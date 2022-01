Pierin Vincenz Ist’s Komödie? Ist’s Tragödie? Eine Theaterkritik zum Raiffeisen-Prozess Gerichtsprozesse erinnern an Theateraufführungen: Hat die Regisseurin Fortuna Pandora das Drama «Pierin Vincenz» im Volkshaus Zürich inszeniert? Eine Kritik. Christian Berzins Jetzt kommentieren 26.01.2022, 14.43 Uhr

Alles fragte sich am Dienstagmorgen, als der Vorhang für das Stück «Pierin Vincenz» hochgezogen wurde: Sind wir im Prolog, im 1. Akt, somit der Exposition oder ist das bereits das Ende, die Tragödie? Der Regisseurin Fortuna Pandora scheint die klassische Einheit egal, sie durchbricht die starre Form spielerisch. Das ist äusserst geschickt, denn der Held dieses Dramas lässt sich nicht so leicht fassen. Es war, als würde er als Zuschauer zu einem Zürcher Schauspiel schreiten und ein Fest erwarten. Eine Maske braucht dieser Don Juan gleichende Libertin nicht.

Regisseurin, Bühnen- und Kostümbildnerin hatten perfekt zusammengearbeitet, selbst das bernsteinschimmernde Licht schien beim ersten Auftritt des Helden zu duften. Aus dem Weiss seiner kurzgeschnittenen Haare leuchtete es in die Menge, an den Masken der Statisten rundum schien das Licht zurück auf die hohe Stirn des Helden zu fallen. Aus dem abgründigen Zürcher Morgengrauen wurde ein himmlisches Morgenrot. Funkelte im Hintergrund nicht auch ein Stern?

Der ehemalige Raiffeisenchef Pierin Vincenz

So mögen wir Theater: Klar die Sprache, charismatisch die Protagonisten, dankbar das Publikum. Und wie sich schon Shakespeares «Hamlet» zeigte: Eine Bühne auf der Bühne kommt immer gut an. So ist es dem Helden möglich zu zeigen, wie schlecht es um die Welt steht, wie heldenhaft und einhornrein er selber ist.

Gewiss, Fortuna Pandora zeichnete auch etwas einfach: Mussten denn gleich beide Hemdknöpfe über der Brust der Titelfigur offen sein? Musste dieser tragisch-komische Mensch lachen, hätte nicht ein scheues Lächeln genügt? Musste Vincenz wirklich daran erinnern, dass er über eine von Schwanenfedern geschmückte Lebensstrasse geht? Wollte man in dieser ersten Szene daran ermahnt sein, dass der Held soeben aus einem Sofa eines Striplokals aufgestanden ist? Unglaublich auch, dass ein dunkelblauer Anzug so strahlen kann.

Die Ballytasche, die Normalsterblichen auf die Schulter drückt, hing an Vincenz schmetterlingsleicht. Die zwei roten Streifen des Gürtels zeigten: Ich blute, aber lebe – lebe gut, stecke die Anschuldigungen locker weg, werde bald als freier Mann meinen Traum weiterleben. Kein Wunder, wird dieser Mann vor dem Richter alsbald sagen: «Ich habe 20 Jahre lang nicht unterschieden zwischen Geschäft und Ferien».

So spricht auch Jedermann in Hugo von Hofmannsthals gleichnamigen Stück, das den Untertitel «Das Spiel vom Sterben des reichen Mannes», trägt. Ihm macht Gott den Prozess, am Schluss ist Jedermann geläutert. Doch im Fall Vincenz, das weiss der Held, stehen bloss Richter aus Fleisch und Blut auf der Bühne: Es geht nicht um Leben und Tod, sondern vorerst um die Auslegung von Details. Vincenz’ Hilfe und Verteidiger heisst nicht «Glaube», sondern Lorenz Erni. Auch ihn hat die Regie sorgfältig gezeichnet, sie lässt Erni als Arbeiter aufmarschieren: Kein Kaschmirmantel, wie man das von Netflix her kennt, kein seidener Schal am Hals: Bloss eine winterliche Windjacke, wie sie der Büezer trägt, der zur Arbeit geht.

Noch mehr als an «Jedermann» erinnert das Stück «Pierin Vincenz» an Heinrich von Kleists «Der zerbrochene Krug», wo Dorfrichter Adam wie einst König Ödipus über ein Verbrechen zu richten hat, das er selbst begangen hat. Nie ist die Frage, ist’s Komödie, ist’s Tragödie, so brutal gestellt worden. Regisseurin Pandora liess am Dienstag die Antwort offen,. Ob sie es im mehrteiligen Festspiel noch auflösen wird? Adam jedenfalls ist Opfer seines Hochmuts, wird aus dem Paradies verstossen. Vincenz’ Tragödie ist es, das zeigt die Regie deutlich, dass er so tut, als habe er das Paradies nicht mal dem Schein nach verlassen.

