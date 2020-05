Pilatus-Präsident Schwenk: «Die Liquidität ist bis Ende Jahr gesichert» Pilatus fährt die Produktion wieder hoch. Probleme bei den Zulieferern und Einschränkungen beim Export setzen dem Stanser Flugzeugbauer aber zu. Christopher Gilb 15.05.2020, 17.33 Uhr

Blick in die Produktionshalle der Pilatus Flugzeugwerke AG. Bild: Pius Amrein (Stans, 1. Mai 2018)

Als sich das Ausmass der Coronakrise abzeichnete, reagierte die Pilatus Flugzeugwerke AG schnell. Der Stanser Flugzeughersteller stoppte die Aufträge an seine Zulieferer und schickte rund tausend Angestellte in Kurzarbeit. «Wir konnten unsere Flugzeuge nicht mehr exportieren, also brauchten wir auch nichts mehr zu importieren», fasst Verwaltungsratspräsident Oscar J. Schwenk den Schritt zusammen.

Seit Mai wird der Betrieb in Stans wieder hochgefahren. Die Quote der Mitarbeiter in Kurzarbeit habe wieder auf weniger als 20 Prozent gesenkt werden können. «Unser Ziel ist es, bald auf 100 Prozent zu sein», sagt Schwenk. Vor allem sieht er das Homeoffice mittelfristig als Problem. «Um kreativ sein zu können, ist es wichtig, Sparringpartner um sich zu haben.» Es sei ihm deshalb wichtig, alle Angestellten zurückzuholen.

Der Markt zieht langsam wieder an

Auch der Export laufe wieder, wenn auch unter erschwerten Bedingungen. «Wir dürfen derzeit in den USA beispielsweise nur einen Flughafen ansteuern und die Piloten müssen danach in Quarantäne.» Auch würden noch nicht alle Lieferketten funktionieren. «In einer Maschine werden Tausende Einzelteile verbaut, einige Zulieferfirmen haben aber Liquiditätsengpässe oder sie können nur eingeschränkt oder gar nicht liefern.» Teils könne Pilatus auf andere Lieferanten ausweichen. Aber man könne beispielsweise nicht einfach ein Triebwerk austauschen, denn bis das zertifiziert sei, ginge es drei bis vier Jahre.

Oscar J. Schwenk. Bild: Pius Amrein

«Deshalb müssen wir die Abläufe laufend anpassen und beispielsweise bereits am nächsten Flieger weitermachen, bis das fehlende Teil dann da ist.» Zuversichtlich stimmen ihn die vollen Auftragsbücher. Pilatus konnte mit einem Bestellbestand von über zwei Milliarden Franken ins neue Jahr starten. Zudem hat die spanische Luftwaffe 24 Trainingsflugzeuge vom Typ PC-21 bestellt. «Die Frage ist nur, ob die Produktion mit der aktuellen Zulieferungssituation wirtschaftlich ist», so Schwenk. Er rechne damit, dass die Marge darunter leiden werde. «Es hängt alles davon ab, wie es weitergeht. Auch ohne Bankkredite ist die Liquidität aber bis Ende Jahr gesichert.»

2019 war für Pilatus ein gutes Jahr Im letzen Jahr habe man das umfassendste Produktionsprogramm überhaupt gemeistert, schreibt die Pilatus Flugzeugwerke AG in ihrer Mitteilung zum Jahresbericht. Insgesamt 134 Flieger – 83 PC-12 NG, 40 PC-24 und elf PC-21 – konnten 2019 abgeliefert werden. Eine Erfolgsgeschichte ist das 2017 in Dienst gestellte Geschäftsreiseflugzeug PC-24, bis zum aktuellen Tag seien 75 davon ausgeliefert worden. Das Bestellbuch fürs Flugzeug war im Mai letzten Jahres wieder geöffnet worden und namhafte Neukunden wie etwa VW und die Ambulanzorganisation KSA in Schweden hätten vom Flugzeugtyp überzeugt werden können. Nach einer Nachzertifizierungs-Testkampagne können PC-24 auch auf nassen und schneebedeckten Natur- und Graspisten operieren. Mitarbeiter profitieren vom Ergebnis Nach dem Vorjahr 2018 konnte Pilatus mit über 1,1 Milliarden Schweizer Franken Umsatz 2019 die Milliardengrenze erneut übertreffen. Hier alle wichtigen Kennzahlen zum letzten Jahr: Das Jahr gehe als weiteres sehr erfolgreiches Jahr in die Geschichte des mittlerweile 80-jährigen Unternehmens ein, schreibt der Konzern. Im Bereich der Trainingsflugzeuge konnte Pilatus den letzten der insgesamt 49 bestellten PC-21 an die Royal Australian Air Force ausliefern. Mit dieser vorerst letzten PC-21-Ablieferung ist die weltweite Flotte auf 211 Flugzeuge angewachsen. Zudem wurde der neue PC-12 NGX, die Weiterentwicklung des PC-12, des nach eigenen Angaben weltweit erfolgreichsten einmotorigen Turboprobs, lanciert. Die ersten Kunden seien nun bereits mit diesem unterwegs. Profitiert vom guten Geschäftsjahr haben auch die Angestellten des Konzerns: Im Rahmen des Mitarbeiter-Beteiligungsmodells erhielten sie zusätzlich fast 1,5 Monatslöhne, welche im April 2020 ausbezahlt wurden. (cg)

Wie beurteilt Oscar J. Schwenk die zukünftige Auftragssituation in der Flugzeugbranche, werden Flieger nach der Coronakrise überhaupt noch so gefragt sein? Der Markt ziehe langsam wieder an, so Schwenk. «Erst kürzlich hat sich beispielsweise jemand gemeldet, der dringend einen PC-24 sucht, weil er geschäftlich fliegen muss, es aber derzeit nur wenig Linienflüge gibt.» Aber auch der Verkauf laufe nicht ohne Probleme, denn wegen der Coronaeinschränkungen dürften die Flugzeuge vor Ort nicht vorgeführt werden. Doch, fasst Schwenk die aktuelle Situation des Unternehmens zusammen, sei es für jeden Piloten eine Selbstverständlichkeit, den Flugweg und die Reisehöhe jederzeit anzupassen.

