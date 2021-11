Produktivität Weniger ist mehr: Wie man Bürokratie am Arbeitsplatz bekämpft Noch immer halten viele Firmen an veralteten Prozessen fest. Das Beispiel des Zuger Industriezulieferers Bossard zeigt, wie firmeninterne Bürokratie bekämpft wird. Eine Expertin sagt, worauf zu achten ist. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 10.11.2021, 05.00 Uhr

Aktenberge, langwierige Sitzungen, Chefs, die ihre Mitarbeitenden ständig kontrollieren; zu viel firmeninterne Bürokratie schadet der Effizienz von Unternehmen. Symbolbild: Getty

Der Zuger Verbindungsspezialist Bossard ist einer der Durchstarter dieses Jahres. Auch im dritten Quartal konnte der einstige Schraubenhändler die Umsatzwerte von 2019 deutlich übertreffen und den Absatz stärker als erwartet steigern. Ob im Bereich Medizinaltechnik oder in der Elektromobilität: Die klugen Verbindungslösungen aus der Zentralschweiz sind im Zuge der weltweiten wirtschaftlichen Erholung gefragt.

Dennoch hat das Unternehmen noch deutlich Luft nach oben. So beträgt beispielsweise der Marktanteil im wichtigen Markt Asien erst ein Prozent. Bossard hat sich deshalb im Rahmen der «Strategie 200» bis zum 200. Firmengeburtstag im Jahr 2031 ambitionierte Wachstumsziele gesetzt. Dafür hat das Unternehmen sieben Initiativen definiert. «Eine davon heisst, mehr Zeit für unsere Kunden zu haben», sagt Beat Grob, Mitglied der Gründerfamilie und fürs Europageschäft zuständig. «Mehr Zeit für Kunden gewinnt man auch durch den Abbau firmeninterner Bürokratie», dachte sich Grob. Und so war die achte Initiative geboren.

Bossard-Europachef Beat Grob.

Die Bürokratie halbieren

Knapp 20 Prozent der Teilnehmer der Studie «The Workforce View in Europe», an der rund 10'000 Arbeitnehmende teilgenommen haben, haben ineffiziente Systeme und Prozesse als Hauptursache für mangelnde Produktivität am Arbeitsplatz genannt. Anne M. Schüllers These ist: «Auf durchschnittlich 50 Prozent der Strukturen und Prozesse in einem Unternehmen kann gut verzichtet werden.» Die bekannte deutsche Unternehmensberaterin und Autorin, die auch regelmässig in der Schweiz tätigt ist, setzt sich schon lange mit firmeninterner Bürokratie auseinander. Gerade auch die vielen Traditionsunternehmen mit industriellem Hintergrund in der Schweiz würden noch zu oft an veralteten Prozessen festhalten, sagt sie.« Jeder Abteilungsleiter hat seine Jahresziele und will primär diese erreichen. Wieso also Macht abgeben und die eigene Position gefährden?»

Doch der Druck steigt. «Denn oft sind es die Kunden, die auf die Unternehmen zugehen und sagen: Ihr seid zu langsam, ihr müsst agiler werden.» Grund sei die Konkurrenz am Weltmarkt durch Start-ups oder Firmen, die aus solchen herausgegangen seien und von Anfang an auf eine schlanke Hierarchie gesetzt hätten. «Eine Analyse des Musikstreaminganbieters Spotify hat ergeben: In 70 Prozent der Fälle treffen Chef und Mitarbeiter die gleiche Entscheidung, in 20 Prozent der Fälle trifft der Mitarbeiter die bessere Entscheidung und nur in 10 Prozent der Chef. Da sagt sich das Unternehmen richtigerweise: ‹Wieso den Mitarbeiter nicht machen lassen, der hat sein Ohr am Markt und weiss, was die Kunden brauchen›», sagt Schüller.

Mitarbeiterbefragung als erster Schritt

Bei Bossard wurden in einem ersten Schritt nun die Mitarbeitende eingeladen, sich an der Initiative zu beteiligen. Eine Gruppe aus 50 Personen mit den unterschiedlichsten Positionen und aus unterschiedlichsten Ländern kam zusammen. «In Workshops definierten sie Aussagen, die ein zu hohes Mass an Bürokratie ausdrücken», sagt Grob. Etwa: «Ich brauche für gewisse Entscheidungen immer die Freigabe durch meinen Chef, obwohl ich sie auch gut selbst fällen könnte.» Oder: «Ich brauche zu viel Zeit, um meine Aktivitäten zu rapportieren.»

Bis Ende Oktober konnten alle Angestellten in einer Umfrage dazu Stellung nehmen. Stimmte ein Mitarbeiter der Aussage zu, konnte er in einer Auswahlliste mögliche Ursachen für das zu hohe Bürokratielevel anklicken. Solche könnten beispielsweise ein Management sein, das sich zu sehr ins Tagesgeschäft einmischt oder auch eine grundsätzliche Misstrauenskultur. Bossard will die Bürokratie so messbar machen. «Die Umfrage ist zwar anonym, die Mitarbeitenden gaben jedoch an, ob sie bei Bossard Österreich oder bei Bossard China arbeiten, damit wir die Ergebnisse sinnvoll zuordnen können», sagt Grob.

Die Unternehmensberaterin Anne M. Schüller.

Bild: PD

Über die Belegschaft zu gehen, sei der richtige Weg, sagt Anne M. Schüller. «Es bringt nichts, wenn die Unternehmensleitung wie früher im stillen Kämmerchen irgendwelche Massnahmen definiert, die dann niemand nachvollziehen kann.» Sie plädiert aber dafür, danach operativ schnell tätig zu werden. «Einfach mal 30 Tage versuchsweise die Grenzen ausweiten. Wenn es die Angestellten belastet, dass sie für jede Zahlung ab 100 Franken den Chef fragen müssen und so wichtige Zeit verloren geht, die Limite auf 1000 Franken anheben.» Wenn es heisse, es gebe zu viele Sitzungen, einfach mal versuchsweise auf einige verzichten. «Das spart auch viel Geld.» In einem weiteren Schritt könnte man dann an die grösseren Strukturen gehen wie Digitalisierung oder Hierarchieabbau.

Umdenken setzt schon ein

Bei Bossard wartet man nun mit Spannung das Ergebnis der Umfrage ab. «Wir werden dann mit den Geschäftsführern vor Ort das Gespräch suchen und sie einladen, gemeinsam mit den Mitarbeitenden Verbesserungen zu erarbeiten», sagt Beat Grob. Auch gruppenweit gebe es eventuell Verbesserungspotenzial: Bossard ist schon in den letzten Jahren stark gewachsen. «Und je grösser die Organisation wird, desto mehr Dinge gibt es, die man objektiv regeln muss und dann regelt man manchmal vielleicht zu viel.»

Erneute Umfragen in den nächsten Jahren sollen dann zeigen, ob die Verbesserungen wirken. «Aber eins haben wir schon jetzt erreicht», sagt Grob. «Seit wir im Unternehmen über das Thema reden, sind Mitarbeitende viel sensibilisierter dafür, und fragen sich von sich aus, ob es diese oder jene Sitzung wirklich braucht.»