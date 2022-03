Post-Shoppingtour: Die Postcom erklärt sich als nicht zuständig

Postcom Post-Shoppingtour: Die Aufsichtsbehörde erklärt sich als nicht zuständig – und reicht das heisse Post-Dossier weiter Postcom weist die Beschwerden von Abacus und dem Verband Aussenwerbung Schweiz gegen die Post-Firmenkäufe zurück. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 28.03.2022, 18.21 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Post: Ein Fall für viele Behörden. Christian Beutler / KEYSTONE

Ganze 142 Tage hat es gedauert, bis der Softwarehersteller Abacus eine Antwort von der Postcom auf seine Aufsichtsbeschwerde erhalten hat. Oder umgerechnet knapp 4,5 Monate. Und es ist wohl kaum die Antwort, die sich Abacus gewünscht hat. Denn die Postcom hält in ihrem Schreiben vom 24. März 2022, das CH Media vorliegt, fest, dass sie nicht zuständig sei und verweist auf den entsprechenden, «abschliessenden» Artikel im Postgesetz. Anliegen, die dort nicht aufgezählt werden, «fallen nicht in den Zuständigkeitsbereich der Postcom», schreibt die Aufsichtsbehörde und verweist die Beschwerdeführer an das Bundesamt für Kommunikation (Bakom).

Abacus hatte sich am 2. November 2021 an die Postcom mit einer Aufsichtsbeschwerde gewandt: Darin kritisierte der Softwarespezialist die Übernahme vom Konkurrenten Klara durch die Post und warf dem Bundesbetrieb vor, mit Einnahmen aus dem Briefmonopol andere Tätigkeiten quer zu subventionieren.

Zwei Beschwerden, eine Antwort

Eine ähnlich gelagerte Aufsichtsbeschwerde bei der Postcom hatte am 22. Dezember auch der Verband Aussenwerbung Schweiz (AWS) sowie der Aussenwerbungsanbieter Clear Channel eingereicht. Sie stemmten sich gegen die Übernahme von Livesystems durch die Post. Auch AWS und Clear Channel haben nun von der Postcom eine Abfuhr erhalten. «Entgegen Ihrer Auffassung ist (...) nicht von einer generellen Aufsichtsfunktion der Postcom über die Post auszugehen», heisst es in den identischen Schreiben zuhanden von Abacus respektive AWS und Clear Channel. «Auf Ihre (...) Rügen kann die Postcom mangels Zuständigkeit nicht eintreten.» Die Postcom habe «keine Handhabe zur Anwendung des Postorganisationsgesetzes». Mit anderen Worten: Die Postcom kümmert sich nicht um die Frage, ob die Post alles machen darf, was die Post derzeit macht.

FDP-Nationalrat Matthias Jauslin will den Wirkungsradius der Post einschränken. Gaetan Bally / KEYSTONE

Für den freisinnigen Aargauer Nationalrat Matthias Jauslin ist jetzt klar: «Jetzt ist der Bundesrat gefragt.» Die Regierung könne nicht länger tatenlos zusehen. «Es ist die Verantwortung des Bundesrats jetzt klarzustellen, was die staatsnahen Betriebe machen dürfen und was nicht.» Die Post solle sich auf ihren Leistungsauftrag zu fokussieren und nicht private, bereits gut versorgte Märkte bewirtschaften, sagt Jauslin, der bereits in der Frühjahrssession eine entsprechende Motion eingereicht hat, in der er den Bundesrat auffordert die entsprechenden gesetzlichen Anpassungen vorzunehmen.

Frage der Quersubventionierung

Die Postcom will jedoch prüfen, ob ein mögliches Quersubventionierungsverbot vorliegt in den monierten Fällen. Den Beschwerdeführern Abacus und AWS respektive Clear Channel komme dabei keine Parteistellung zu. Allerdings würden sie «praxisgemäss nach Prüfung des Sachverhalts über das Ergebnis» der Abklärungen informiert, verspricht die Postcom. Und die Behörde bittet die Beschwerdeführer «für die lange Bearbeitungsdauer um Entschuldigung».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen