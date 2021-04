Fahrausbildung Plötzlich TCS-Mitglied: Wie der Touring Club Kursbesucher automatisch zu Mitgliedern macht Absolventen des obligatorischen Weiterbildungskurses für Neulenker beim TCS erhalten ungefragt eine Mitgliedschaft. Die Stiftung für Konsumentenschutz bezeichnet dieses Vorgehen als zwielichtig. Christopher Gilb 08.04.2021, 05.00 Uhr

Wer in der Schweiz die Autoprüfung bestanden hat, muss im ersten Jahr danach einen Weiterbildungskurs besuchen, den sogenannten WAB-Kurs. Neulenker können bei diesem ihr Auto in Extremsituationen austesten: Eine Vollbremsung auf einer sehr nassen Fahrbahn, eine rasante Fahrt durch eine Kurve. Einer der Kursanbieter ist der Touring Club Schweiz TCS, beispielsweise in seinem Fahrzentrum in Emmen. TCS-Mitglieder können den Kurs dort vergünstigt besuchen, er steht aber auch Nichtmitgliedern offen.

TCS-Trainingsstrecke in Emmen. Hier trainieren Neulenker im Rahmen des WAB-Kurses die Autofahrt bei anspruchsvollen Bedingungen. Pius Amrein

Nach rund sieben Stunden ist alles vorbei – und manch einer ist froh, den vorerst wohl letzten Kurs hinter sich zu haben. Doch wer zuvor kein TCS-Mitglied war, dürfte danach eine Überraschung erleben: «Willkommen beim TCS – ab sofort sind Sie Mitglied», lautet der Betreff eines E-Mails, das Kursbesucher wenige Tage darauf erhalten. Und so geht es weiter: «Dank der TCS-Mitgliedschaft bares Geld sparen», «Was wir Ihnen als TCS-Mitglied noch zu bieten haben». Und auch Post wird verschickt, etwa ein Mitgliedermagazin und ein Schreiben der örtlichen Sektion Waldstätte. «Es freut uns, dass Sie sich für eine Mitgliedschaft beim TCS entschieden haben», fängt dieses an. Doch hat man das überhaupt?

Schreiben der TCS-Sektion an die «Neumitglieder». Bild: PD

Auf Nachfrage räumt ein TCS-Sprecher ein, dass die Formulierung im Schreiben nicht die beste sei und entsprechend angepasst werde. Der TCS schenke im Rahmen der WAB-Kurse den Teilnehmern die Mitgliedschaft für ein Jahr. «Sie ermöglicht es, kostenlos ein Jahr lang beim TCS ‹reinzuschnuppern› und die Vielfalt des TCS kennen zu lernen», führt der Sprecher aus.

Konsumentenschutz empfiehlt einen AGB-Check

Sara Stalder, Geschäftsleiterin der Stiftung für Konsumentenschutz, nennt diese Form der Mitgliederwerbung zwielichtig.

«Korrekterweise müsste den Leuten die Wahl gelassen werden, ob sie überhaupt eine Gratis-Mitgliedschaft annehmen wollen.»

Wer sich solche Überraschungen ersparen wolle, sollte deshalb das Kleingedruckte jeweils mit dem Konsumentenschutz-AGB-Check überprüfen, bevor er sich für etwas anmelde, empfiehlt Stalder. «Denn teils – etwa bei Dating-Plattformen – beinhaltet dies Klauseln, welche einen Knebelvertrag mit Kostenfolge auslösen.» Das sei für Konsumenten ein häufiges Ärgernis.

Der TCS-Sprecher sieht kein Problem dabei: «Die Mitgliedschaft erlischt nach einem Jahr automatisch wieder, ausser man entscheidet sich aktiv dazu, die Mitgliedschaft zu erneuern respektive den Mitgliederbeitrag zu bezahlen. Es entstehen keinerlei Verpflichtungen», betont er.

Trotzdem warnt Sara Stalder: Wenn der TCS nicht klar kommuniziere, wieso einem die Rechnung für den Mitgliederbeitrag am Jahresende zugeschickt werde, dann sei dies eine perfide Falle. «Denn für viele ist der Erhalt einer Rechnung gleichbleibend mit dem Gefühl, jemandem etwas zu schulden. Oder es geht in der Hektik des Alltags unter, die Rechnung genauer zu überprüfen.» Darauf würden auch jene spekulieren, die einfach ins Blaue heraus Rechnungen verschicken würden. Und gerade in der heutigen Zeit sei mit dem Online-Banking schnell eine Rechnung bezahlt und schon sei man irgendwo ungewollt Mitglied, so Stalder.

TCS wegen Statutenänderung abgemahnt Der Konsumentenschutz hat mit dem TCS in der Vergangenheit schon Erfahrungen gemacht. Vor einigen Jahren mahnte er diesen ab, weil der TCS die Statuten so angepasst hatte, dass die Mitgliedschaft nicht mehr nach jedem Jahr automatisch endete, wenn kein Mitgliederbeitrag einbezahlt wurde, sondern eine dreimonatige Kündigungsfrist eingehalten werden musste. Betroffen gewesen seien auch viele Neumitglieder, welche zuvor ein Sonderangebot des TCS angenommen hätten und statt für wenige Monate plötzlich ein Jahr länger beim TCS verbleiben mussten. Aufgrund der Reklamationen passte der TCS das System danach wieder an.

Auch VCS wirbt über den WAB-Kurs Neumitglieder an

Wie sich zeigt, ist der TCS nicht der Einzige, der den WAB-Kurs nutzt, um sich Neumitglieder unter den Neulenkern zu sichern. Der Verkehrs-Club der Schweiz VCS beispielsweise offeriert Neumitgliedern einen 100-Franken-Gutschein an einen WAB-Kurs als Willkommensgeschenk. Die Mitgliedschaft selbst ist aber nicht gratis.

Einen Grund, zukünftig auf die Gratis-Mitgliedschaften zu verzichten, sieht der TCS derweil nicht. Der Sprecher schreibt:

«Wir bekommen sehr viel positives Feedback auf das Geschenk.»

Die Zahl der Mitglieder des Touring Clubs wächst nach eigenen Angaben kontinuierlich seit Jahren. Auf Nachfrage wird bestätigt, dass auch die Gratis-Mitgliedschaften in die Berechnung des Mitgliederbestandes einbezogen werden. Deren Anzahl sei aber seit mehreren Jahren leicht rückläufig. «Das heisst, sie tragen nicht zu unserem Mitgliederwachstum bei.» Wie viele Gratis-Mitgliedschaften später in ordentliche umgewandelt werden, kommuniziert der TCS nicht.