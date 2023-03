Postfinance-Chef Köng geht: Auf Zinswende folgt Zeitenwende

Postfinance Zeitenwende nach der Zinswende: Die Bankträume sind ausgeträumt, der Chef geht Nach zwölf Jahren an der Postfinance-Spitze verlässt Hansruedi Köng die Staatsbank im nächsten Februar. Die Nachfolge ist noch nicht geklärt. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 06.03.2023, 14.15 Uhr

Er geht: Postfinance-Chef Hansruedi Köng. Bild: zvg/Valeriano Di Domenico

Eines kann man Hansruedi Köng nicht vorwerfen: Dass er nicht gekämpft hätte. Im Gegenteil: Jahrelang hat er sich dafür eingesetzt, dass seine Postfinance eine richtige Bank wird, dass aus der Zahlungsverkehrstochter des staatlichen Post-Konzerns ein vollwertiges Finanzinstitut wird. Doch es sollte nicht sein.

Zwölf Jahre hat Köng die Postfinance als Chef geleitet, nun will er per Ende Februar 2024 zurücktreten. Unter seiner Ägide wurde die Postfinance umgebaut: Die Post-Tochter wurde per Mitte 2013 in eine privatrechtliche Aktiengesellschaft überführt, mit einer Banklizenz ausgestattet, der Finanzmarktaufsicht (Finma) unterstellt und von ebendieser Aufsichtsbehörde als systemrelevante Bank, als «too big to fail» taxiert. Und das wiederum führte für die Postfinance zu höheren Eigenkapitalanforderungen.

Die Bank, die Kunden verjagen musste

Die Postfinance wurde also aufsichtsrechtlich durchreguliert, bei der Ausgestaltung des Geschäfts hingegen blieb ihr Spielraum aufgrund des politisch verhängten Kredit- und Hypothekarkreditverbots eingeschränkt. Ein Problem, das in Zeiten tiefer oder gar negativer Zinsen sichtbar wurde: Die Einnahmen aus dem Hauptgeschäft, dem «Zinsdifferenzgeschäft», schmolzen dahin, die Marge, welche die Post-Tochter auf ihren Vermögensanlagen erwirtschaften konnte, warf kaum mehr Zinsen ab, als sie ihren Kunden weitergeben musste. Und so drohte die Postfinance, einst die Cashcow im Post-Konzern, zum Sanierungsfall zu werden. Zigmal hat die Politik die Diskussion ums Kreditverbot der Staatsbank geführt, zigmal ohne Resultat. Das Parlament hat den letzten Anlauf im vergangenen September definitiv beerdigt.

Köng blieb letztlich nichts anderes übrig, als die Postfinance nach vielen Wachstumsjahren wieder zu verkleinern: Er musste die Bilanzsumme eindampfen und dafür einen Teil seiner Kundinnen und Kunden verjagen, sodass deren Zahl wieder unter 2,5 Millionen fiel. Und so hob er die Gebühren an und zog Negativzinsen ein.

Loswerden wollte Köng insbesondere jene, die während der Finanzkrise ihr Geld bei der vermeintlich sicheren Staatsbank parkiert hatten, aber letztlich keine zusätzlichen Dienstleistungen der Postfinance beanspruchen wollten. «Kunden, die nicht bereit sind, etwas zu bezahlen, und auch keine zusätzlichen Dienstleistungen nutzen, werden wir aber nicht vermissen», sagte er im Interview mit CH Media. Eine Aussage, die ihm von Kundenseite auch viel Kritik einbrachte.

Zurück zum Zinsgeschäft

Nun tritt der heute 57-jährige Köng also ab. Der Zeitpunkt sei «für einen Wechsel ideal», teilt er mit. Die Postfinance sei gut aufgestellt. Und dank der Zinswende seien die «Perspektiven aus heutiger Sicht positiv». In der Tat: Dank der Zinswende kann die Postfinance nun ihr traditionelles Zinsgeschäft wieder mit Aussicht auf Erfolg betreiben – und muss für Gewinne nicht aufs verwehrte Kreditgeschäft warten.

Die wachstumswillige Post-Führung um Konzernchef Roberto Cirillo und Post-Präsident Christian Levrat jedenfalls zeigt sich zufrieden, dass es mit den Einnahmen bei der Postfinance wieder aufwärtsgeht. Und wollen nichts davon wissen, die Bankentochter als Gegenleistung für die Aufhebung des Kreditverbots zu privatisieren.

So gesehen hat die Zinswende bei der Postfinance eine Zeitenwende eingeleitet. Hansruedi Köngs Nachfolger oder Nachfolgerin wird sich um anderes kümmern können als den Kampf gegen das Kreditverbot.