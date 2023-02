Preise für Nahrungsmittel steigen rekordschnell - was kommt nun?

Verteuerung Rekord seit 30 Jahren: Die Preise für Nahrungsmittel sind stark gestiegen – darum ist es noch nicht ausgestanden Backwaren, Eier und Teigwaren verteuern sich wie nie. Nun zeigt eine neue Umfrage, wie es in den nächsten Monaten weitergehen wird. Niklaus Vontobel Jetzt kommentieren 28.02.2023, 05.00 Uhr

Teuer-Rekord: Preise von Brot und Kleingebäck steigen wie nie. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Es ist noch nicht vorbei. Die Preise für Nahrungsmittel sind zuletzt deutlich gestiegen. So geht es anscheinend weiter in den nächsten Monaten. Eine Umfrage der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) zeigt für den Nahrungsmittelhandel: Mehr als die Hälfte der Betriebe will ihre Preise erhöhen. 56 Prozent.

Damit setzt sich ein Trend fort, der zuvor im Januar schon einen Höhepunkt erreichte: Nahrungsmittel werden teurer. Der Handel nutzte den Jahreswechsel, um Preisanpassungen vorzunehmen, wird die Entwicklung von den Ökonomen von Raiffeisen kommentiert. Backwaren kosten mehr, wie auch Eier oder Teigwaren. Es kommt zu historischen Ausschlägen.

Im Schnitt kosten Nahrungsmittel aktuell 5,6 Prozent mehr als vor einem Jahr. Dieser Wert wurde zuvor nur einmal übertroffen in den knapp vier Jahrzehnten, die im Landesindex für Konsumentenpreise erfasst sind. Noch grössere Preiszunahmen gab es bloss 1990. Damals boomte die Wirtschaft. Es folgte eine Rezession, die drei Jahre dauern sollte.

Einen der höchsten Aufschläge gab es beim Brot, nämlich um 10,9 Prozent. Ein solcher Preissprung stellt einen Allzeitrekord dar: So etwas gab es für Brotpreise im Landesindex noch gar nicht. Bei Gebäcken und Kleinbroten wie Gipfeli stiegen die Preise gar noch etwas höher, um 12 Prozent. Auch dieser Wert ist bisher unerreicht.

Häufung von Rekorden

Bei Teigwaren gab es im Januar eine Zunahme um rund 10 Prozent zum Vorjahr. Das ist nicht mehr ganz so viel wie in den Monaten zuvor. Die höchste Zunahme gab es schon im März 2022 – auch dies ist ein Rekord. Extreme Ausschläge finden sich auch bei den Preisen für Eier. Im Dezember gab es einen Sprung um 14 Prozent – noch ein Wert, wie es ihn noch nicht gegeben hat.

Die Bank Raiffeisen erklärt die höheren Preise vor allem mit Kostenüberwälzungen, welche der Nahrungsmittelhandel vornehmen müsse. Dazu zählen Riesen wie Migros, Coop, Aldi oder Lidl, ebenso wie zum Beispiel kleine und grosse Bäckereien oder Metzgereien.

Es wurde so einiges teurer für die Händler. Personal zum Beispiel kostet mehr, weil der Mangel an Mitarbeitenden zu höheren Löhnen zwingt. Dann gingen die Preise für Rohstoffe in die Höhe, für Getreide zum Beispiel. Vor allem Energie, die es in der Herstellung wie auch im Transport braucht, ist teurer geworden – Strom ebenso wie Benzin oder Gas.

Es gibt auch Lichtblicke

Hoch ist auch der Anteil der Betriebe, der im Nahrungsmittelhandel die Preise erhöhen will. Die Konjunkturforschungsstelle KOF befragte die Unternehmen seit dem Jahr 2009 nach ihren Plänen. Wenig überraschend zeigt sich auch in dieser Statistik, dass es ungewöhnliche Zeiten sind.

Mit dem Abflauen der Pandemie ging es steil nach oben. Auf dem Höhepunkt wollten zwei Drittel der Unternehmen hoch mit den Preisen. So viele wie nie. Dieser Höhepunkt wurde im April 2022 erreicht. Danach gab es eine gewisse Entspannung. Doch dabei blieb es nicht.

Es folgte eine erneute Trendwende, wohl verursacht durch den russischen Angriff auf die Ukraine. Durch den Krieg gingen die Preise für Rohstoffe in die Höhe. Sogleich wollten wieder mehr Betriebe ihre Kosten auf die Kundschaft überwälzen. Aktuell sind es nun eben deutlich mehr als die Hälfte.

Doch die Aussichten seien längst nicht nur düster, wie Raiffeisen-Ökonom Alexander Koch schreibt. Es sehe besser aus, wenn man auf die Konsumentenpreise insgesamt schaue. Da hat der Preisdruck den Höhepunkt wohl schon überschritten. Dafür spricht so einiges: Die Lieferengpässe haben sich entspannt, die Energiepreise sind gesunken, die Löhne haben zwar zugenommen, aber eher moderat.

Damit unterscheidet sich die Schweiz vom Ausland. In den USA erschienen letzte Woche neue Statistiken, denen zufolge die Inflation längst nicht besiegt ist. In der Eurozone warnt die Zentralbank seit langem, die Inflation dürfe nicht unterschätzt werden und sei erstaunlich hartnäckig.

Teuerung beschäftigt Bevölkerung: Mehr Arbeit für Preisüberwacher Die steigende Teuerung «löste Verunsicherung in der Schweizer Bevölkerung aus», schreibt der eidgenössische Preisüberwacher am Montag anlässlich der Publikation seiner Jahresbilanz 2022. Im vergangenen Jahr sind 2368 Meldungen aus der Bevölkerung eingegangen – 60 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Ein knappes Drittel betraf die Energiepreise. Dort setzt Preisüberwacher Stefan Meierhans einen Schwerpunkt. So kämpft er etwa gegen einen höheren Zins für die Nutzung der Stromnetze. Rund 300 Millionen Franken zu viel würden die Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten jährlich zahlen, erklärte Meierhans. Besonders genau beobachtet der Preisüberwacher auch die administrierten Preise, Tarife der öffentlichen Hand und Preise von Monopolen – also Preise, die nicht aus dem Wettbewerb resultieren. Dort sieht der Preisüberwacher ein Missbrauchspotenzial. (aka)