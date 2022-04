Vincenz-Prozess: Alle legen Berufung ein gegen das Urteil

Raiffeisen-Prozess Pierin Vincenz, Beat Stocker und die Staatsanwaltschaft: Alle legen Berufung ein gegen das Urteil Der Raiffeisen-Prozess geht ganz sicher in die zweite Runde: Ankläger und Beschuldigte ziehen das Urteil vor das Obergericht weiter. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 27.04.2022, 12.03 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Drama geht weiter: Der ehemalige Raiffeisenchef Pierin Vincenz und sein Anwalt Lorenz Erni ziehen das Urteil weiter - vor die nächste Instanz. Alle anderen folgen ihnen. Michael Buholzer / KEYSTONE

Lorenz Erni, der Anwalt von Pierin Vincenz, hatte gleich nach der Urteilsverkündung seinen Widerstand angekündigt: «Das Urteil ist falsch und es gibt eine Berufung», sagte er am 13. April beim Verlassen des Zürcher Volkshauses, wo der Prozess gegen den ehemaligen Raiffeisen-Lenker Vincenz und seine Mitangeklagten stattgefunden hatte.

Nun ist klar: Vincenz und sein Anwalt sind bei weitem nicht die einzigen, die mit dem Urteil unzufrieden sind. Letztlich haben fast alle Beteiligten von ihrem Recht Gebrauch gemacht und innert zehn Kalendertagen beim Obergericht des Kantons Zürich das Urteil angefochten. «Die Staatsanwaltschaft, alle Beschuldigten und beide Privatklägerinnen haben Berufung gegen das Urteil angemeldet», sagt Patrick Strub, der Sprecher des Bezirksgerichts Zürich, auf Anfrage von CH Media.

Trotz Freispruch Berufung eingelegt

Nebst den beiden Hauptbeschuldigten Vincenz und Beat Stocker wollen also auch die erstinstanzlich verurteilten Andreas Etter, Ferdinand Locher und Stéphane Barbier-Mueller eine Neubeurteilung durch das Zürcher Obergericht. Und wenn das Bezirksgericht von «allen Beschuldigten» spricht, dann meint es auch wirklich alle, wie Strub präzisiert. Sogar der Investnet-Gründer Peter Wüst, der wegen Krankheit als nicht vernehmungsfähig gilt, und der freigesprochene Kommunikationsberater Christoph Richterich haben Berufung angemeldet.

Ebenfalls vors Obergericht ziehen die beiden Privatklägerinnen, die Raiffeisen-Gruppe und die Kartenfirma Viseca, die früher Aduno hiess.

Staatsanwaltschaft ändert ihre Meinung

Erstaunen mag die Berufung der Staatsanwaltschaft. Sie hatte sich am Tag der Urteilsverkündung zufrieden gezeigt: Das Gericht sei ihren Anträgen «weitgehend» gefolgt, hielt ein Sprecher am 13. April fest. Es sei sowohl im Zusammenhang mit den Spesen wie auch bei den Transaktionen zu Schuldsprüchen gekommen. Die Staatsanwaltschaft wollte deshalb das schriftliche Urteil abwarten und dann entscheiden, wie sie weiter vorgehen wolle. Dann hätte sie allerdings nur noch eine sogenannte «Anschlussberufung » einreichen können. Jetzt hat sie sich offenbar umentschieden.

Sobald im Sommer die schriftliche, rund 500 Seiten dicke Urteilsbegründung dann vorliegt, haben alle weitere 20 Kalendertage Zeit, ihre Anfechtung zu begründen.

Das Bezirksgericht Zürich hatte am 13. April Vincenz zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt sowie zu einerGeldstrafe von 280 Tagsätzen à 3000 Franken, also 840’000 Franken. Beat Stocker wurde zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren sowie einer Geldstrafe zu 160 Tagsätzen à 3000 Franken, also 480’000 Franken verurteilt. Etter, Locher und Barbier-Mueller wurden zu Geldstrafen verurteilt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen