Preise: Wem die Zinserhöhungen helfen und wem nicht

Die Nationalbank rechtfertigt das Ende der CS und setzt die Zinsen nochmals höher – wem das hilft und wem nicht Die Schweizerische Nationalbank trat heute vor die Weltöffentlichkeit. Und sagt, was verantwortungslos gewesen wäre. Niklaus Vontobel 23.03.2023, 16.04 Uhr

Die Dreier-Spitze der Schweizerischen Nationalbank hatte viel zu erklären.

An ihren Lagebeurteilungen erklärt die Schweizerische Nationalbank (SNB) normalerweise nur ihre Geldpolitik. Dieses Mal jedoch musste sie einen Zinsentscheid begründen und zugleich die historische Übernahme der Credit Suisse durch ihren Konkurrenten UBS. Dadurch entsteht eine Megabank, deren Bilanz das Doppelte der jährlichen Schweizer Wirtschaftsleistung ausmachen wird. Ein Gigant.

Zuerst beschrieb SNB-Direktor Thomas Jordan am Donnerstag vor den Medien die Umstände, die zur CS-Übernahme führten. Am Anfang seien die «Verwerfungen» unter US-Banken gestanden. Es kollabierten gleich mehrere Banken, darunter die Silicon Valley Bank - die zweitgrösste Bankenpleite in der Geschichte der USA. Das wiederum habe laut Jordan vergangene Woche eine «internationale Vertrauenskrise» zur Folge gehabt, die wiederum die Credit Suisse erfasste.

Ab Mittwoch vergangener Woche wurde die Credit Suisse mit hineingezogen in diese Vertrauenskrise, sagte Jordan. Es sei zu starken Abflüssen von Kundengeldern gekommen, andere Banken hätten ihre Kreditlimiten an die Bank gekürzt. Wie die «Financial Times» berichtete, erreichte der Geldabfluss täglich 10 Milliarden Dollar. Irgendwann wäre die CS also schlicht das Geld ausgegangen. Jordan sprach von «unmittelbaren Auswirkungen auf die Liquiditätssituation.»

Ab da waren endgültig Bund, Behörden und Nationalbank gefragt. Die SNB lieh der CS also Geld, wie Jordan sagte, in «grossem Volumen». Einen Konkurs habe man nicht zulassen können. Dieser hätte schwerwiegende Folgen gehabt, für die Finanzstabilität in der Schweiz und weltweit sowie für die Schweizer Wirtschaft.

Jordan meinte dazu: «Dies zu riskieren, wäre verantwortungslos gewesen.» Schon an der Pressekonferenz zur CS-Übernahme hatte Finanzministerin Karin Keller-Sutter gesagt, ein Kollaps der Credit Suisse hätte eine Finanzkrise ausgelöst.

Trotz steigender Zinsen kein Ende des Booms

Die Nationalbank erhöht nun ihren Leitzins nochmals um 0,5 Prozentpunkte, wodurch er nun auf 1,5 Prozent steht. Dieser Schritt sei nötig geworden, um dem Inflationsdruck entgegenzuwirken, der nochmals zugenommen habe. Die Inflation ist der SNB nach wie vor zu hoch.

Preisstabilität ist für sie gegeben, solange die Inflation unter 2 Prozent liegt. Doch im Februar betrug die Teuerung 3,4 Prozent - viel zu hoch für die Nationalbank. Jordan betonte darum, es sei nicht auszuschliessen, dass weitere Zinserhöhungen nötig sein werden. Die Zinswende nach oben könnte also weitergehen.

Jedoch nicht mehr allzu weit, wenn die Grossbank UBS recht behält. Sie erwartet bloss noch eine weitere Erhöhung um einen Viertelprozentpunkt. Danach werde die SNB bis Jahresende auf diesem Niveau bleiben, heisst es in einer Analyse. Zinssenkungen würden nächstes Jahr zum Thema.

Doch würden weitere SNB-Zinserhöhungen nicht mehr viel ändern an den Zinsen auf Staatsanleihen oder Hypotheken. Denn die Kapitalmärkte hätten diese SNB-Erhöhungen vorweggenommen. Daher würden sich die Zinsen insgesamt seitwärts bewegen, auch wenn es zwischendurch rauf und runter geht.

Die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) glaubt derweil, die SNB werde mit ihrem Leitzins noch auf 2 Prozent hochgehen. Dann sei voraussichtlich Schluss. Wobei diese Zinserhöhungen laut KOF nicht ausreichen werden, um die Wirtschaft in eine Rezession zu stürzen. Gegen Ende letzten Jahres ist die Wirtschaft zwar schwach gewachsen, aber nicht zwei Quartale nacheinander geschrumpft. Nun nimmt sie gemäss KOF wieder Schwung auf und schüttelt alle Rezessionssorgen ab.

Bislang keine Hilfe gegen den Fachkräftemangel

Die Zinswende hat bislang auch den Boom auf dem Arbeitsmarkt nicht stoppen können, wie die KOF schreibt. 2022 sei eines der beste Jahre in den letzten Jahrzehnten gewesen. Ein Rekordjahr. Fast alle wichtigen Kennzahlen stiegen hinauf bis nahe von historischen Höchstmarken oder deutlich darüber.

Dies habe etwa gegolten dafür, wie die Beschäftigung gewachsen sei, wie schwer sich die Firmen mit der Rekrutierung taten, wie viele Zahlen offen waren. Die Arbeitslosigkeit wiederum war so tief wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

Somit gibt es auch keine Anzeichen, dass der Fachkräftemangel nachlassen würde. Im Gegenteil: Die neusten Umfragen zeigen, dass weiterhin historisch viele Unternehmen darunter leiden. Und dies so sehr, dass sie nicht alle Aufträge oder Kundenwünsche erfüllen können. Auf dem Bau haben sich diese Probleme gar noch verschärft. Die KOF: «Äusserst schwer zu finden sind etwa Heizungsinstallateurinnen Sanitäre und Zimmerleute.»

Der boomende Arbeitsmarkt dürfte für die CS-Mitarbeitenden, die ihren Job verlieren werden, das sprichwörtliche Glück im Unglück sein: Immerhin wird so die Stellensuche einfacher als sie es sonst wäre.