Krebsmedikamente gesichert hatte, müssen sich schnellstmöglich auf andere Therapiegebiete verlegen, um das künftige Wachstum sicherzustellen. Das Vorhaben gelingt auch nicht schlecht, wie die anhaltend starken Verkaufszahlen von «Ocrevus» zeigen. Das Medikament zur Behandlung Multipler Sklerose hat 2022 schon gegen sechs Milliarden Franken in die Konzernkasse gespült.

Mit Hemlibra, einer Therapie zur Behandlung der Blutkrankheit, dem Brustkrebs-Antikörper Perjeta oder dem Augenheilmittel Vabysmo verfügt Roche zwar nach wie vor über ein breites Sortiment an Blockbustern mit Umsätzen in mehrfacher Milliardenhöhe wie auch über junge Kandidaten mit entsprechendem Potenzial. Doch Vontobel-Analyst Schneider sagt: «Um einen Konzern mit über 60 Milliarden Franken Jahresumsatz wachstumsmässig in Schwung zu halten, braucht es zwingend auch eine eindrückliche Produktpipeline, die regelmässig Medikamente mit Milliardenumsätzen hervorbringt.»

Ein teurer Forschungsflop

Vor diesem Hintergrund war der dritte Forschungsflop im Herbst des vergangenen Jahres vielleicht sogar der gravierendste. «Gantenerumab», ein Antikörper, von dem sich der Ende Jahr kurzfristig ausgeschiedene Pharmachef Bill Anderson noch im Oktober gute Chancen im Kampf gegen den geistigen Verfall von Alzheimerpatienten erhofft hatte, verfehlte nur Wochen später die erhofften Wirkungsziele in einer klinischen Studie so deutlich, dass das teure Forschungsprojekt eingestellt wurde.

Damit muss Roche eines der grössten Therapiegebiete seit Jahrzehnten der Konkurrenz überlassen. Die langfristigen Konsequenzen dieses Rückschlages sind gravierend, denn «Pharmakonzerne wie Roche müssen sich allein aufgrund ihrer Grösse auf besonders umsatzträchtige Produkte in grossen Therapiegebieten fokussieren, um den Aktionären das erwartete Wachstum liefern zu können», sagt Schneider.

Ein neuer Chef übernimmt

Nicht einfacher wird die Operation Wachstumsbeschleunigung für den neuen CEO Thomas Schinecker durch den Umstand, dass Roche im vergangenen Jahr noch Zusatzerträge im Zusammenhang mit der Coronapandemie in Höhe von um die fünf Milliarden Franken eingefahren hat, die 2023 vollständig wegfallen dürften. Dem vormaligen Chef der Diagnostik-Division weht in der neuen Rolle als Konzernchef ein zügiger Wind ins Gesicht.

Er tritt ein schwieriges Erbe an: Roche CEO in spe Thomas Schinecker. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Die stärkere Fragmentierung des globalen Onkologiemarktes und die damit einhergehende Verschärfung des Wettbewerbs mögen für Roche und ihre Mitbewerber ein Problem sein. Den Patienten könnte die Entwicklung im Idealfall aber zum Vorteil gereichen – allenfalls in Form einer grosseren Innovationskraft der ganzen Industrie. Roche muss derweil die Diversifizierung der eigenen Produktpalette schaffen. Im Erfolgsfall könnten vielleicht auch die Aktionäre von einer grösseren Stabilität der Erträge profitieren.

