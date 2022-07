Tank-Abzocke? Spritpreise steigen rasch und sinken langsam

Benzin und Diesel Tank-Abzocke? Preiserhöhungen werden schon nach zwei Tagen weitergegeben, Preissenkungen erst nach vier Während der Preis für Rohöl sinkt, ziehen die Treibstoffpreise nicht im selben Mass nach. Frühere Untersuchungen zeigen, dass die Mineralölfirmen ihren Spielraum grosszügig ausnützen. Pascal Michel Jetzt kommentieren 09.07.2022, 05.00 Uhr

Jeder Rappen zählt: Seit Mittwoch sind die Preise an der Zapfsäule gesunken. Bild: Anthony Anex / Keystone

Das Phänomen liess sich zuletzt diese Woche beobachten. Am Dienstag tauchte der Rohölpreis der Sorte Brent zeitweise unter 100 Dollar pro Barrel. Das entspricht einem Kurseinbruch von fast zehn Prozent. Und an der Zapfsäule? Gemäss TCS kosteten Benzin und Diesel am Mittwoch drei Rappen pro Liter weniger. Am Donnerstag kam eine Reduktion von zwei Rappen hinzu. Immerhin. Doch offensichtlich schlägt der Rohölkurs nicht im selben Masse an der Tankstelle durch – denn sonst hätte der Benzinpreis zeitweise um etwa 20 Rappen fallen müssen.

Während diese Abkopplung der Benzin- von den Rohölpreisen sowie mutmasslich rekordhohe Raffinerie-Margen in Deutschland bereits den Preisüberwacher Stefan Meierhans auf den Plan gerufen haben, sind die sonstigen Preismechanismen im Treibstoffmarkt grundsätzlich bekannt. So rechnet der Ölverband Avenergy vor, dass bei einem Preis von 1,86 Franken pro Liter Bleifrei 95 fast die Hälfte auf Steuern und Abgaben entfallen, 34 Prozent auf den Einkauf und 17 Prozent auf die Marge der Mineralölfirmen.

Preise zogen bereits letztes Jahr an

Beim Literpreis von 1,86 Franken und der Marge handelt es sich um ein fiktives Beispiel. Aktuell greifen Autofahrerinnen und Autofahrer deutlich tiefer in die Tasche. Laut dem Touring Club Schweiz (TCS) kostete am Freitag der Liter Bleifrei 95 ganze 2,22 Franken, Diesel 2,36 Franken. Die Energiepreise sind schon im vergangenen Jahr in die Höhe geschnellt; seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sind sie regelrecht explodiert.

Seither ist die Öl-Lobby in den Verdacht geraten, die Situation zu nutzen, um die Preise stärker anzuheben, als dies mit den gestiegenen Beschaffungskosten auf den Energiemärkten zu rechtfertigen wäre. In Deutschland, wo die Politik zudem einen sogenannten Tankrabatt eingeführt hatte, klärt diese Frage aktuell das Bundeskartellamt.

Fass Rohöl tauchte unter 100 Dollar

Dass sich die Preise für Rohöl und Benzin nicht gleichläufig entwickeln, liegt daran, dass es sich um gänzlich unterschiedliche Produkte handelt. Bis aus Rohöl Treibstoff fürs Auto wird, sind komplexe Arbeitsschritte nötig. Und für die Preise an der Tankstelle ist schliesslich weniger der Rohölpreis, sondern der Preis von Fertigtreibstoffen an der Börse massgebend. Wichtig sind dabei die sogenannten «Platts»-Notierungen in Rotterdam. Dort können eine stark steigende Nachfrage oder die eingeschränkten Kapazitäten der Raffinerien die Kurse in die Höhe treiben. «Durch Spekulation werden auch bei Produktpreisen die Schwankungen an den Börsen oft noch verstärkt», erklärt TCS-Sprecherin Sarah Wahlen.

Es dauert, bis Preissenkungen die Kunden erreichen

Der Preis für Benzin hängt also nicht unmittelbar an jenem für Rohöl, und er wird durch weitere Kostenblöcke wie den Schiffstransport und den Vertrieb im Inland beeinflusst, deren Preise ebenfalls schwanken können. Dennoch bleibt die Frage, wie rasch Kurskorrekturen an der Benzinbörse oder bei den anderen Preiselementen bei den Konsumentinnen und Konsumenten an der Tankstelle ankommen.

Hier spielt das Lager der Anbieter eine Rolle. «Die Preiskalkulationen von Treibstoffanbietern in der Schweiz basieren in der Regel auf dem Wiederbeschaffungswert der Ware», sagt TCS-Sprecherin Wahlen. Rund drei Viertel der Treibstoffe importiert die Schweiz als Fertigprodukte, den Rest liefert die einzige Schweizer Raffinerie im neuenburgischen Cressier. Aus Anbietersicht liege es nahe, Preissenkungen erst dann weiterzugeben, wenn man gekauft habe oder Gewissheit habe, entsprechend günstig einkaufen zu können, sagt Wahlen.

Das heisst: Hat sich ein Anbieter noch zu höheren Preisen eingedeckt, wartet er zu, bis er zu besseren Bedingungen einkaufen kann, und gibt die tieferen Preise erst dann weiter.

So viel zur Theorie. In der Praxis zeigt sich, dass die Mineralölfirmen ihren Spielraum durchaus grosszügig nutzen. Bemerkenswerte Ergebnisse dazu lieferte eine Untersuchung der österreichischen Wettbewerbsbehörden aus dem Jahr 2008. Demnach gaben österreichische Tankstellen bei einem Liter Super die höheren Preise an der Börse bereits «am 1. beziehungsweise am 2. nachfolgenden Tag weiter, während die Preissenkung erst am 4. Tag erfolgte». Die Konsumentinnen und Konsumenten warteten also bis zu drei Tage länger auf die Preissenkung als auf die Erhöhung. Beim Diesel erfolgte die Korrektur nach unten nach drei Tagen. «Möglicherweise ist die Situation in der Schweiz etwa ähnlich», sagt TCS-Sprecherin Sarah Wahlen dazu.

Im März fielen die Benzinpreise stark

Auch wenn die Benzin- und Dieselpreise über ihre eigenen Preismechanismen verfügen und sich nicht im selben Mass angleichen, geben die Kosten für ein Fass Rohöl auf dem Weltmarkt dennoch grob die Richtung vor. Zwischen dem 8. und dem 16. März fiel der Kurs pro Barrel von 129 auf 97,4 Dollar. Die Schweizer Treibstoffpreise folgten.

«Im März 2022 wurden die Preise von Bleifrei 95 und Diesel innerhalb von nur etwa sechs Tagen um 19 Rappen pro Liter gesenkt. Wie lange es diesmal dauert, werden wir sehen», heisst es beim TCS. «Es sind immer wieder andere Tankstellen, die mit Preisänderungen beginnen, aber wenn der Preisänderungsprozess in Gang kommt, reagieren die übrigen Tankstellen meistens rasch.»

In der Branche sieht sich selbstredend jeder als Vorreiter, wenn es darum geht, die tieferen Preise weiterzugeben. «Die Preiserhöhung wie auch die Preissenkung werden den Kunden und Kundinnen in gleicher Weise weitergegeben», sagt eine Sprecherin von Coop Mineralöl. Und: «Die Margen an den Schweizer Tankstellen liegen im Rahmen der letzten Jahre.»

