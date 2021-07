Liebe am Arbeitsplatz: So gehen Zentralschweizer Firmen damit um

Unternehmen dürfen die Beziehungen zwischen Mitarbeitenden nur eingeschränkt regeln. Weisungen an Mitarbeitende, die sich in einer Liebesbeziehung befinden, seien zulässig, sofern sie sich auf die Ausführung der Arbeit oder das Verhalten am Arbeitsplatz beziehen, sagt Isabelle Wildhaber, Professorin für Arbeitsrecht an der Universität St. Gallen. Für Weisungen, welche die Gestaltung der Partnerschaft in der Freizeit betreffen, fehle hingegen der Bezug zur Arbeit.

Schwierige Graubereiche täten sich dort auf, wo sich Freizeit und Arbeit vermischen, sagt Wildhaber. Ein Verbot von Beziehungen in einer Firma verstosse aber grundsätzlich gegen die Persönlichkeitsrechte.

Informationspflicht ist unzulässig

Auch seien Mitarbeitende nicht verpflichtet, ihre Vorgesetzten über eine Beziehung zu informieren, führt Wildhaber weiter aus. «Die Beziehung ist Privatsache. Die Mitarbeitenden sind darüber nicht rechenschaftspflichtig.» Davon gebe es allerdings Ausnahmen. Etwa bei direkter hierarchischer Abhängigkeit, bei hohen Kadern, in stark regulierten Bereichen oder bei anderweitig erhöhtem Potenzial für Interessenkonflikte.

Grundsätzlich ist eine Kündigung wegen einer Beziehung am Arbeitsplatz missbräuchlich. Allerdings gibt es auch hier Ausnahmen. Etwa bei nicht zu beseitigenden Spannungen am Arbeitsplatz. Auch die Verletzung von Geschäftsgeheimnissen kann ein Kündigungsgrund sein. Eine schwerwiegende Pflichtverletzung, wie ein Geheimnisverrat, könne sogar eine fristlose Entlassung rechtfertigen, so Wildhaber. (ken)