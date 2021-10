Pietro Supino Der mächtigste Verleger sagt, warum er trotz Gewinnen für staatliche Medienförderung ist: «Es geht auch um Solidarität» Er ist Chef der TX Group, des grössten privaten Medienunternehmens der Schweiz mit über 1 Milliarde Franken Börsenwert. Verleger Pietro Supino sagt, warum er für staatliche Medienförderung ist, weshalb er die zwei Zeitungen in Bern zusammenlegt - und auf welche Geschichte er stolz ist. Interview: Patrik Müller und Florence Vuichard Jetzt kommentieren 02.10.2021, 05.00 Uhr

«Unsere Branche will keine Almosen»: Pietro Supino, Präsident und Verleger, TX Group/Tamedia, im Newsroom von «20 Minuten». Alex Spichale / CH Media

Das Referendum zum Medien­gesetz kommt zustande, die Unterschriften waren im Nu beisammen, die Bevölkerung stimmt wohl im Februar 2022 darüber ab. Lässt sich diese Abstimmung überhaupt gewinnen?

Pietro Supino: Ja, davon gehen wir im Verlegerverband aus. Wir stimmen über einen Kompromiss ab, der das Ergebnis einer langen und kontroversen Diskussion ist. Wir unterstützen das Medienpaket, weil es ausgewogen ist – und auch aus Solidarität zur Branche und zu den kleineren Verlagen, für die das Gesetz am wichtigsten ist.

Ganz selbstlos ist das nicht: Die grossen Verlage, die TX Group und CH Media, bekommen am meisten Geld.

Der Hauptteil betrifft die indirekte Presseförderung. Da fliesst kein Geld in die Kassen der Verlage, sondern die Postzustellung in die Haushalte wird verbilligt. Gefördert wird eine öffent­liche Infrastruktur, die ermöglicht, dass die Zeitungen auch bei sinkenden Auflagen weiterhin nach Hause zugestellt werden können. Das ist wichtig, denn Printprodukte sind für die Meinungsbildung unserer direkten Demokratie nach wie vor zentral.

Nochmals: Die Grossen profitieren am meisten.

Es ist logisch, dass jene Verlage, die viele Zeitungen mit grossen Auflagen ­herausgeben, in absoluten Zahlen stärker durch die Zustellungsvergünstigung entlastet werden. Ob gross oder klein: Die Hauszustellung ist akut gefährdet, und mit der Post haben wir eine Partnerin, die eine Monopolstellung hat und uns Vollkosten weiterverrechnet. Ohne indirekte Presseförderung wäre ein flächendeckender Vertrieb nicht möglich.

Es scheint nicht so, als würde die Medienbranche mit Herzblut für die Vorlage kämpfen.

Mein Eindruck ist ein anderer. Wir haben im Präsidium des Verbandes sogar zum ersten Mal ein Gruppenbild gemacht, um unsere Geschlossenheit zu demonstrieren... Wir sind geeint und werden uns im Abstimmungskampf auch mit einer eigenen Kampagne engagieren.

Die NZZ-Redaktion ist gegen das Medienpaket. Ist die NZZ auch auf dem Gruppenbild vertreten?

Ja, Hanspeter Kellermüller von der NZZ ist auch drauf, und er strahlt richtiggehend (lacht). Schauen Sie: Dass man aus liberaler Sicht Vorbehalte haben kann, verstehe ich. Unsere Branche will keine Almosen. Wir bewältigen die digitale Transformation aus eigener Kraft. Noch einmal: Es geht um die Finanzierung einer öffentlichen Infrastruktur, die grössenteils von einer Monopolistin betrieben wird.

Zum ersten Mal gabs ein Gruppenbild - um die Geschlossenheit des Verbandes zu demonstrieren: Das Präsidium des Verlegerverbandes. VSM

Die Gegner argumentieren, die Bundesmillionen würden die Unabhängigkeit der Redaktionen vom Staat gefährden.

Dann wären sie schon seit Gründung des Bundesstaats abhängig, denn so lange gibt es die indirekte Presseförderung schon. Jetzt wird das bewährte Instrument einfach aufgestockt, weil die Stückkosten infolge sinkender Auflagen steigen.

Das Medienpaket geht über die indirekte Presseförderung hinaus – es stellt auch Millionen für die Förderung von Bezahl-Portalen im Internet zur Verfügung. Ist das aus liberaler Sicht vertretbar?

Das ist der kleinere Teil des Medienpakets. Er wurde im Parlament, aber auch im Verlegerverband kontrovers diskutiert. Was jetzt als Ergebnis vorliegt ist ein Kompromiss, den wir unterstützen.

Trotzdem würde Ihr Unternehmen mit den Online-Seiten von «Tages-Anzeiger» bis «Berner Oberländer» Millionen bekommen. Wie viele wären es genau?

Das lässt sich noch nicht beziffern. Es ist eine starke Degression zu Ungunsten der grösseren Medienunternehmen vorgesehen. Die genaue Ausgestaltung ist aber noch offen.

Der Verlegerpräsident Pietro Supino (55) ist seit 2007 Verleger und Verwaltungsratspräsident von TX Group bzw. Tamedia (u. a. «Tages-Anzeiger», «Basler Zeitung», «SonntagsZeitung»). Unter seiner Führung entwickelte sich das Unternehmen mit der Übernahme u. a. von Espace Media sowie Plattformen wie Jobcloud und Ricardo zur grössten Mediengruppe der Schweiz. Nach dem Rechts- und Ökonomie-Studium in St. Gallen erwarb Supino einen Master an der London School of Economics sowie das Anwaltspatent. Er gehört dem Board of Visitors der Columbia School of Journalism in New York an. Seit 2016 ist Supino Präsident des Verbandes Schweizer Medien.

Warum soll der Steuerzahler Ihre Portale subventionieren, die mittlerweile 140000 Abonnenten haben, Tendenz steigend?

Die Nutzerzahlen steigen, aber die Wirtschaftlichkeit des Bezahljournalismus im Internet ist nicht gesichert. Die Übergangsphase ins Digitale ist höchst anspruchsvoll, vor allem für kleinere Verlage, die überproportional von der Onlineförderung profitieren würden. Diese Hilfe ist auf sieben Jahre befristet, um die Transformation zu unterstützen.

Die Wirtschaft schiebt immer die Kleinen vor, wenn es um die Interessen der Unternehmen geht. Nur: Die grossen Summen landen bei den Konzernen.

Tatsache ist: Proportional sollen die kleinsten Anbieter 32-mal mehr bekommen als die grossen Häuser.

Ist Ihnen unwohl, als privater Unternehmer plötzlich in der politischen Arena zu stehen? SRG-Chef Gilles Marchand sagte dazu: «Welcome to the Club!»

Wir arbeiten in einer Branche, die Öffentlichkeit herstellt. Dass wir nun selber Gegenstand einer politischen Auseinandersetzung werden, damit können wir gut leben. Die Debatte ist wichtig, und sie wird hoffentlich sachlich verlaufen.

«Keine Steuermillionen für Verlegermilliardäre» lautet ein Inseratetitel der Gegner. Ringier-Chef Marc Walder bezeichnete das als «primitiven Populismus». Und Sie?

Das sehe ich gleich. Das ist pure Polemik – und sachlich falsch.

Pietro Supino (rechts) will die SRG von Generaldirektor Gilles Marchand (links) im Internet in die Schranken weisen. In der Mitte Ringier-Chef Marc Walder, der wie Supino sagt: «Die Nein-Kampagne zum Mediengesetz ist purer Populismus.»

Severin Bigler / SMF

Felix E. Müller schrieb in der «NZZ am Sonntag», Ihr Joint Venture mit Ringier bei den Onlinemarktplätzen sei der «Sargdeckel» für das Mediengesetz. Die Ankündigung liess den TX-Aktienkurs explodieren – der Anteil Ihrer Familie ist jetzt 1,1 Milliarden Franken wert.

Nach der Ankündigung dieses Joint Ventures stieg der Aktienkurs, weil wir damit bessere Voraussetzungen für die Zukunft der eingebrachten Aktivitäten schaffen und weil an der Börse die TX Group wieder mehr zur Kenntnis genommen wurde. Nur: Die Aktivitäten dieses Joint Ventures haben nichts mit dem Mediengesetz zu tun.

Historisch waren die Rubriken, die sich heute Onlinemarktplätze nennen, immer Finanzierungsquellen des Journalismus – bevor sie ausgegliedert wurden.

Die Verlagshäuser haben dieses Geschäft im Zuge der Fragmentierung der Plattformen verloren – an spezialisierte Start-ups und an ausländische Firmen. Wir haben unsere Aktivitäten diversifiziert und haben in solche neue Angebote investiert. Mit Homegate, car-4you, Tutti und Ricardo bringen wir Aktivitäten ins Joint Venture ein, die wir ab 2004 erworben haben. Das sind eigene Geschäfte, die nie einen Bezug zu unserem journalistischen Angebot hatten und in Konkurrenz zu internationalen Anbietern wie Google stehen.

Zwischen den Verlegern und der SRG ist es zurzeit erstaunlich ruhig. Haben Sie sich arrangiert?

Auf der persönlichen Ebene ist unser Verhältnis gut. In der Sache haben wir ein ernsthaftes Problem: Die SRG baut mit enormen Mitteln aus den Radio- und Fernsehgebühren ein kostenloses Online-Angebot aus. Damit unterläuft sie die Transformation, die wir Verleger mit unseren Abo-Modellen im Internet anstreben müssen. Sie gefährdet das private Medienangebot und Medienvielfalt, die sie eigentlich ergänzen sollte. Die Umschichtung der Mittel von Radio und Fernsehen ins Internet muss gestoppt werden, denn dafür gibt es in der Bundesverfassung keine Grundlage.

Reichweitenstärker als die SRG-Angebote sind die Gratis-Portale «20 Minuten» aus Ihrem Haus sowie «Blick.ch». Die Privaten unterlaufen die Transformation ja selbst!

Diese Portale sind ganz anders positioniert und privat über den Werbemarkt finanziert, während die SRG über 1,2 Milliarden Franken öffentliches Geld erhält und zur Rücksichtnahme auf das private Angebot verpflichtet ist.

Der SRG können Sie doch nicht verbieten, Online auszubauen, wenn Radio und TV rückläufig sind.

Die SRG expandiert ohne demokratische Legitimation in neue Geschäftsfelder und gräbt so Privaten das Wasser ab. Es braucht regulatorische Schranken. Und man muss auch bei den Mitteln ansetzen, die offenbar im Übermass zur Verfügung stehen.

Sind Sie für eine Halbierung der SRG-Gebühren?

Die Frage der Finanzierung der SRG werden wir im nächsten Jahr sicher aufgreifen müssen. Offensichtlich verfügt die SRG über mehr Gebühreneinnahmen, als dass sie für Radio und Fernsehen braucht. Diese Debatte kommt. Doch es gibt ein anderes medienpolitisches Thema, das noch wichtiger ist: Das Leistungsschutzrecht.

Sie wollen Google, Facebook & Co. zur Kasse bitten. Ist das realistisch?

Das ist ein internationaler Trend, dem wir in der Schweiz hinterherhinken. Wir müssen das Leistungsschutzrecht mit hoher Priorität angehen. Es ist wahrscheinlich das wichtigste Thema überhaupt, wenn es um die Zukunft des Journalismus und der Medienvielfalt in der Schweiz geht.

Lieber Geld von den Internetgiganten als vom Staat?

Das sind separate Fragen. Beim Leistungsschutzrecht gehts im Kern darum: Die globalen marktmächtigen Plattformen sollen ihren Teil beitragen, weil sie ihr Geschäft mit journalistischen Inhalten betreiben, die sie von regionalen und nationalen Medienanbietern übernehmen. Das Leistungsschutzrecht soll sicherstellen, dass jene geschützt werden, die in den Journalismus investieren. Ohne Leistungsschutzrecht wird es in der Schweiz langfristig keine unabhängigen privaten Medien mehr geben können.

Glauben Sie eigentlich noch an gedruckte Zeitungen? Wird es den «Tages-Anzeiger» immer in Print geben?

Ja. Aber der grosse Teil des Geschäftsvolumens wird sich ins Digitale verlagern.

Wenn Sie wirklich daran glauben, würden Sie jetzt in Bern nicht zwei traditionelle Zeitungstitel – «Bund» und «BZ» – zusammenlegen.

Wir glauben, dass es eine Transformation gibt. In Bern sind wie auf der ganzen Welt die Druckauflagen in den letzten Jahren stark gesunken. Und die Werbeerträge haben sich halbiert. Darum lassen sich nicht mehr zwei Redaktionen finanzieren. Es ist besser, eine starke Redaktion weiterzuführen und so die Qualität der beiden Zeitungen aufrechterhalten.

Die traditionsreichen Zeitungstitel «Der Bund» und «Berner Zeitung» werden zusammengelegt. Laut Supino werden sie künftig 70 Lokaljournalistinnen und -journalisten beschäftigen. BZ

Ist es nicht vielmehr so, dass Sie durch frühere Sparprogramme die Qualität schon derart geschwächt haben, dass ein Rückgang der Nachfrage nur logisch ist?

Wenn wir wie andere Medienhäuser auch restrukturieren müssen, sind das für alle Beteiligten schmerzhafte Reaktionen auf die Marktentwicklung. Dabei haben wir immer nach Lösungen gesucht, die nicht zu Lasten der journalistischen Qualität gehen. Mit 70 Journalistinnen und Journalisten für die regionale Berichterstattung ist die neue gemeinsame Redaktion von «Berner Zeitung» und «Bund» weiterhin grosszügig ausgestattet.

Aber werden es auch in einem Jahr noch 70 sein?

Ja, das ist der Plan.

Das Problem ist doch: TX Group ist ein florierendes Unternehmen mit über 1,6 Milliarden Franken an Börsenwert. Wer, wenn nicht Sie, könnte es sich leisten, zugunsten von Vielfalt und Qualität etwas grosszügiger zu sein?

Wir investieren auch am meisten in den Journalismus in der Schweiz! Es ist ein Gebot der Nachhaltigkeit und eine Frage des Berufsstolzes, dass unser journalistisches Angebot sich selber trägt. Nur so kann die journalistische Unabhängigkeit langfristig gesichert werden.

Sie wollen bei den Bezahlzeitungen bis 2023 wiederkehrend 70 Millionen Franken einsparen. Mit den Zusammenlegungen in Bern und Zürich haben Sie 20 Millionen erreicht, wie kommen Sie auf die restlichen 50 Millionen Franken?

Durch eine Vielzahl von Massnahmen.

50 Millionen Franken entspricht rund 350 Stellen.

Personalkosten sind sicher ein wichtiger Teil der Ausgaben einer Zeitung, aber bei weitem nicht der einzige. Und wir haben ja gesagt, dass wir versuchen, möglichst nicht in den Redaktionen zu sparen.

Im Frühling haben 78 Journalistinnen aus Ihrem Verlag einen offenen Brief geschrieben, in dem sie festhielten, dass Frauen «ausgebremst, zurechtgewiesen oder eingeschüchtert» würden. Hat Sie der Brief überrascht?

Es war uns schon vor dem Brief bewusst, dass wir in Bezug auf die Diversität Entwicklungsbedarf haben und wir hatten auch schon verschiedene Initiativen ergriffen. Der Brief hat uns dann aber doch überrascht. Wir haben die Vorwürfe ernst genommen, sind ihnen mit Hilfe externer Spezialisten nachgegangen. Anders als im ersten Moment gedacht, geht es nicht um sexuelle Übergriffe im eigentlichen Sinn, sondern vielmehr das Problem einer männerdominierten Redaktionskultur. Das ist nicht gut, das wollen wir verändern. Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung.

Was passiert jetzt?

Es braucht einen Kulturwandel. Dafür setzen wir unterschiedliche Instrumente ein. Frauenquoten gehören dazu.

Wie zufrieden sind Sie eigentlich mit Ihren Medienprodukten?

Ich bin stolz darauf! Wir haben in den Investigativ- und Datenjournalismus investiert. Und ein Qualitätshandbuch herausgegeben, auf dessen Basis wir jährlich ein Qualitätsmonitoring durchführen.

Auf welchen Artikel sind Sie stolz?

Ich freue mich täglich über guten Journalismus unserer Redaktionen. Manchmal muss ich mich auch ärgern. Das gehört dazu. Ein international beachtetes Beispiel ist ein Artikel im «Magazin» über die Datenanalyse Firma «Cambridge Analytica» und Manipulationen in den Präsidentschaftswahlen in den USA. Ich nenne bewusst diesen fünf Jahre alten Artikel, weil die Bedeutung im Rückblick offensichtlicher ist und weil die Gefahr der Manipulation im Internet mich weiterhin stark beschäftigt.