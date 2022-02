Der Orpea-Konzern ist mit heftigen Vorwürfen konfrontiert

Altersheime Zu wenig zu essen, zu wenig Hygiene, zu wenig Personal: Ein Pflegeskandal erschüttert Frankreich Der Orpea-Konzern, welcher in Frankreich gehobene Altersheime betreibt, wird mit heftigen Vorwürfen konfrontiert. Das Unternehmen ist auch in der Schweiz tätig. Stefan Brändle, Paris 04.02.2022, 17.16 Uhr

Eine Seniorin beim Frühstück in einem Orpea-Altersheim in Paris.

Es gilt als das beste Altersheim im Grossraum von Paris. Entsprechend motiviert war die junge Angestellte, als sie in dem Betrieb des reputierten Orpea-Konzerns im Nobelvorort Neuilly-sur-Seine zu arbeiten begann. Doch schon an ihrem ersten Tag staunte Saïda: Es roch schon im Flur nicht sehr vornehm, sondern nach Urin.

In seinem Buch «Die Totengräber» (Les Fossoyeurs) schildert der Journalist Victor Castanet Dutzende anderer Vorkommnisse in den Orpea-Heimen. Einem alten Mann – der im Monat 8000 Euro für seine Beherbergung zahlt – wurde beim Frühstück die Zahl seiner Biskuits abgezählt. Bei anderen Insassen, die Monatstarife von 6000 Euros zahlen, liess der Service ebenfalls zu wünschen übrig – vorsichtig ausgedrückt. «Einzelne Patienten bleiben den ganzen Tag im Bett liegen, weil nicht genug Personal da ist», erklärte eine Krankenschwester namens Nora diese Woche am Radio. «Andere kriegen aus dem gleichen Grund nicht immer Mittagessen.»

Castanet sprach nach eigenen Angaben mit 250 Betroffenen in Orpea-Heimen in ganz Frankreich. Und er kam zum Befund: Frankreichs zweitgrösste Altersheimkette hinter Branchenleader Korian spart an allen Ecken und Enden, beim Personal und dem Essen, bei den Pflegeprodukten und offenbar sogar den Medikamenten. Seniorenwindeln wurden ortsweise auf drei pro Tag rationiert, selbst wenn die alterskranke Person Durchfall hat. Denn, so behauptet Castanet: Oberstes Ziel ist in den französische Orpea-Heimen nicht die Pflege, sondern der Profit.

Konzernchef verkauft Aktienpaket vor Enthüllung

Als die Direktion von Castanets Buchprojekt hörte, versuchte sie den Autoren ihm zufolge mit einem Geldangebot von 15 Millionen Euro davon abzubringen. Castanet publizierte «Die Totengräber» trotzdem beim grossen Pariser Verlag Fayard. Orpea unterstellte ihm zuerst öffentlich «lügnerische» Darstellungen. Dann wurde bekannt, dass der Vorsteher des Konzerns, Yves Le Masne, kurz vor Erscheinen des Buches Firmenaktien abgestossen hatte, wohlwissend, dass der Orpea-Titel nach den Enthüllungen an Wert verlieren würde. In der Tat brach er gleich um die Hälfte seines Wertes ein.

Jetzt ändert Orpea seine Verteidigungsstrategie. Le Masne ist diese Woche entlassen worden. Das 1989 von einem Neuropsychiater gegründete Unternehmen mit 1100 Etablissements und 70000 Angestellten beauftragt zwei unabhängige Expertenbüros mit Untersuchungsberichten.

Nicht verhindern kann es, dass zahlreiche Familien eine Gruppenklage wegen unterlassener Hilfeleistung und sogar fahrlässiger Tötung vorbereiten. Denn der Entrüstungssturm dauert in der französischen Öffentlichkeit an. Die Regierung von Präsident Emmanuel Macron gibt sich «empört». Die zuständige Ministerin Brigitte Bourguignon zitierte die Orpea-Verantwortlichen diese Woche zu sich und kündigte Untersuchungen an.

Im Visier sind nun vor allem jene 20 Prozent Altersheime, die in Frankreich in privater Hand sind und gemessen an ihren Tarifen höheren Ansprüchen genügen sollen. Sie dürfen – anders als die 50 Prozent staatlichen und 30 Prozent gemeinnützigen Pflegestätten – Gewinn machen; dafür stehen sie unter behördlicher Aufsicht. Die Kontrollen sind aber lasch.

4300 Betten in der Schweiz

In der Schweiz ist Orpea stark vertreten und sehr expansiv. 2014 übernahm das französische Unternehmen 18 Heime von Senevita; heute sind es bereits 47. Der Schweizer Sitz in Muri (BE) verwaltet landesweit 4300 Betten. Die meisten liegen in der Deutschschweiz. In der Romandie ist die französische Orpea paradoxerweise nicht mit Altersheimen, sondern nur mit drei psychiatrischen Einrichtungen vertreten. Die Westschweizer erachten die Alterspflege demgegenüber als öffentlichen Aufgabe.

In der Deutschschweiz sind Privatketten wie Orpea oder Tertianum verbreiteter. Der Grund ist, dass sie den Gemeinden einen günstigeren Dienst bieten als staatliche Institutionen. Dafür seien sie stärker kontrolliert als in Frankreich, erklärt Christian Streit vom «Verband wirtschaftlich unabhängiger Alters- und Pflegeeinrichtungen in der Schweiz» (Senesuisse). Der Branchensprecher hält einen Skandal wie in Frankreich für undenkbar in der Schweiz, da hier selbst Einzelfälle sofort in die Medien kämen, auch wenn sie nie systembedingt seien.