Rechtsstreit Muss Apple im eigenen Store die Gebühren senken – und was bedeutet das für Schweizer Kunden und Entwickler? «Fortnite», eines der beliebtesten Games, kann derzeit nicht auf iPhones heruntergeladen werden. Denn Entwickler Epic Games will Apple keine Gebühren zahlen. Nun geht es vor Gericht. Roman Schenkel und Stefan Ehrbar 03.05.2021, 18.00 Uhr

Es ist ein Prozess, der das App-Geschäft auf dem iPhone komplett umkrempeln könnte. Vor einem US-Bundesgericht in San Francisco trafen am Montag Apple und der Computerspielentwickler Epic Games aufeinander. Epic ist bekannt für seinen Blockbuster «Fortnite», in dem durchtrainierte Frauen und Männer mit unterschiedlichsten Waffen gegeneinander ums Überleben kämpfen. Täglich sind Millionen Gamer in den Fantasiewelten unterwegs und zocken sich die Finger wund. Das Game ist längst zu einer Art soziale Plattform geworden.

Figuren aus dem Ballergame «Fortnite». Zvg / Aargauer Zeitung

Im Verfahren geht es um die Marktmacht des Technologie-Riesens mit seinem App-Store. Als Zeuge dürfte in den nächsten Tagen auch Apple-Chef Tim Cook aussagen. Das zeigt, es geht um viel. Epic will einen eigenen App Store auf dem iPhone betreiben und Apple keine Abgabe für Einnahmen aus dem Verkauf digitaler Artikel zahlen. Apple will dagegen, dass Anwendungen weiterhin nur über den App Store des Konzerns geladen werden können - das sei unter anderem notwendig, um die Nutzer vor Betrug und Software-Fehlern zu schützen.

Der Streit entbrannte im vergangenen Jahr, nachdem sich Epic nicht mehr an die seit mehr als einem Jahrzehnt geltende Vorgabe halten wollte, dass virtuelle Artikel in seinem populären Spiel «Fortnite» auf iPhones nur über das System der In-App-Käufe von Apple angeboten werden können. Dabei behält Apple 30 Prozent des Kaufpreises ein. Apple quittierte die Weigerung von Epic sofort und verbannte deren Apps aus dem App-Store. «Fortnite» kann derzeit nicht mehr auf iPhones heruntergeladen werden. Auf Geräten, wo sie schon installiert war, funktioniert sie aber weiter. Google verbannte die App ebenfalls aus seiner Download-Plattform Play Store. Anders als auf iPhones können Android-Nutzer sie aber auch aus anderen Quellen laden.

Darauf klagte Epic. Das Unternehmen wirft Apple unfairen Wettbewerb vor - mit der Begründung, dass Apple ein Monopol auf dem App-Vertrieb auf dem iPhone habe. Apple kontert, dass man das iPhone nicht als eigenständigen Markt betrachten könne.

Sowohl Google als auch Apple haben mittlerweile die Kommissionen auf 15 Prozent gesenkt - aber nur für Entwickler, die im Fall von Apple weniger als eine Million US-Dollar Einnahmen jährlich erzielen respektive im Fall von Google nur für die erste Million Dollar Verkäufe im Play Store.

Von den hohen Gebühren sind auch Schweizer Entwickler betroffen. Sie dürften gebannt auf das Urteil in den USA schauen, könnte es doch Signalwirkung für die ganze Welt haben. Doch was ändert sich für die Kunden? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

In der Schweiz sind das deutlich mehr als anderswo. Gemäss Zahlen des Statistik-Anbieters Statista hatte das Apple-Betriebssystem iOS bei den Smartphones letztes Jahr einen Marktanteil von 46,7 Prozent. Android kam auf 51,2 Prozent, das Windows-Betriebssystem auf einen von nur noch 1,5 Prozent. Android hat in den letzten Jahren zwar aufgeholt, doch noch immer ist fast jedes zweite verkaufte Smartphone hierzulande ein iPhone.

Genaue Zahlen dazu gibt es nicht. Apple veröffentlicht keine Umsatzzahlen auf Länderebene. Gemäss einer Analyse des Techblogs Sensor Tower generierte der Apple App Store im ersten Halbjahr 2020 weltweit einen Umsatz von 32,8 Milliarden US-Dollar (knapp 30 Milliarden Franken). In Deutschland hat Apple gemäss Schätzungen im vergangenen Jahr rund zwei Milliarden Euro umgesetzt. Der Play Store von Google ist etwa halb so gross. Im ersten Halbjahr 2020 kam er auf 17,3 Milliarden Dollar Umsatz (ca. 16 Milliarden Franken). Die umsatzstärksten Apps im App Store sind Youtube, TikTok und Tinder.

Im Januar 2021 erzielte Tinder unter den iPhone-Apps in der Schweiz die höchsten Umsätze. Das zeigen Daten von Statista. Umgerechnet 618'000 Franken gaben Schweizer für die Dating-App aus. Auf dem zweiten Platz folgte Youtube mit einem Umsatz von 381'000 Franken und auf dem dritten die Video-Chat-App Azar mit 253'000 Franken.

Der Spielehersteller Epic hat eine wichtige Verbindung in die Schweiz: In Luzern ist die Epic Games International beheimatet, wie die «Handelszeitung» berichtete. Diese beherberge das Kronjuwel des Spieleherstellers, nämlich die Software, die bei der Entwicklung von Konsolen- und Computerspielen eingesetzt werde. Ohne diese gäbe es Fortnite nicht, so die Zeitung. Sie sei massgeblich für den Erfolg von Epic.

Direkte Folgen hätte das Urteil wohl keine. «Der Hauptvorteil ist, dass durch den Prozess die Bevölkerung auf dieses Thema aufmerksam wird und so sensibilisiert wird», sagt Ralf Beyeler, Telekom-Experte beim Vergleichsdienst Moneyland. «Ein Urteil kann international Bedeutung haben, so dass das Problem auch in anderen Ländern angegangen wird.» Interessanterweise seien die Provisionen von Apple in der Schweiz bisher kaum thematisiert worden – ganz im Gegenteil etwa zu jenen von booking.com, die sogar politische Vorstösse zur Folge gehabt hätten. «Der Aufwand, den Apple mit dem Apple Store hat, ist vergleichsweise gering», sagt Beyeler. «Umso unverständlicher ist, dass Apple 30 Prozent Provision nimmt. Es ist eine sehr gute Gelddruckmaschine.»