Preisvergleich: So viel kostet die Bestattung je nach Kanton

Preisvergleich Von 0 bis 4250 Franken: So viel kostet die Bestattung je nach Kanton – und so möchte ein Start-up profitieren Das Ableben eines Menschen ist tragisch – und führt oft zu einem grossen administrativen Aufwand für die Hinterbliebenen, von der Erbschaft bis zur Beerdigung. Das Jungunternehmen Everlife aus der Romandie will Abhilfe schaffen, ist damit aber nicht allein. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 16.11.2021, 05.00 Uhr

Für viele Personen ist die Frage der eigenen Bestattung nach wie vor ein Tabu. Susann Basler

Und plötzlich ist die Person weg. Was bleibt, ist die Erinnerung an die Liebste, den Liebsten. Doch beim Tod eines Menschen bleibt auch ein grosser administrativer Aufwand. «Die Auseinandersetzung mit der Arbeit danach ist für viele Leute nach wie vor ein grosses Tabu», sagt Fabrice Carrel beim Gespräch in einem Café im Zürcher Hauptbahnhof. Der 29-jährige Freiburger weiss das aus eigener Erfahrung. Er hat beide Elternteile verloren. «Es war schwierig. Ich wollte das beste Bestattungsinstitut auswählen, das den Vorstellungen meiner Eltern entsprach. Aber ich hatte weder die Zeit, noch den Kopf, um diese zu vergleichen.»

So ergehe es vielen, sagt Carrel. «Wen muss ich anrufen? Was für eine Bestattung wünschte sich der oder die Verstorbene? Was kostet das? All diese Fragen stellen sich plötzlich - und das in einer emotional äusserst anspruchsvollen Zeit.»

Everlife-Gründer Fabrice Carrel (links) und Christopher Englund. Joe Simoes

Vor drei Jahren entschloss sich der Freiburger deshalb mit seinem Geschäftspartner Christopher Englund, eine Firma aufzubauen, die dabei helfen soll, den Stress bei Hinterbliebenen zu lindern. Nach 15 Monaten Vorbereitung ging Anfang letzten Jahres Everlife an den Start - und nun expandiert das Start-up in die Deutschschweiz, wie Carrel gegenüber dieser Zeitung ankündigt. Die Ausnahme bilden Kantone wie Zürich, wo die Bestattungskosten vom Kanton übernommen werden (siehe Grafik).

Beerdigungen nach dem Booking-Prinzip

Everlife erinnert vom Konzept her an Flug- und Hotelbuchungsplattformen wie Booking oder Trivago: Auf der Webseite kann man als Kunde einen Auftrag aufgeben - und man erhält von den teilnehmenden Bestattungsunternehmen ein Angebot, bei dem alle Dienste mit anderen Angeboten vergleichbar sind. Hinzu kommt eine Beratung. Rund 40 Unternehmen sind inzwischen an Bord. Everlife erhält eine Vermittlungsgebühr von 15 Prozent.

«Die Bestattungsbranche ist nicht sehr transparent und bei den Preisen herrscht ein Wirrwarr», sagt der Jungunternehmer. Je nachdem, welches Bestattungsunternehmen man anschreibe, erhalte man einen unterschiedlichen Preis. Im Schnitt koste eine Bestattung mit allem Drum und Dran hierzulande rund 5400 Franken. «Die Differenz beträgt teilweise bis zu 2000 Franken.» Klar würden die Angebote unterschiedliche Dienstleistungen enthalten, aber oftmals sei der Aufschlag nicht gerechtfertigt.

Profitabel in einem Jahr?

Carrel sagt, dass sie die Firma bis heute rund 1000 Verträge abschliessen konnte. «Die Umsätze steigen stetig, und nächstes Jahr werden wir die Anzahl unserer Angestellten von 8 auf 14 erhöhen.» Ein Privatinvestor aus Freiburg helfe bei der Finanzierung. «Bisher hat er uns eine Million Franken gegeben.» Wenn es so weiterlaufe, werde man in 6 bis 12 Monaten schwarze Zahlen schreiben.

Das Everlife-Personal ist in erster Linie damit beschäftigt, Interessenten Auskunft zu ihrer eigenen Zeremonie nach dem Tod zu geben, sowie Bestattungsfirmen für das Portal zu rekrutieren. Die Anfragen für die vorausschauenden Vorbereitung der eigenen Bestattung sind deutlich grösser als das Geschäft mit Bestattungen, die von den Hinterbliebenen organisiert werden. Erstere machen inzwischen rund 90 Prozent der Vermittlungen aus. Der Preis kann in Raten innert 25 Jahren bezahlt werden.

Das Zigi-Päckli für die Reise ins Jenseits

Nicht alle möchten einen Sarg für die Kremation. Doch das ist nicht so einfach. Sandra Ardizzone / FRE

Everlife stellt dabei einen Fragebogen zur Verfügung: Möchten Sie kremiert oder beerdigt werden? Möchten sie eine Zeremonie oder keine? Mit Aufbahrung? Mit Blumen? Wo soll die Urne aufbewahrt werden? Manche Dinge müssen aber telefonisch geklärt werden. «Es gibt einige Kunden, die möchten sich das Geld für den Sarg sparen, wenn sie die Kremation auswählen. Dann müssen wir ihnen aber erklären, dass dieser obligatorisch ist, weil dessen Holz bei der Verbrennung hilft.» Wiederum andere wollten wissen, ob sie ein Familienfoto oder ein Zigaretten-Päckli mit in den Sarg nehmen dürften.

Zudem bietet Everlife unter dem Namen «Eversafe» auch einen digitalen Tresor an, um die Administration nach dem Tod zu regeln. Interessierte können all ihre Verträge - von der Krankenkasse, über das Handy- bis hin zur Patientenverfügung und dem Testament - online bei Eversafe erfassen, inklusive Passwörter für das Facebook- oder das iCloud-Konto. Nach dem Tod kann dann die Familie ganz einfach alle Verträge kündigen lassen, aber auch allfällige Handy-Fotos speichern, bevor sie vom Anbieter gelöscht werden. Kostenpunkt: 500 Franken. Wer die Bestattung via Everlife bucht, erhält den Eversafe-Service gratis.

FDP-Ständerätin Johanna Gapany mit an Bord

Die Freiburger FDP-Ständerätin Johanna Gapany steht dem Start-up beratend zur Seite. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

So viele heikle Daten an einem Ort - ist das sicher? Carrel sagt, dass Eversafe selbst keine Einsicht in die Dokumente habe. Alle Daten werden bei der Drittfirma Exoscale in Lausanne gespeichert, einem Cloud-Anbieter, welcher der Finanzmarktaufsicht (Finma) untersteht. Zudem habe man dafür mit einem Expertenkomitee gearbeitet, zu dem der Chefarzt des Kantonsspitals Fribourg und FDP-Ständerätin Johanna Gapany gehörten.

Allerdings: Die Freiburger Firma ist mit ihrem Dienst nicht allein. Die Mobiliar-Versicherung bietet ebenfalls «das Wesentliche für Ihr Lebensende» an, vom digitalen Testament bis zum digitalen Safe, genauso wie das St. Galler Unternehmen Legacynotes. Was Everlife und Eversafe auszeichne, sei die Bündelung mit der Bestattungsvermittlung sowie den Dienstleistungen zum Lebensende mit Hilfe eines einzigen Ansprechpartners, sagt Carrel. Und da sieht er Potenzial. Denn in Frankreich würden rund 25 Prozent aller Personen ihre Abdankung selbst vorbereiten. «In der Schweiz sind es gemäss unserer Schätzung nur etwa 10 Prozent.»