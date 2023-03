Flughafen Zürich plant Verbesserungen beim Circle

Prestige-Bau Zu kalt, zu leer: Der Flughafen Zürich muss bei seinem Milliarden-Komplex «Circle» nachbessern Am grössten Schweizer Landesflughafen steht seit zweieinhalb Jahren eine Überbauung mit Hotels, Geschäften, Restaurants und einem Spital. Doch das Konzept überzeugt noch zu wenig und bald ist Jelmoli weg. Jetzt räumen die Zuständigen Fehler ein – und wollen reagieren. Benjamin Weinmann und Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 18.03.2023, 05.00 Uhr

Der Hauptplatz des Circle, vis-à-vis vom Flughafen Zürich. Bild: Christian Beutler/Keystone

Das Timing war unverschuldet nicht ideal. Mitten in der Pandemie, im Jahr 2020, wurde er eröffnet: The Circle. So nennt sich der milliardenteure Komplex vis-à-vis vom Flughafen Zürich. Es ist ein Glaspalast, der Büros von Firmen wie Microsoft und Edelweiss beherbergt, aber auch Hyatt-Hotelzimmer, Restaurants, ein Ableger des Universitätsspitals Zürich, Apotheken, Luxus-Shops und vieles mehr. Nur: Als klassisches Shoppingcenter möchte der Flughafen Zürich den Circle nicht bezeichnen. Viel mehr gehe es um das Erlebnis an dem Ort, an dem sich bekannte Marken in Showrooms inszenieren können, hiess es schon bei der Lancierung.

Tatsächlich hat der Circle das Geschäft des Flughafens Zürich breiter abgestützt. Ein willkommener und gewünschter Effekt, der sich insbesondere in der flugarmen Corona-Zeit in Form von Mieterträgen positiv niederschlug. Und dennoch: Als Grosserfolg kann das XL-Projekt noch nicht bezeichnet werden. Bereits vor etwas mehr als einem Jahr berichtete CH Media über fehlende Kundschaft, frustrierte Mieter, leere Geschäftsflächen und bauliche Mängel.

Noch immer leere Geschäftsflächen

Diese Woche äusserte der designierte Flughafen-Zürich-Chef Lukas Brosi bei der Präsentation der Jahreszahlen auf Nachfrage von CH Media erstmals feine Selbstkritik. Es sei «Zeit für eine Zwischenbilanz». In Zahlen lautet diese wie folgt: 90 Prozent der Flächen sind zwar vermietet, unter anderem ziehen demnächst Beyond Gravity (ehemals: Ruag Space) und die Saxo Bank Schweiz ein. Doch beim Spaziergang durch die Circle-Gassen sind die vielen Leerflächen, teils an bester Lage im Erdgeschoss, noch immer augenfällig. Auch in Gesprächen mit Angestellten in den verschiedenen Shops ist oftmals Ernüchterung auszumachen.

Übernimmt ab Mai den CEO-Posten: Der heutige Flughafen-Zürich-Finanzchef Lukas Brosi. Bild: Thomas Delley/Keystone

Die Themen Wärme und Flanierqualität werde man sich anschauen müssen, sagt Brosi. Er spricht von einem «besseren Erscheinungsbild in den Gassen». Tatsächlich wirkt der Bau, der gemäss Star-Architekt Riken Yamamoto dem Zürcher Niederdorf nachempfunden ist, alles andere als warm. Es dominieren Stahl und Glas. Grüne Flächen sind praktisch keine zu finden, bloss im anliegenden Park.

Was will der Circle genau sein?

Der Flughafen ist zwar bemüht darum, zu betonen, dass keine Konzeptanpassung nötig sei. Allerdings: Wenn Brosi von Wärme, Flanierqualität und Erscheinungsbild spricht, dann geht es sehr wohl auch um die Frage, was der Circle eigentlich sein soll. Denn vielen Passanten scheint dies bis heute nicht ganz klar zu sein.

Damit sich Menschen in einem derart grossen Komplex wohlfühlen, dort längere Zeit verweilen und ihn auch aktiv aufsuchen, braucht es nebst bekannten Marken auch eine hohe Aufenthaltsqualität. Während die Mieter der Büroflächen zufrieden zu sein scheinen, ist es dem Flughafen noch nicht genügend gelungen, diese auch für die Laufkundschaft zu schaffen.

Der Sihlcity-Vergleich

Die Ladengassen im Circle sind nicht beheizt, sondern überdacht, aber doch Wind und Temperaturen ausgesetzt. Umso wichtiger ist es, eine warme Atmosphäre zu vermitteln. Mehr Farben und Pflanzen tun wohl Not. Auf dieses Rezept setzte zuletzt etwa auch die Eigentümerschaft des Zürcher Einkaufszentrum Sihlcity, das mit dem Circle aufgrund seiner Ausrichtung und teils draussen angelegten Ladenpassagen am ehesten vergleichbar ist. Dort dominieren inzwischen natürlichere Materialien und eine offenere Gestaltung.

So beschwerte sich letzthin selbst der Warenhauskonzern Jelmoli, der die grössten Flächen gleich beim Eingang des Circle mietet, über das schleppende Geschäft. Dass Jelmoli einen der beiden Läden angesichts der Einstellung des Betriebs per Ende 2024 bereits zum Outlet umgewandelt hat, hilft dem Image einer Premium-Einkaufsdestination natürlich nicht, wie Brosi einräumen muss.