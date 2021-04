Preiserhöhungen Der Holzmarkt spielt verrückt: Jetzt werden sogar Möbel teurer Holz kostet derzeit so viel wie noch nie. Die Gründe dafür sind vielfältig – genauso wie die Folgen, die noch lange andauern dürften. Gregory Remez 24.04.2021, 05.00 Uhr

Wer in seiner Garage einen Stapel Holzbretter rumliegen hat, könnte sich derzeit einen schönen Batzen dazuverdienen. Denn der Holzmarkt spielt verrückt. Innerhalb eines Jahres hat sich der Preis unter grossen Schwankungen mehr als vervierfacht. Über 1300 Dollar kostet aktuell ein 2,4 Kubikmeter grosser Stapel Nadelholzbretter an der Chicagoer Terminbörse:

Es handelt sich dabei um den Referenzpreis für Bauholz aller Art. Dieser ist so hoch wie noch nie und kennt momentan nur eine Richtung: nach oben. Der bisherige Rekordstand von 984,50 Dollar vom letzten September ist längst geknackt. Mit dem steilen Kursanstieg hat Bauholz inzwischen gar alle anderen Rohstoffe und Edelmetalle übertroffen.

Für gewöhnlich ist der Holzpreis ähnlich wie jener von Kupfer ein guter Indikator für die Baukonjunktur, besonders in den USA, wo Holz das bevorzugte Baumaterial ist. Steigt der Holzpreis, ist das ein Zeichen, dass mehr gebaut wird und es mit der Wirtschaft aufwärtsgeht. Doch es herrschen nicht gewöhnliche Zeiten. Wegen der Pandemie mussten viele Forstbetriebe und Sägereien ihren Betrieb stilllegen oder herunterfahren. Das hat zu einem Angebotsrückgang geführt. Gleichzeitig hat die Nachfrage nach Bauholz weltweit wegen erhöhter Bau- und Renovationstätigkeit stark zugenommen.

Schweizer Holzindustrie ist vom Ausland abhängig

Diese Verwerfungen, die für die spektakuläre Preisentwicklung am Holzmarkt verantwortlich sind, waren zuletzt immer deutlicher auch hierzulande zu spüren. Denn die Schweiz ist zu einem grossen Teil auf Bauholzimporte angewiesen. «Schweizer Holzbauer beziehen etwa 70 Prozent der von ihnen verwendeten Holzfabrikate aus dem Ausland», sagt Hansjörg Steiner, Präsident von Holzbau Schweiz, dem Verband der Zimmerei- und Holzbaubranche. Weil aber Europa zurzeit mehr Bauholz in die USA und nach China exportiert, wo der Bedarf wegen des Immobilienbooms zuletzt stark zugenommen hat, kommt es hierzulande zu Engpässen.

Zwar ist die Schweiz reich an Wäldern und exportiert gar einen Teil des Rohholzes. Doch hat die hiesige Holzindustrie nicht genügend Kapazitäten, um die momentane Verknappung auszugleichen. Steiner:

«Der Wald gäbe eigentlich genug Holz her, aber die Schweizer Holzindustrie kann die zusätzlich benötigten Mengen schlicht nicht verarbeiten.»

Das bringt viele Holzbauer in die Bredouille. So schreibt etwa der Küssnachter Branchenprimus Schilliger Holz auf seiner Internetseite von einem «regelrechten Nachfrage-Tsunami auf Leimholzprodukte», den die plötzliche und massive Verknappung von Bauholz auf dem europäischen Markt ausgelöst hat. Das führe zu Lieferverzögerungen und treibe die Preise weiter in die Höhe. In anderen Betrieben tönt es ähnlich. In einem Brief an die Kunden schreibt die Schweizer Tochter des deutschen Baustoffriesen Knauf von «massiven Teuerungszuschlägen» und «enormen Lieferengpässen» bei sämtlichen Holzprodukten.

Zwei Monate statt zwei Wochen Lieferzeit

Seit Jahresbeginn sind die Preise in der Schweiz je nach Holzfabrikat um bis zu 60 Prozent gestiegen. Betroffen sind vor allem verleimte Produkte aus Fichtenholz, das hierzulande am meisten verbaut wird. Für die Betriebe habe das massive Folgen, gibt Pirmin Jung, Präsident vom Branchenverband Lignum Holzwirtschaft Zentralschweiz, zu bedenken. «Es gibt praktisch keine Planungssicherheit mehr. Viele versuchen deshalb, ihre Werkverträge mit den Kunden anzupassen.»

Grosse Nachfrage nach Holzprodukten: Möbelmontage in einer Schreinerei. Bild: Christian Beutler/Keystone

Einige Firmen haben bereits angekündigt, einen Teil der höheren Beschaffungspreise an die Kunden weiterzugeben; Jung spricht von einem «Rattenschwanz». Im Kundenschreiben der Knauf-Gruppe heisst es, dass ab Anfang Juli ein Aufschlag von 35 Prozent auf alle Holzprodukte verrechnet wird. Wegen der Engpässe auf dem europäischen Holzmarkt ist zudem mit deutlichen Lieferverzögerungen zu rechnen. Jung:

«Auf Produkte, die früher eine Lieferzeit von zwei Wochen hatten, wartet man nun gut und gerne zwei Monate.»

Das dürfte insbesondere die Baubranche, wo Materialbeschaffung und -verwertung sehr eng getaktet sind, vor Probleme stellen. Fachleute rechnen damit, dass sich viele Bauprojekte in der Schweiz aufgrund der aktuellen Lage verzögern dürften.

Nicht nur die Baubranche spürt die Folgen

Doch nicht nur der Baubranche macht die Holzknappheit derzeit zu schaffen. Praktisch überall, wo Holzfabrikate zum Einsatz kommen, ist der «Rattenschwanz» erkennbar. Die Baumarktkette Hornbach etwa hat bereits die Verkaufspreise bei bestimmten Holzprodukten angehoben. «Wir befinden uns da sozusagen im Schlepptau der Preisexplosion bei Rohstoffen, Beschaffung und Transport», begründet das Unternehmen den Schritt.

Preiserhöhungen gibt es vereinzelt auch bei Möbelhändlern. Während Ikea Schweiz sowie die Coop-Tochter Livique noch keinen Grund dafür sehen, heisst es bei Möbel Pfister: «Die gegenwärtige Holzknappheit hat Auswirkungen auf das Sortiment sowie die Produktbeschaffung, die teurer wird.» Einen Teil der Verteuerung werde man deshalb an die Kunden weitergeben, sagt ein Sprecher. Und auch die Migros-Tochter Micasa schreibt auf Anfrage: «Die Preise von Spanplatten und Massivholz sind angestiegen und es kommt teilweise zu längeren Beschaffungszeiten.» Man könne daher Preiserhöhungen nicht mehr kategorisch ausschliessen.