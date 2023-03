Weko-Razzia: Givaudan und Firmenich stehen unter Kartellverdacht

Razzien Alarm bei Duftstoffherstellern: Die Weko hat Hausdurchsuchungen bei Givaudan und Co. durchgeführt - das steckt dahinter Mit international koordinierten Razzien suchen Wettbewerbshüter in Europa und USA nach Beweisen, die den Verdacht einer Kartellbildung belegen könnten. Ein solches Vergehen kann teuer werden. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 08.03.2023, 17.59 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das riecht komisch: Kam es bei Givaudan und Co. zu Preisabsprachen? Bild: Martial Trezzini / KEYSTONE

Die vier weltgrössten Duftstoffhersteller stehen unter Kartellverdacht. Es gäbe Anhaltspunkte, dass mehrere Unternehmen in der Branche aktiv gegen Kartellrecht verstossen hätten, gab die Schweizer «Wettbewerbskommission» (Weko) am Mittwoch in einer Mitteilung an die Medien bekannt. Einer gut informierten Quelle zufolge haben die Schweizer Wettbewerbswächter am Dienstagmorgen in grosser Besetzung die Büros der in Genf ansässigen Branchenführer «Givaudan» und «Firmenich» untersucht. Firmenich bestätigte die Razzia auf Anfrage. Beide Unternehmen haben ihre vollumfängliche Zusammenarbeit mit den Untersuchungsbehörden zugesichert.

Die Untersuchung geht weit über die Schweiz hinaus. Auch die EU-Kommission, die britische Competition and Markets Authority und die Antitrust-Abteilung des US-amerikanischen Justizdepartements haben entsprechende Untersuchungen eingeleitet und in gegenseitiger Absprache Hausdurchsuchungen durchgeführt. Betroffen sind neben den beiden Schweizer Konzernen auch die deutsche «Symrise» und die amerikanische «International Flavours AND Fragrances» (IFF).

«Das sieht nach einer ernsthaften Sache aus»

Langjährige Branchenkenner wie Finanzanalyst Jean-Philippe Bertschy von der Zürcher Bank Vontobel bewerten die Vorgänge kritisch. «Das sieht nach einer ernsthaften Sache aus», sagt Bertschy. «Ich kann mich an keinen ähnlich grossen Fall in der Branche erinnern.»

Ernsthaft ist die Sache vor allem deshalb, weil die Behörden offenbar gute Gründe für ihr forsches Vorgehen hatten. «Damit wir eine Untersuchung eröffnen können braucht es einen hinreichenden Tatverdacht», erklärt Weko-Vizedirektorin Andrea Graber auf Anfrage. Oft gehen einer formellen Untersuchung weniger strenge Nachforschungen der Wettbewerbsbehörden wie eine allgemeinere «Marktbeobachtung» oder eine «Voruntersuchung» voraus.

«Es geht um viel Geld»

Die Tatsache, dass die Behörden im vorliegenden Fall direkt zur Tat geschritten sind, ist ein Indiz dafür, dass bereits starke Verdachtsmomente vorliegen. Die Weko habe bei ihren Hausdurchsuchungen in Genf nach Beweisen gesucht, die geeignet seien, den Kartellverdacht zu erhärten, erklärt Andrea Graber das Vorgehen. «Es handelt sich um eine grosse Untersuchung mit internationaler Beteiligung und es geht um viel Geld.»

Zum konkreten Verdachtsmoment bleiben die Kartellbehörden vage: Es gäbe Anhaltspunkte dafür, dass mehrere Unternehmen ihre Preispolitik koordinierten, die Herstellung von Duftstoffen beschränkten und Konkurrenten daran hindert bestimmte Kunden zu beliefern.

«Ich bin sehr überrascht und auch etwas verwirrt», sagt Finanzanalyst Bertschy. «Nach meinem Verständnis werden die wichtigen Aufträge in der Branche über transparente Offertverfahren vergeben. Ich kann mir im Moment noch gar nicht richtig vorstellen, wie das mutmassliche Kartell die Kunden untereinander aufteilen konnte.»

Ein Milliarden-Business

Der Markt für Duftstoffe, wie sie in Parfums wie auch in Waschmitteln und in vielen anderen Produkten des täglichen Bedarfs zur Anwendung kommen, ist allerdings hoch konzentriert. Aktuellen Untersuchungen von Marktforschungsunternehmen zufolge hat der Markt ein jährliches Umsatzvolumen von über 13 Milliarden Euro. Davon entfallen 10,4 Milliarden auf die vier genannten Unternehmen, wie sich aus deren Geschäftsberichten entnehmen lässt. Allein Firmenich und Givaudan setzen mit Duftstoffen und Ingredienzen jährlich 6,4 Milliarden Franken um. «Mit Blick auf die oligopolistischen Marktstrukturen ist die Vorstellung einer Kartellbildung sicher nicht ganz abwegig», sagt Bertschy.

Ob die Untersuchung der Wettbewerbsbehörden durch eine Anzeige, den Hinweis eines Whistleblowers oder gar durch eine Selbstanzeige eines mutmasslichen Kartellmitgliedes zustande gekommen ist, will die Weko-Untersuchungsleiterin nicht sagen. Klar ist, dass die Sache teuer werden könnte, wenn sich der Verdacht der Behörden erhärten sollte.

In der Schweiz beläuft sich die Maximalstrafe für Kartellsünder auf bis zu zehn Prozent des relevanten Umsatzes von drei Jahren im Schweizer Markt. In der EU ist das Sanktionsregime ähnlich – aber bei einem 15 Mal grösseren Markt. Kein Wunder sind die Aktien der betroffenen Firmen am Mittwoch um drei Prozent und mehr gefallen.