Preise Inflation bleibt hoch: Warum es bisher keinen Börsen-Crash gibt und die Hypozinsen zuletzt gefallen sind Es bleibt schlimm mit der Inflation, eigentlich müsste Panik ausbrechen an den Börsen. Doch ihnen bleibt eine grosse Hoffnung – wobei alles Mögliche schiefgehen kann. Niklaus Vontobel Jetzt kommentieren 03.08.2022, 17.00 Uhr

Geht ihre grosse Wette auf? Bangen und Hoffen an den Börsen. Keystone

«Klingt der Teuer-Schock langsam ab?», fragt das deutsche Boulevardblatt «Bild» jüngst voller Hoffnung. Das deutsche Statistikamt hat zuvor vermeldet: die Inflation sei gesunken, zum zweiten Male in Folge, und beträgt im Juli «nur» noch 7,5 Prozent – von zuvor rekordhohen 7,9 Prozent. Die «Bild»-Zeitung fragt deshalb: «Geht’s von nun an bergab?»

Natürlich wirkt es lachhaft, das Abklingen eines «Teuer-Schocks» erkennen zu wollen, wenn die Inflation bei 7,5 Prozent steht. Das ist die vierthöchste monatliche Inflationsrate, die Deutschland je erlebt hat seit 1960, also in über sechs Jahrzehnten. Nur auf dem Höhepunkt des Ölschocks der 1970er-Jahre war die Inflation noch höher, aber bloss ein kleines bisschen – auf der zweiten Stelle nach dem Komma.

Und doch steht die «Bild»-Zeitung ganz und gar nicht alleine da mit ihrem Hoffen und Bangen. Die Finanzmärkte wetten zig Milliarden darauf, dass diese Inflationswende kommt und zwar bald schon.

Die grosse Wette der Finanzmärkte

Niemand weiss zwar mit Bestimmtheit, wann die Inflation den Höhepunkt erreicht haben wird. Doch die Börsen können nicht warten, bis Klarheit herrscht. Ihre Milliarden müssen immer angelegt sein, irgendwie. Also wetten sie heute schon, wie die Welt von morgen sein wird. Und worauf sie wetten, lässt sich anhand von Indikatoren jeweils ablesen.

Wie sich die Börsen heute die Inflationswelt von morgen ausmalen, hat diese Woche der Internationale Währungsfonds (IWF) in einem Blogbeitrag beschrieben. Die Inflation wird demnach schon bald nachlassen und innerhalb von zwei oder drei Jahre wird die alte Normalität wiederhergestellt sein. Die Inflation wird um die zwei Prozent herum liegen – also da, wo sie die meisten westlichen Zentralbanken haben wollen. Das sei, hält der IWF fest, «vergleichsweise schnell».

Vor allem ist es recht schmerzfrei. Denn diese Inflationswelt von morgen ist schon dabei, neue Realität zu werden. Sie muss nicht erst herbeigeprügelt werden von den Zentralbanken. Sie müssen ihre Leitzinsen dafür noch etwas, aber nicht mehr viel höher setzen. Der muss dafür nicht dramatisch geschwächt werden, die Zahl der Arbeitslosen nicht stark zunehmen. Es braucht keine Rezession. All das ist nicht nötig, wenn die Börsen mit ihrer Wette richtig liegen. Auch so lässt die Inflation nach.

Wehe, wenn es schiefgeht

Was für die Leitzinsen gilt, gilt auch für die Zinsen auf Hypotheken. Steigen die Leitzinsen nicht mehr allzu hoch, tun es auch die Hypothekarzinsen nicht (siehe Grafik für die Schweiz). Sie wären zwar höher, als sie es vor der Coronapandemie gewesen sind, aber im historischen Vergleich noch immer tief. So ähnlich ist dies bei Zinsen, die Firmen oder Staaten auf ihre Schuldpapiere zahlen. Sie würden weniger steigen in einer Inflationswelt, wie sie sich die Börsen vorstellen. Aktien werden dadurch attraktiver: Ihnen fliesst mehr Geld zu und ein Crash an den Aktienmärkten wird weniger wahrscheinlich.

Alles in allem wird diese kommende Welt an den Finanzmärkten wieder ungefähr so sein wie die alte Welt von vor der Coronakrise.

So wird es kommen, glauben die Börsen. Aber sie können es nicht wissen. Das können sie zwar nie, derzeit sind sie jedoch fürchterlich nervös. Sie müssen auf ein Morgen wetten, während das Heute völlig aus den Fugen zu geraten scheint. Eine Pandemie zerhackt globale Lieferketten. In Russland hat Präsident Wladimir Putin einen Kult um sich herum und ein «faschistisches Regime» errichtet, wie US-Historiker Timothy Snyder sagt. Inmitten dieser Wirren könnte es eine der grössten Zinswenden seit Jahrzehnten geben – oder eben nicht –, und zig Milliarden müssen verschoben werden – oder eben doch nicht.

Kult geschaffen? Russlands Präsident Putin posiert im Juni mit Abgängern einer Militärschule. Keystone

Darum reagieren die Börsen auf allerkleinste Signale, genügen wenige Worte von Notenbankern wie Fed-Präsident Jerome Powell, und schon sind bei Zinsen oder Aktienkursen wildeste Sprünge und Kehrtwenden zu bestaunen. Es bleibt noch einige Zeit so unberechenbar.

Inflation bleibt in der Schweiz rekordhoch

Die Börsen halten an ihrer Wette fest, obschon es in der Eurozone gar kein Nachlassen der Inflation gibt. Im Juli ist die Inflation nochmals gestiegen und bleibt damit so hoch wie nie zuvor in der Geschichte des Euros. In der Schweiz ist die Inflation so hoch wie seit drei Jahrzehnten nicht, wie neue Zahlen des Bundesamts für Statistik zeigen. Der Landesindex für Konsumentenpreise steht im Juli wie schon im Juni um 3,4 Prozent höher als im Vorjahr. Dass die Inflation nicht weiter zugenommen hat, ist den internationalen Rohstoffmärkten zu verdanken. Der Erdölpreis steht nicht mehr ganz so hoch, weshalb Heizöl in der Schweiz etwas günstiger ist.

So oder so liegt die Inflation mit 3,4 Prozent weit höher, als es der Schweizerischen Nationalbank (SNB) lieb sein kann. Die SNB muss per Verfassung die Preisstabilität wahren, was laut ihrer eigenen Vorgabe nur der Fall ist, wenn die Inflation unter zwei Prozent bleibt. Darum wird SNB-Direktor Thomas Jordan wohl weitermachen, wo er im Juni aufgehört hat. Im Juni hat er die Leitzinsen erhöht, erstmals seit 15 Jahren. Im September geht er wohl noch höher und setzt damit dem Negativzins ein Ende.

