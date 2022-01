Neues Gutachten gegen die Expansionspolitik der Post

Exklusiv Neues Gutachten zeigt: Die Shoppingtour der Post ist rechtlich äusserst umstritten Wo es keinen Bezug gibt zum Postgeschäft, hat der Staatskonzern nichts zu suchen. Das sagt der Jurist, der im Auftrag des Post-Konkurrenten Abacus eine Expertise erstellt hat. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 03.01.2022, 05.00 Uhr

Die Post will in neue Gefilde aufbrechen. Aber darf sie das überhaupt? Peter Klaunzer / KEYSTONE

Was darf die Post machen ausserhalb ihres angestammten Geschäftsfeldes? Und was nicht? Die Antwort ist nicht ganz klar, und das ist der Politik von links bis rechts eigentlich ganz recht so. Für sie ist entscheidend, dass die Post ihren Grundversorgungsauftrag erfüllt – und zwar «eigenwirtschaftlich». Das heisst: ohne zusätzliche Subventionen aus der Bundeskasse.

Gutachter: Rechtsprofessor Felix Uhlmann. zvg

Doch was die Parlamentarierinnen und Parlamentarier bis anhin noch wenig kümmert, beschäftigt die Juristen umso mehr – angesichts des seit rund eineinhalb Jahren forcierten Expansionswillens der Post. Der Stapel an Beschwerden und Gutachten jedenfalls wird immer höher, am 28. Dezember ist eine weitere juristische Expertise hinzugekommen: Der Software-Hersteller Abacus hat beim Zürcher Rechtsprofessor Felix Uhlmann ein Gutachten in Auftrag gegeben zu «Umfang und Zulässigkeiten der Wettbewerbsdienste der Post». Das Fazit: «Es muss ein klarer Bezug zwischen Wettbewerbsdiensten und angestammten Tätigkeitsbereichen geben.» Oder anders formuliert: Will die Post ihren Geschäftsradius ausweiten, dann muss gemäss dem Willen des Gesetzgebers «ein Zusammenhang zu Postdienstleistungen oder Finanzdienstleistungen» bestehen, wie es im 14-seitigen Gutachten heisst, das CH Media vorliegt.

Abacus wendet sich an die Aufsichtsbehörde

Stein des Anstosses für Abacus war, dass die Post im September 2020 die Mehrheit am Konkurrenten Klara übernommen hat, der bekannt ist für seine cloudbasierte Buchhaltungssoftware. Der Kauf von Klara ist Teil der neuen Strategie der Post, die über den «Ausbau ihrer digitalen Geschäftsfelder» wieder auf den Wachstumspfad zurückfinden will und deshalb für Akquisitionen nicht weniger als 1,5 Milliarden Franken bereitstellen will.

Der Hauptsitz von Abacus Research in Wittenbach SG. Benjamin Manser

Die Expansion des Staatskonzerns wiederum bringt private Firmen in Nöte wie Abacus. Der Software-Hersteller hat deshalb am 2. November bei der Postcom eine Aufsichtsbeschwerde eingereicht. Darin verlangt Abacus, dass die Klara-Übernahme rückgängig gemacht werde – oder dass zumindest mit einer ganzen Reihe von Massnahmen sicher gestellt werde, dass die Post die Angebote von Klara nicht quersubventionieren könne. Das neue Uhlmann-Gutachten dient dazu, die Aufsichtsbeschwerde argumentativ weiter zu untermauern, und wurde nun bei der Postcom nachgereicht.

Potenzieller Grundsatzentscheid mit Folgen

Einzelne Angebote von Klara könnten gemäss Uhlmann durchaus mit Post- oder Finanzdienstleistungen «verknüpft» sein, aber letztlich immer nur in einem klar abgesteckten Rahmen. Buchhaltungssysteme hingegen «sind keine Postdienstleistungen oder Finanzdienstleistungen», wie er festhält, ebenso wenig wie Online-Terminbuchungen. Und auch das Angebot an Unternehmenssoftware für KMU weise keinen Bezug zu Postdienstleistungen auf. «Es geht hier um ein eigenständiges Geschäftsfeld, das der Post vorbehältlich einzelner spezifischer Bereiche nicht offensteht.»

Anders als früher ist der Grundsatz, wonach es einen Zusammenhang geben müsse zwischen dem Kerngeschäft der Post und ihren Aktivitäten in wettbewerblich organisierten Gefilden, nicht mehr explizit in den Bundesverordnungen festgehalten. Uhlmann betont aber mit Verweis auf den Gesetzesrevisionsprozess, dass der Bundesrat damals «keine Ausdehnung der Wettbewerbsdienste angestrebt» habe.

Beim Fall Abacus vs. Post dreht es sich also bei weitem nicht nur um die Frage, wie postalisch Buchhaltungssysteme sind. Beim hier ausgetragenen Streit geht es um einen Grundsatzentscheid, welcher den Expansionsträumen der Post ein Ende bereiten könnte.

