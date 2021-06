Zentralschweiz Rabatte, Räumungsverkäufe und Filialschliessungen bei Vögele Shoes Unter den neuen Besitzern aus Deutschland will sich die Schuhhandelskette Vögele Shoes neu ausrichten. Nun kommt es zum grossen Ausverkauf. Derweil werden diverse Standorte geschlossen. Die Kommunikation ist aber missverständlich. Maurizio Minetti 09.06.2021, 05.00 Uhr

In den Filialen der Schuhhandelskette Vögele Shoes wird die Kundschaft derzeit über einen Ausverkauf informiert. Vor einigen Filialen stehen zusätzlich rote Schilder, die auf eine angebliche baldige Schliessung hinweisen – doch das bedeutet nicht unbedingt, dass diese Filialen dichtmachen. Das Unternehmen erklärt, dass derzeit etappierte Räumungsverkäufe stattfinden. Im Anschluss werde jede Filiale für ein paar Tage geschlossen und mit dem neuen Sortiment eingerichtet. Damit soll Platz geschaffen werden, bevor anlässlich der Wiedereröffnungen zur Herbst- und Wintersaison dann der neue Angebotsmix erhältlich sein werde, der «die spezifischen Bedürfnisse der Schweizer Kundschaft reflektiert».

Dauerhafte Schliessungen wird es aber dennoch geben. Das hatte das Unternehmen bereits im Herbst bekanntgegeben. Wie viele Vögele-Shoes-Filialen in der Zentralschweiz geschlossen werden, ist aber nicht bekannt. Insgesamt betreibt der Schuhhändler derzeit ein Dutzend Filialen in der Region, mehr als die Hälfte davon befindet sich in Einkaufszentren:

Baar, Überbauung Gotthard

Ebikon, Ladengasse

Emmenbrücke, Emmen-Center

Hochdorf

Ibach, Mythen Center

Pfäffikon, Seedamm-Center

Schattdorf, Tellpark

Stans, Länderpark

Sursee, Surseepark

Unterägeri, Ägeritalcenter

Wolhusen, Dorfmärt

Zug, Baarerstrasse

Schweizweit von 116 auf 90 Läden

Einige Betreiber von Einkaufszentren tappen ebenfalls im Dunkeln. Auf Anfrage unserer Zeitung ist bei manchen zu hören, man wüsste schon gerne, was Sache sei. «Schliesslich gibt es laufende Mietverträge», sagt ein Verantwortlicher.

Ausverkauf-Schilder bei der Filiale in Ebikon. Bild: Nadia Schärli (8. Juni 2021)

Der Ausverkauf steht im Zusammenhang mit einem Besitzerwechsel. Letzte Woche hat die aktuelle Eignerin der Schuhkette, die polnische CCC-Gruppe, den Verkauf von Vögele Shoes kommuniziert. CCC hatte den Händler erst vor drei Jahren gekauft und daraufhin eine Restrukturierung eingeleitet.

CEO der Dachgesellschaft Karl Vögele AG mit Hauptsitz im sanktgallischen Uznach ist und bleibt auch unter den neuen Besitzern Max Bertschinger. Er betont auf Anfrage, dass die Filialschliessungen schon vor dem Verkauf beschlossen worden seien. 20 bis 30 Mitarbeitende seien von den noch ausstehenden Schliessungen betroffen. «Aufgrund der natürlichen Fluktuation können wir jedoch den meisten betroffenen Mitarbeitenden eine alternative Stelle in den anderen Filialen anbieten», so Bertschinger.

Zurzeit betreibe man 116 Läden, zu denen auch die Bingo- und Shoe-Outlet-Filialen zählen. «Von diesen werden wir uns trennen, weil sie nicht zur künftigen Strategie und zum Kerngeschäft von Vögele Shoes gehören», sagt er. Auch dies habe man bereits letzten Herbst kommuniziert. Betroffene Läden gebe man jeweils einige Monate vor der Schliessung bekannt. Vögele Shoes werde künftig mit rund 90 «Future Stores» am Markt präsent sein. Damit sei der langfristige Restrukturierungsprozess per Ende 2021 abgeschlossen. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren zählte die Schuhkette noch 300 Filialen. Vor dem Verkauf an CCC waren es 213 Ableger.

Digitale Zukunft laut Experte unklar

Vögele Shoes gehört neu einer Gesellschaft in Hannover, die vom deutschen Ehepaar Meike und Christian Müller gehalten wird. Die beiden bezeichnen sich in einer Mitteilung als «Experten im Handel mit langjährigen erfolgreichen Aufgaben in Filialunternehmen für Bekleidung und Schuhe». Sie wollen demnach die Gruppe unter ihrem bisherigen Markennamen Vögele Shoes «in eine noch stärker digitale Zukunft führen».

Laut Bertschinger wolle man «deutlich digitaler werden und gleichzeitig das physische Erlebnis in den Stores bereichern». Man stelle fest, dass die in den letzten zwei Jahren aufgegleiste Dualstrategie nun greife – «und dies trotz der sehr schwierigen Coronazeit», so Bertschinger. Der Schuhanbieter musste in den vergangenen 14 Monaten – bedingt durch zwei Lockdown-Schliessungen – erhebliche Einbussen im stationären Handel in Kauf nehmen. Zugleich wuchsen die Online-Verkäufe deutlich und belaufen sich unterdessen auf über 15 Prozent des Gesamtvolumens.

Für den Handelsexperten Thomas Lang vom Beratungsunternehmen Carpathia bleibt die digitale Zukunft von Vögele Shoes aber «durchaus unklar». Beim Verkauf an die polnische CCC habe man die eigene Onlineshop-Plattform eingestellt und damit digital die Marke Vögele Shoes verschwinden lassen. «Man nutzte fortan die Plattform eschuhe.ch, die der CCC gehört. Nun wird Vögele Shoes weitergereicht, für mich mit unbekannter digitaler Zukunft», sagt Lang. Vögele Shoes will laut eigenen Angaben die Online-Plattform eschuhe.ch weiterführen.

Der Schuhhändler Karl Vögele ist nicht zu verwechseln mit der Modefirma Charles Vögele in Pfäffikon, die vor fünf Jahren an die italienische Modekette OVS verkauft und nur zwei Jahre später geschlossen wurde. Eine verwandtschaftliche Beziehung zwischen den beiden Firmen gibt es aber: Der 2002 verstorbene Charles Vögele war Sohn von Karl Vögele und Bruder von Max Vögele. Letzterer hatte das Schuhgeschäft Karl Vögele in den Sechzigerjahren vom Vater übernommen.