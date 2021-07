Nach Lachappelle-Rücktritt: Wir wird neuer Raiffeisen-Präsident?

Raiffeisen Nach dem Rücktritt von Guy Lachappelle: Muss nun eine Frau die Raiffeisen retten? Der Präsident, der die Reputation der Raiffeisen wiederherstellen sollte, stolpert über die Folgen einer unschönen Affäre. Ist es nun Zeit für eine Frau an der Spitze der drittgrössten Bankengruppe? Florence Vuichard und Roman Schenkel 17.07.2021, 05.00 Uhr

Das Anforderungsprofil für den neuen Raiffeisen-Präsidenten war klar: Gesucht war 2018 eine Art Anti-Pierin-Vincenz, eine Person mit Bodenhaftung, eine, welche die angeschlagene Reputation der Raiffeisen-Gruppe wiederherstellen konnte. Professoren waren unerwünscht, hatte man doch mit dem zurücktretenden Johannes Rüegg-Stürm keine guten Erfahrungen gesammelt. Ebenfalls nicht in Frage kamen Exponenten aus der Versicherungswelt. Es musste ein richtiger Banker sein, aber kein Privatbanker und sicher kein Grossbanker.

Das Jagdrevier für den mit der Suche beauftragten Headhunter Guido Schilling war damit schnell abgesteckt: Es blieb fast nur die Kantonalbanken-Welt als Rekrutierungsbecken. So gesehen war Guy Lachappelle, der damalige Chef der Basler Kantonalbank (BKB), die perfekte Wahl. Ein Reputations-Wiederherstellungsgarant, sozusagen. Wenigstens vordergründig.

Weitergabe von Dokumenten an eine Ex-Geliebte

Jetzt muss auch er gehen, weil er in seiner früheren BKB-Funktion bankinterne Dokumente an eine Ex-Geliebte von einem gmx-Konto und «in grosser Sehnsucht» weitergeleitet hat, wie aus dem Mail hervorgeht, dass der «Tages-Anzeiger» veröffentlicht hat. Egal, wie brisant die besagten Folien über die «Digitale Transformation» waren, die Weitergabe von bankinternen Dokumenten ist ein «No Go», darin sich die Experten einig. Lachappelle rechtfertigte sein tun damit, dass Liebe blind machen könne.

Raiffeisen muss also wieder einen Präsidenten finden, oder vielleicht eine Präsidentin - falls es jetzt ein Anti-Lachappelle sein sollte. Viele Kandidatinnen mit dem nötigen Banking-Rüstzeugs gibt es nicht. Nach dem Rücktritt von Doris Russi Schurter als Verwaltungsratspräsidentin der Luzerner Kantonalbank gibt es nur noch zwei Präsidentinnen an der Spitze einer Kantonalbank: Antoinette Hunziker-Ebneter in Bern und Christina Pamberg im Jura. Anfang 2022 übernimmt Eftychia Fischer das Präsidium der Waadtländer Kantonalbank.

Noch spärlicher ist die Frauenvertretung an der Spitze der operativen Führung. Einzige CEO einer Kantonalbank ist Susanne Thellung, und sie hat ihren Posten als Chefin der Schwyzer Kantonalbank am 1. Februar angetreten. Bleibt Marianne Wildi, Chefin der Hypothekarkasse Lenzburg, und einzige Frau im rund 20-köpfigen Verwaltungsratsrat der Bankiervereinigung.

Raiffeisen auf Tauchstation

Bei Raiffeisen will man sich nicht zum Abgang und zur Nachfolge von Lachappelle äussern. Alle sind auf Tauchstation, ad-interims-Präsident Pascal Gantenbein, die sonst gern aufmüpfigen Regionalfürsten, und auch der neu geschaffene RB-Rat schweigt, der den strategischen Austausch zwischen den Regionalverbänden und dem Verwaltungsrat sichern soll.

«Der Rücktritt war ein persönlicher Entscheid», heisst es bei der Bankengruppe nur. Und: «Den persönlichen Entscheid kommentiert Raiffeisen Schweiz nicht.» Der Nachbesetzungsprozess werde jetzt an die Hand genommen. Gewählt wird ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin von der Generalversammlung, die nächstes Mal für den 18. Juni 2022 terminiert ist.