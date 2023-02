Novartis: RNA-Therapien neu in Schweizerhalle hergestellt

Pharmaindustrie RNA-Poker: Novartis rüstet massiv auf – und will im Rennen um die revolutionären Therapien vorne mitmischen Der Pharmakonzern hat in Baselland «eine der modernsten Chemiefabriken der Welt» eröffnet. Was sich Novartis von der 70 Millionen Franken schweren Investition erhofft. Ann-Kathrin Amstutz Jetzt kommentieren 20.02.2023, 17.00 Uhr

Novartis hat am Standort Schweizerhalle massiv aufgerüstet, um RNA-Medikamente herzustellen. zvg

Ob Krebs, Alzheimer oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen: RNA-Therapien sollen künftig im Kampf gegen einige der meistgefürchteten Krankheiten eine wichtige Rolle spielen. Das erhofft sich zumindest die Forschung. Und auch der Basler Pharmakonzern Novartis setzt auf die neuartige Technologie. Er will bei der Entwicklung von revolutionären RNA-Therapien ganz vorne mitmischen.

Dazu hat Novartis aufgerüstet: Am Standort Schweizerhalle BL, mitten im Industriegebiet zwischen Pratteln und Muttenz, ist laut Novartis «eine der modernsten Chemiefabriken der Welt» entstanden. Zwei Jahre Bauzeit, hundert neue Gerätetypen, Investitionen von 70 Millionen Franken: Das sind die Kennzahlen zum Ausbau.

Novartis hat sein erstes RNA-Medikament eingekauft

Hier wird künftig das RNA-Medikament Leqvio produziert. Es ist eines von erst acht RNA-Medikamenten, die in Europa zugelassen sind. Leqvio dient der Senkung des Cholesterinspiegels im Blut. Novartis hat das Mittel nicht selbst entwickelt, sondern mit der US-amerikanischen «The Medicines Company» eingekauft. Leqvio war deren einziges Produkt.

Anfang 2020 übernahm Novartis die Minifirma mit nur 65 Angestellten – für 10 Milliarden Dollar. Viele Analysten, und gemäss US-Medienberichten auch Novartis selbst, hielten den Preis für überrissen. Doch offenkundig wollte Novartis das RNA-Medikament unbedingt. Erst einige Monate nach der Übernahme wurde das Arzneimittel in Europa und den USA zugelassen.

Die Produktion des RNA-Medikaments ist eine hoch komplexe Angelegenheit. Es braucht 170 Schritte, um die Moleküle chemisch herzustellen. Zum Vergleich: Für traditionelle Medikamente wie etwa Schmerzmittel braucht es rund 10 Schritte. Die Abläufe sind hochgradig automatisiert, dennoch dauert die Herstellung des Wirkstoffs mehrere Wochen.

RNA-Therapien: Mit Corona zum Durchbruch Seit fast dreissig Jahren wird an RNA-Therapien geforscht. Doch erste Durchbrüche gelangen erst kürzlich – nicht zuletzt dank der Coronapandemie. Die mRNA-Impfstoffe wurden finanziell gefördert und in Rekordzeit auf Marktreife getrimmt. Und das lohnte sich: Die mRNA-Impfstoffe spielten eine wichtige Rolle in der Pandemiebekämpfung. Das mögliche Anwendungsgebiet der RNA-Therapien geht weit über Impfstoffe hinaus. Laut jüngsten Studien verspricht sich die Forschungswelt davon revolutionäre Erfolge in der Bekämpfung vieler genetischer und infektiöser Krankheiten. Etwa bei Krebs und Alzheimer. (aka)

In Schweizerhalle beschäftigt Novartis 200 Mitarbeitende. Diese wurden für die neuen Prozesse intern weitergebildet. Als «hochmoderner Standort» werde Schweizerhalle künftig im globalen Produktionsnetzwerk von Novartis eine «sehr wichtige Rolle spielen», erklärte Steffen Lang, Präsident des Bereichs «Operations», an der Medienkonferenz zur Eröffnung der neuen Produktionsanlage.

Künftig sollen dort neben Leqvio noch weitere RNA-Therapeutika produziert werden, wie Lang weiter sagte. Ein RNA-Medikament zur Behandlung von Arteriosklerose sei in der Pipeline: «Wir erwarten, dass weitere RNA-Arzneimittel hinzukommen. Wir müssen bereit sein, diese in Schweizerhalle herzustellen.» Es dauere aber noch eine Weile, bis neue Medikamente von der Forschung in die Produktion kämen.

Auf RNA zu setzen, ist nicht ohne Risiko

Wer die RNA-Therapien im grossen Stil zum Fliegen bringt, dem winkt der grosse Jackpot. Doch das ist nicht ohne Risiko. So gross das Potenzial, so gross waren bislang auch die Probleme: Von aussen zugeführte RNA-Moleküle werden vom Körper sehr schnell wieder abgebaut. Zudem lösen sie oft unerwünschte Immunreaktionen aus. Eine Studie im Fachjournal «Nature» warnte im November 2022: Noch sei es nicht gelungen, die Forschungserkenntnisse «präzise und mit erträglichem Sicherheitsprofil» auf den Menschen anzuwenden.

Wie Tobias Kapferer, Direktor des Bereiches «Science and Technology», erklärte, habe es in den vergangenen Jahren jedoch markante Fortschritte gegeben: «Es ist gelungen, die RNA zu stabilisieren. Das ist ein wichtiger Meilenstein.»

Dass der Basler Pharmariese die RNA-Therapien fördern will, ist im Einklang mit der Strategie von Novartis-Chef Vas Narasimhan. Er will den Konzern zu einem «reinen Pharmaunternehmen» machen. Vom einstigen Gemischtwarenladen bleibt nur noch das Geschäft mit neuen, meist teuren Medikamenten übrig. Hochspezialisierte Therapien sollen mehr Umsatz und eine höhere Marge generieren. Bis 2027 will Novartis die Gewinnmarge von aktuell 33 Prozent auf 40 Prozent steigern, wie es jüngst an der Jahresmedienkonferenz hiess.

CEO Vas Narasimhan will Novartis zu einem «reinen Pharmaunternehmen» machen. Patrick Straub / Keystone

Dazu hat Novartis im vergangenen Jahr zu einem umfangreichen Umbau angesetzt. Der Pharmakonzern kürzt massiv bei den Personalkosten. Rund 8000 Angestellte weltweit verlieren bis 2024 ihren Job. In der Schweiz trifft es 1400 Mitarbeitende – viele erhalten noch in diesem Jahr die Kündigung.

Die RNA-Therapien müssen also auch Umsatz bringen. Wie schnell und wie viel, darüber wollten die Novartis-Manager bei der Eröffnung der neuen Anlagen nicht zu viele Worte verlieren. Sie betonten stattdessen: Wichtig seien eine kosteneffiziente Produktion, eine hohe Lieferzuverlässigkeit und eine hohe Produktqualität.