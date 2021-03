Post-Tochter Veloverleiher Publibike schreibt seit Jahren Millionenverluste – Post schliesst Verkauf nicht mehr aus Mit Tausenden Velos und Verträgen mit den Städten Zürich und Bern dominiert die Post-Tochter Publibike den Schweizer Veloverleih-Markt. Finanziell sieht es nicht gut aus – genau wie bei Postauto selbst. Stefan Ehrbar 24.03.2021, 05.00 Uhr

Die Post sucht Partner für Publibike. Matthias Scharrer

Hören Schweizer das Wort Postauto, erklingt in ihren Ohren das tiefe, mächtige Dreiklanghorn der gelben Busse und nicht eine Veloklingel. Doch beide Angebote gehören, wie das Flottenmanagement für Firmen, zur Post-Sparte Mobilitäts-Services. Nur wie lange noch?

Die 2011 gegründete Publibike betreibt in der ganzen Schweiz acht Netze mit 530 Stationen, an denen 5'100 Velos und E-Bikes ausgeliehen werden können. Doch Gewinn hat Publibike noch nie geschrieben. Das machte die Eidgenössische Finanzkontrolle im Jahr 2019 in einem Bericht öffentlich. Demnach kumulierten sich die Verluste seit 2012 auf knapp 11 Millionen Franken. Die Post selbst gibt keine Zahlen bekannt.

Wie geht es nach 2023 weiter?

Dass Publibike auch im vergangenen Jahr rote Zahlen schrieb, bestätigt aber Postauto-Chef Christian Plüss im Gespräch mit CH Media, das am Rand der Bilanzmedienkonferenz geführt wurde. Plüss soll die Post-Tochter in ruhigere Gewässer führen.

«Publibike war bisher im tiefroten Bereich», sagt Plüss. Im Jahr 2020 habe sich zwar die Zahl der Ausleihen mit einem Plus von 12 Prozent gut entwickelt und er sei zuversichtlich, dass Publibike nächstes Jahr zumindest operativ ein ausgeglichenes Ergebnis erzielen könne. Die Frage sei aber, wie es nach 2023 weitergehe.

Denn 2023 laufen die Verträge mit den Städten Bern und Zürich aus, wo Publibike ein Ausleihe-Netz betreibt. «Wir sind für diese Zeit auf der Suche nach Partnern», sagt Plüss. Postauto sei im Gespräch mit Veloherstellern, mit anderen Sharing-Anbietern und Energieversorgern. «Uns schwebt eine Partnerschaft vor, wir schliessen aber auch einen Verkauf nicht aus. Die Post ist jetzt an einem Punkt, an dem sie keine grossen Investitionen in Publibike ohne Partner mehr tätigen will.»

Grosse Verträge fallen weg

Die Netze in Zürich und Bern haben einen grossen Anteil an der schwierigen Situation von Publibike. Denn anders als etwa im Glattal, in Lugano oder in der Westschweiz, kriegt Publibike von den beiden Städten keine Betriebsbeiträge – auch wenn etwa die Stadt Bern Publibike zumindest indirekt subventioniert, indem sie für fast eine Million Franken während fünf Jahren Abos für städtische Angestellte und weitere Personen finanziert.

«Die Verträge mit den Städten Bern und Zürich haben uns finanziell belastet», sagt Plüss. «Da haben wir das Geschäftsmodell falsch eingeschätzt.»

Die Berner Gemeinderätin Ursula Wyss bei der Eröffnung einer Publibike-Station 2018. Keystone

Zürich und Bern werden die Aufträge für ein städtisches Verleihnetz neu ausschreiben. Wenn kein Geld fliesse, dann ziehe sich Publibike zurück, sagt Plüss. «Zu den gleichen Konditionen werden wir die Verträge in Zürich und Bern nicht verlängern.»

Darüber habe er die Stadtregierungen informiert. «Wenn die Städte offen sind für neue Verhandlungen und Konditionen, dann sind wir weiterhin interessiert. Ein Modell ohne einen Beitrag der Stadt funktioniert aber für uns nicht.»

Die Ausschreibungen in den Städten hatte Publibike vor einigen Jahren trotz heftiger Kritik von Konkurrenzfirmen gewonnen, die sich teils ebenfalls beworben hatten. «Die Post hat einen Service-public-Auftrag und muss nicht in neue Gebiete vorstossen, wo der Markt funktioniert», sagte etwa Raoul Stöckle, der Chef des E-Bike-Verleihers Bond, der damals noch unter dem Namen Smide auftrat, der NZZ. Die Post mache mit Dumping-Preisen einen funktionierenden Markt kaputt, sagte er gegenüber CH Media.

Eine Trennung von Publibike wäre so etwas wie ein Eingeständnis, dass das Geschäftsmodell von Postauto für Publibike nicht funktioniert. Die Mobilitäts-Sparte der Post würde aber nur wenig Umsatz verlieren. Den weitaus grössten Teil dort stellt nämlich weiterhin die Tochter Postauto dar. Sie leidet auch – aber temporär. Wegen der Coronapandemie sind weniger Passagiere unterwegs. Im Februar habe der Rückgang 29 Prozent gegenüber dem Vorjahr betragen, sagt Plüss, über das ganze Jahr 2020 gesehen habe der Rückgang bei 25 Prozent gelegen.

Postauto löst Reserve auf

Das Parlament hat Anbietern im Regional- und Ortsverkehr wie Postauto finanzielle Unterstützung zugesichert. Dafür müssen sie aber zuerst ihre Reserven auflösen. Die sei bei Postauto in den letzten 20 Jahren geäufnet worden, sagt Plüss. «Jetzt ist sie praktisch aufgebraucht.

Christian Plüss. zvg

Sie war gedacht, um kleinere Schwankungen auszugleichen, nicht für einen Einbruch von 25 Prozent der Erträge. Momentan haben wir noch etwa 10 Millionen Franken Reserve, nachdem wir im vergangenen Jahr schon 48 Millionen Franken aufgelöst haben. Ich bin mir sicher, dass wir die Reserve dieses Jahr aufbrauchen werden.»

Immerhin: Postauto leidet etwas weniger unter der Krise als andere Betriebe im öffentlichen Verkehr. «Wir waren im Sommer selber überrascht, dass wir auf gewissen touristischen Linien rasch wieder auf fast 100 Prozent Auslastung kamen», sagt Postauto-Chef Plüss.

«Im städtischen Umfeld erreichten wir diese Werte nie, weil viele Leute im Homeoffice sind. Uns hat geholfen, dass es einen starken Binnentourismus gab und Schweizer häufig das Postauto nutzen.»

Ende Jahr auf 88 Prozent

Derzeit rechne die Branche damit, dass der Schweizer ÖV Ende 2021 wieder 88 Prozent der Auslastung von vor der Krise erreiche, sagt Post-Mobilitätschef Christian Plüss. Das zeige ein von der SBB entwickeltes Tool. Die vollständige Erholung solle bis Ende 2024 erfolgen.

Plüss hofft, die Krise als Chance für neue Angebote nutzen zu können. «Wir müssen uns fragen, ob wir die richtige Form anbieten gerade in Randzeiten, Agglomerationen und ländlichen Gebieten. Im Schnitt sitzen in unseren Postautos acht Personen», sagt er. «Trotzdem fahren wir noch zu häufig mit starren Fahrzeuggrössen umher.»

Postauto setze nun vermehrt auf On Demand und habe dazu ein paar Pilotprojekte aufgegleist. Auch die Umstellung auf Elektromobilität sei ein Thema. Die Mehrkosten für Elektrobusse müssten allerdings die Kantone bezahlen. Bei vier bis fünf Kantonen sei Postauto schon weit fortgeschritten, um Pakete von Linien elektrifizieren zu können.

Bis 2024 wolle Postauto 100 Fahrzeuge mit alternativen Antrieben in Betrieb nehmen, 2040 soll die ganze Flotte so unterwegs sein. Zumindest kurzfristig kein Thema sind hingegen die selbstfahrenden Busse. «Sie werden im ÖV in den nächsten zehn Jahren noch keine grosse Rolle spielen», sagt Plüss.