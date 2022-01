Preisobergrenzen Ohne Datenpaket kostet Surfen 300 Mal so viel: Konsumentenschutz macht Druck bei «übertriebenen Roaming-Margen» Der Bund muss Roamingtarife deckeln: Das fordert Konsumentenschutz-Präsidentin Prisca Birrer-Heimo in einer Motion. Unterstützung gibt es aus der Tourismusbranche. Pascal Michel Jetzt kommentieren 08.01.2022, 05.00 Uhr

In der EU sind Roaming-Gebühren beim Auslandaufenthalt bereits Geschichte. Sandra Ardizzone

Das Rechenbeispiel ist eindrücklich. Der Telekomanbieter Salt verrechnet für ein Datenpaket mit 12 Gigabyte Daten-Roaming in der EU 100 Franken. Ein Megabyte kostet also weniger als einen Rappen. Wer jedoch vorgängig kein solches Datenpaket löst, den bittet Salt zur Kasse: Pro Megabyte werden dann plötzlich 2,95 Franken fällig. Dieselbe Leistung kostet also 300 Mal mehr.

Prisca Birrer-Heimo. SP

Überteuerte Roaming-Gebühren sind seit Jahren ein Ärgernis. Seit 1. Juli 2021 gelten zwar neue Regeln für die Anbieter. Sie müssen Neukunden die Möglichkeit geben, ihre Kostenlimite selbst einzustellen. Zudem darf das Guthaben eines Roaming-Pakets während 12 Monaten nicht ablaufen und der Kunde kann bestimmen, wann er beginnen will, das Volumen zu beziehen.

Der Präsidentin der Stiftung Konsumentenschutz, Prisca Birrer-Heimo, reicht das nicht. Sie bemängelt, dass einerseits gewisse Anbieter bei bestehenden Kunden automatisch hohe Limiten setzen. So liegt bei bestehenden Salt-Kunden die Roaming-Limite beispielsweise voreingestellt bei 500 Franken (250.– Daten, 250.– Telefonie). Bei der Swisscom sind es je hundert Franken.

Andererseits verlangten Anbieter weiterhin «völlig überteuerte Margen» bei den Endkundenpreisen. «Der Markt beim internationalen Roaming spielt seit Jahren nicht», sagt Birrer-Heimo. In der EU ist man hier schon weiter: EU-Bürger zahlen im EU-Ausland nicht mehr fürs Telefonieren und Surfen als zu Hause. Die Schweiz tut sich indes schwer, sich in einem internationalen Abkommen an dieser Lösung zu beteiligen.

Keine EU-Lösung in Sicht wegen gescheitertem Rahmenabkommen

«Eine Lösung ist nicht ausgeschlossen, mit dem Scheitern des Rahmenabkommens dürften die Chancen für ein Abkommen mit der EU bezüglich Roaming im Moment aber tatsächlich klein sein», sagt Bakom-Sprecher Francis Meier.

Da es auf diesem Weg nicht weitergeht, möchte die Präsidentin der Stiftung Konsumentenschutz nun, dass der Bund einseitig den Telekomanbietern Preisobergrenzen bei den Endkundentarifen im internationalen Roaming setzt. Sie hat dazu eine Motion eingereicht, um das Fernmeldegesetz zu ändern.

Dies hätte laut Birrer-Heimo einen weiteren positiven Effekt: Da der Bundesrat eine Preisobergrenze definierten müsste, wären Anbieter wie Salt, Swisscom und UPC dazu gezwungen, transparent zu machen, wie gross die Marge ist, die sie tatsächlich abschöpfen.

Unterstützung erhält die Konsumentenschützerin aus der Tourismusbranche. Denn unter den hohen Roaming-Kosten leiden auch ausländische Touristen, die in der Schweiz Ferien machen oder geschäftlich reisen. Deshalb hat auch der Präsident des Schweizerischen Tourismusverbands, Nicolo Paganini, den Vorstoss unterschrieben. Dort heisst es: «Zu den ohnehin vergleichsweise hohen Kosten für einen Aufenthalt in der Schweiz kommen unnötigerweise hohe Roaming-Kosten hinzu.»

Mitte-Nationalrat Nicolo Paganini erklärt auf Anfrage, man höre in der Branche immer wieder von Gästen, die sich über Roaming-Kosten in der Schweiz beschwerten. «Es ist sicher nicht der ausschlaggebende Faktor, ob jemand in die Schweiz reist, aber wenn der Gast dann mal hier ist, sorgt das für Unverständnis.» Gerade für Touristen seien die Angebote und die Tarifstrukturen schwierig zu durchschauen. «Sie wählen oft das erste Netz, das ihnen in der Schweiz angezeigt wird – ob dies dann das kostengünstigste ist und ob sie das beste Roaming-Paket finden, ist fraglich.»

Swisscom sieht keinen Handlungsbedarf

Von einer Obergrenze für Roaming-Endkundentarife hält die Swisscom nichts. «Die grosse Mehrheit unserer Kunden bezahlt innerhalb der EU schon lange nicht mehr separat fürs Roaming, sie haben es in ihrem Abo bereits inbegriffen und für sie ist Roaming darum kein Thema mehr», sagt Sprecherin Annina Merk. Auch für Kunden ohne Inklusivvolumen gebe es «sehr attraktive Angebote». Festhalten will die Swisscom an der seit 1. Juli automatisch eingestellten Roaminglimite bei bestehenden Kunden von 200 Franken.

Die Swisscom weist weiter darauf hin, dass man die Einkaufspreise fürs Roaming mit jedem ausländischen Netzpartner einzeln verhandeln müsse. In der EU habe man so die Preise laufend senken können. Anders sieht die Situation bei Ländern ausserhalb des EU-Raums aus: Dort würden Schweizer Anbieter durch eine einseitige Regelung massiv benachteiligt, denn gerade ausserhalb der EU gebe es Mobilfunkanbieter mit sehr hohen Preisen für Roaming.

Bakom hat ein Auge auf die Preise

Salt erachtet die Anpassungen, die seit Juli gelten, als ausreichend. «Es ist so, dass sich insbesondere EU-Flatrates in der Schweiz immer mehr etablieren, sodass nur noch wenige Kunden regelmässig Daten pro Megabyte im Ausland beziehen», so eine Sprecherin. Zur Kostenlimite von 500 Franken sagt sie, man zeige sich bei «Unfällen» kulant und erlasse den Kunden in der Regel 50 Prozent der so entstandenen Kosten.

Das Bakom beobachtet derweil, «wie sich die neu erlassenen Massnahmen im Markt auswirken». «Sollten diese nicht den gewünschten Effekt erzielen, wäre zu prüfen, ob und falls ja, welche weiteren Massnahmen oder Verschärfungen einzuführen sind», sagt Sprecher Meier. Das Amt hat vom Parlament bereits den Auftrag erhalten, die preisliche Entwicklung zu analysieren.

So vermeiden sie den Preisschock beim Roaming Prüfen Sie, welche voreingestellte Kostenlimite bei ihrem Anbieter gilt. Sie können diese manuell ändern. Bei Swisscom, Wingo, Coop Mobile, M-Budget sind es 200 Franken. Bei Salt 500 Franken. Bei Sunrise UPC gibt es je nach Anbieter unterschiedliche Limiten.

Die Stiftung Konsumentenschutz empfiehlt, die Limite bei 0 Franken fürs Datenroaming einzustellen und ein Datenpaket zu kaufen. Bei der Telefonie rät die Stiftung, die Limite bei 20 Franken zu setzen. Wenn man dort die Limite auf 0 Franken stelle, sei man im Ausland telefonisch nicht erreichbar und könne auch selber in dringenden Fällen nicht anrufen.

Wer den Anrufbeantworter im Ausland ausschaltet, beugt unnötige Kosten vor.

Je nach Land und Aufenthaltsdauer empfiehlt es sich, eine lokale SIM-Karte zu kaufen, um von den dortigen Tarifen zu profitieren.

