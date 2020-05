Jeder kann auf Sendung sein: Mit dieser neuen App wollen drei Jungunternehmer die Podcast-Welt aufmischen Zwei Luzerner und ein ETH-Studienkollege haben die App Podstellar kreiert. Diese verknüpft soziale Medien mit dem Erstellen von Audio-Inhalten. Zéline Odermatt 19.05.2020, 12.00 Uhr

Drei Jungunternehmer haben eine App entwickelt, auf der man ohne teures Equipment Audio-Inhalte, sogenannte Podcasts, direkt aufnehmen, schneiden und teilen kann. Bisher hat die App rund 4000 Nutzer.

Die App funktioniert zudem als soziale Plattform. Denn auf die Podcast-Inhalte aus aller Welt können Nutzer direkt Rückmeldungen in Form von Kommentaren und Likes geben.

Rizvi Haider (28), Reto Scherer (26) und Edgar Hernandez (30) wollten etwas Eigenes schaffen. «Als Fan von Start-ups habe ich mir schon immer Gedanken darüber gemacht, wie ich meine eigene Firma gründen könnte», erzählt Rizvi Haider, der in Luzern aufgewachsen ist und an der ETH Maschinenbau studiert hat, bei einem Skype-Interview. Wie so oft will die Technik zunächst nicht mitspielen. Gut, sind die drei darin versiert. So kann das Telefoninterview nach anfänglichen Schwierigkeiten doch noch stattfinden. Für die Technik ihrer App Podstellar ist Edgar Hernandez zuständig, der aus Mexiko stammt und auch an der ETH studiert hat.

Reto Scherer, der in Sursee wohnt und arbeitet, kennt Rizvi Haider seit mehr als zehn Jahren. Als Haider die Dreiergruppe für die Idee einer eigenen Podcast-App zusammen bringen wollte, war Scherer sofort dabei. «Ich bin schon länger Fan von Podcasts. Es ist die beste Art und Weise, sonst verschwendete Zeit effizient zu nutzen. Ich höre mir im Auto auf dem Weg zu Kunden beispielsweise oft Podcasts zu Verhandlungstechniken an.» Der 26-Jährige arbeitet zurzeit bei der Surseer Firma Badewell. Auch Haider und Hernandez haben Vollzeitjobs neben ihrem App-Projekt – sie arbeiten für die UBS in Zürich.

Edgar Hernandez, Rizvi Haider und Reto Scherer haben die App Podstellar entwickelt (v.l.n.r.).

Boris Bürgisser (Luzern, 16. Mai 2020)

Ihre Geschäftsidee scheint anzukommen. Seit die App Ende März im App-Store erhältlich ist, konnten sie schon 4000 Nutzer gewinnen. Die App funktioniert als soziale Plattform mit Audio-Inhalten. Rund 350 Podcaster stellen ihre Inhalte bereits auf die Plattform. Haider sagt:

«Früher brauchte man richtig teures Equipment. Heute reicht es, Aufnahmen mit dem Kopfhörer und Handy zu machen.»

Für die gute Audioqualität sorgen die Algorithmen der App, die die Podcasts optimieren. In Interviews mit Podcastern fanden die drei Jungunternehmer heraus, dass den Podcast-Machern das direkte Feedback ihrer Zuhörer fehlte. Dieses erhielten sie erst über Posts in den sozialen Medien. «Wir verkürzen mit der App den Weg von der Entstehung des Podcasts über seine Veröffentlichung bis zu den Rückmeldungen der Zuhörer», erklärt Haider. Bisher bleiben die Aufnahmen dann exklusiv auf Podstellar. Haider fügt an: «Aber wir arbeiten bereits an einer Funktion, mit der man die Podcasts auch direkt auf anderen Streaming-Plattformen teilen kann.»

Doch wie werden Podcaster erst auf diese neue Plattform aufmerksam? «Wir haben E-Mails an Youtuber geschickt und sie gebeten, bei unserer Plattform Podcasts zu veröffentlichen. Diese promoten die Plattform auf ihren Youtube-Kanälen und können ihre Inhalte so auf einem zusätzlichen Kanal verbreiten», erzählt Haider. 50 sogenannte «Brand Ambassadors» habe man bereits gewinnen können. Viele davon stammen aus den USA und haben 200'000 bis 1 Million Abonnenten. Nun wollen sie vermehrt auch deutschsprachige Podcasts anbinden.

Die Leidenschaft für Podcasts hilft sicherlich auch, weil die drei Jungunternehmer das Projekt zurzeit noch vollständig aus der eigenen Tasche finanzieren. «Deshalb sind wir noch auf den Vollzeitjob angewiesen. Das Ziel ist es jedoch, die Pensen unserer anderen Jobs runterzufahren. Da sind wir mit unseren Arbeitgebern im Gespräch», so Haider.

Die App kann man gratis im iPhone-App-Store herunterladen, eine Version für Android-Handys soll in einigen Wochen folgen. Irgendwann möchten die drei Unternehmer mit der App natürlich Geld verdienen. «Wenn unsere Podcaster eine Episode aufschalten, dann können wir dort zukünftig Werbung reinschalten», erzählt der Luzerner Rizvi Haider. Zudem soll es exklusive Podcasts von Prominenten für Premium-Abonnenten geben. Weiter sehen Haider, Scherer und Hernandez die Möglichkeit, den Nutzern gesponserte Beiträge anzuzeigen. «Damit könnte zum Beispiel die Migros ihren Podcast gezielt an diejenigen Nutzer unserer Plattform ausspielen, die in ihrer Zielgruppe sind.» Zurzeit sei man mit Investoren für die App im Gespräch. Haider:

«Wir möchten so bald wie möglich unser eigenes Büro beziehen und unsere ganze Energie in dieses Projekt stecken.»